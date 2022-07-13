《異動股》中國恒泰升逾６４％突破２０天線，報１﹒０５元

《經濟通通訊社１３日專訊》中國恒泰（０２０１１）升６４﹒０６％，報１﹒０５元，升
穿２０天線（０﹒８７元），最高價１﹒１元，最低價０﹒７３元；成交１９０萬股，成交金額
１６８﹒１７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入４９﹒５８萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價０﹒８４９元；現時最大淨被動賣出券
商為輝立證券香港，金額１７﹒１萬元，加權平均成交價０﹒８５元。
現時，恒生指數報２０８７１，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８９，跌
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９７％；主板成交３６２﹒９４
億元。
上證綜合指數報３２６８，跌１２點或０﹒３８％，成交１６１１﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２３４３，跌９５點或０﹒７７％，成交１０２４﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０５０ 變動 ＋６４﹒０６％
最高價 １﹒１００ 最低價 ０﹒７３０
成交股數 １９０萬股 成交金額 １６８﹒１７萬
１０天平均 ０﹒７４７ 歷史波幅％ １０１﹒０２０
２０天平均 ０﹒８７０ 加權平均價 ０﹒８８５
５０天平均 １﹒１１１ ＲＳＩ１４ ５８﹒０８３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入４９﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國恒泰（０２０１１） １﹒０５０ ＋６４﹒０６
高雅光學（００９０７） ０﹒５４０ －３﹒５７
粵海制革（０１０５８） ０﹒８９０ 無升跌
常達（０１４３３） ０﹒０５４ －６﹒９０
其利工業（０１７３１） ０﹒９１０ －１﹒０９
植華（０１８４２） ０﹒２０３ －２﹒４０
新秀麗（０１９１０） １６﹒５４０ ＋１﹒４７
普拉達（０１９１３） ４１﹒２５０ ＋０﹒１２
訓修（０１９６２） ０﹒９７０ －３﹒００
康耐特（０２２７６） ４﹒７００ －１﹒０５
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（ｅｄ）
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