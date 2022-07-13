《異動股》世紀睿科跌２０％失守２０天線，報２﹒９６元

《經濟通通訊社１３日專訊》世紀睿科（０１４５０）跌２０％，報２﹒９６元，跌穿２０
天線（３﹒３２７元），最低價２﹒９６元，最高價３﹒５１元；成交２６０萬股，成交金額
８３６﹒５萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４６９﹒６１萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１０３﹒２１萬元，加權平均成交價３﹒２０５元；現時最大淨被動賣
出券商為招銀國際證券，金額１０﹒６６萬元，加權平均成交價３﹒０４１元。以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅２９﹒３６％。
現時，恒生指數報２０８８３，升３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１９３，升
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交３４７﹒２７
億元。
上證綜合指數報３２６９，跌１１點或０﹒３６％，成交１５３４﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２３４２，跌９７點或０﹒７８％，成交９７２﹒１９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒９６０ 變動 －２０﹒００％
最高價 ３﹒５１０ 最低價 ２﹒９６０
成交股數 ２６０萬股 成交金額 ８３６﹒５萬
１０天平均 ３﹒９０８ 歷史波幅％ １０８﹒６３１
２０天平均 ３﹒３２７ 加權平均價 ３﹒２１７
５０天平均 ２﹒５６１ ＲＳＩ１４ ４５﹒８８８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４６９﹒６１萬元；暫連
跌３日，累計跌幅２９﹒３６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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世紀睿科（０１４５０） ２﹒９６０ －２０﹒００
中軟國際（００３５４） ７﹒３５０ ＋０﹒２７
民航信息（００６９６） １４﹒２２０ ＋０﹒５７
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒０２０ －０﹒９９
神州控股（００８６１） ３﹒５３０ －０﹒５６
三寶（０１７０８） ３﹒８９０ ＋１﹒０４
百融雲（０６６０８） ９﹒３８０ －１﹒４７
倢冠（０８６０６） ０﹒０７７ －１﹒２８
萬國數據（０９６９８） ２７﹒３００ －１﹒０９
聯易融（０９９５９） ６﹒８１０ ＋１﹒０４
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（ｅｄ）
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