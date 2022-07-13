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01450 世紀睿科
即時 按盤價 跌3.800 -0.090 (-2.314%)
大手異動

13/07/2022 10:24

《異動股》世紀睿科跌２０％失守２０天線，報２﹒９６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》世紀睿科（０１４５０）跌２０％，報２﹒９６元，跌穿２０
天線（３﹒３２７元），最低價２﹒９６元，最高價３﹒５１元；成交２６０萬股，成交金額
８３６﹒５萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４６９﹒６１萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１０３﹒２１萬元，加權平均成交價３﹒２０５元；現時最大淨被動賣
出券商為招銀國際證券，金額１０﹒６６萬元，加權平均成交價３﹒０４１元。以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅２９﹒３６％。
　　現時，恒生指數報２０８８３，升３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１９３，升
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４５７４，升５０點或１﹒１１％；主板成交３４７﹒２７
億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌１１點或０﹒３６％，成交１５３４﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４２，跌９７點或０﹒７８％，成交９７２﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒９６０　變動　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　３﹒５１０　最低價　　　　　２﹒９６０
　　成交股數　　２６０萬股　成交金額　　　８３６﹒５萬
　　１０天平均　３﹒９０８　歷史波幅％　１０８﹒６３１
　　２０天平均　３﹒３２７　加權平均價　　　３﹒２１７
　　５０天平均　２﹒５６１　ＲＳＩ１４　　４５﹒８８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出４６９﹒６１萬元；暫連
跌３日，累計跌幅２９﹒３６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世紀睿科（０１４５０）　　２﹒９６０　－２０﹒００
　　中軟國際（００３５４）　　７﹒３５０　　＋０﹒２７
　　民航信息（００６９６）　１４﹒２２０　　＋０﹒５７
　　偉仕佳杰（００８５６）　　６﹒０２０　　－０﹒９９
　　神州控股（００８６１）　　３﹒５３０　　－０﹒５６
　　三寶（０１７０８）　　　　３﹒８９０　　＋１﹒０４
　　百融雲（０６６０８）　　　９﹒３８０　　－１﹒４７
　　倢冠（０８６０６）　　　　０﹒０７７　　－１﹒２８
　　萬國數據（０９６９８）　２７﹒３００　　－１﹒０９
　　聯易融（０９９５９）　　　６﹒８１０　　＋１﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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