《異動股》世紀睿科跌２０％失守２０天線，報２﹒９６元

《經濟通通訊社１３日專訊》世紀睿科（０１４５０）跌２０％，報２﹒９６元，跌穿２０

天線（３﹒３２７元），最低價２﹒９６元，最高價３﹒５１元；成交２６０萬股，成交金額

８３６﹒５萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４６９﹒６１萬元。現時最大淨被

動買入券商為瑞銀，金額１０３﹒２１萬元，加權平均成交價３﹒２０５元；現時最大淨被動賣

出券商為招銀國際證券，金額１０﹒６６萬元，加權平均成交價３﹒０４１元。以現價計，該股

暫連跌３日，累計跌幅２９﹒３６％。

現時，恒生指數報２０８８３，升３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１９３，升

２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交３４７﹒２７

億元。

上證綜合指數報３２６９，跌１１點或０﹒３６％，成交１５３４﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２３４２，跌９７點或０﹒７８％，成交９７２﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒９６０ 變動 －２０﹒００％

最高價 ３﹒５１０ 最低價 ２﹒９６０

成交股數 ２６０萬股 成交金額 ８３６﹒５萬

１０天平均 ３﹒９０８ 歷史波幅％ １０８﹒６３１

２０天平均 ３﹒３２７ 加權平均價 ３﹒２１７

５０天平均 ２﹒５６１ ＲＳＩ１４ ４５﹒８８８

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４６９﹒６１萬元；暫連

跌３日，累計跌幅２９﹒３６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世紀睿科（０１４５０） ２﹒９６０ －２０﹒００

中軟國際（００３５４） ７﹒３５０ ＋０﹒２７

民航信息（００６９６） １４﹒２２０ ＋０﹒５７

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒０２０ －０﹒９９

神州控股（００８６１） ３﹒５３０ －０﹒５６

三寶（０１７０８） ３﹒８９０ ＋１﹒０４

百融雲（０６６０８） ９﹒３８０ －１﹒４７

倢冠（０８６０６） ０﹒０７７ －１﹒２８

萬國數據（０９６９８） ２７﹒３００ －１﹒０９

聯易融（０９９５９） ６﹒８１０ ＋１﹒０４

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（ｅｄ）

