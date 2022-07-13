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02011 中國恒泰集團
即時 按盤價 跌0.850 -0.050 (-5.556%)
大手異動

13/07/2022 10:29

《異動股》中國恒泰升逾６４％突破２０天線，報１﹒０５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國恒泰（０２０１１）升６４﹒０６％，報１﹒０５元，升
穿２０天線（０﹒８７元），最高價１﹒１元，最低價０﹒７３元；成交１９０萬股，成交金額
１６８﹒１７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入４９﹒５８萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價０﹒８４９元；現時最大淨被動賣出券
商為輝立證券香港，金額１７﹒１萬元，加權平均成交價０﹒８５元。
　　現時，恒生指數報２０８７１，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８９，跌
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９７％；主板成交３６２﹒９４
億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌１２點或０﹒３８％，成交１６１１﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４３，跌９５點或０﹒７７％，成交１０２４﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒０５０　變動　　　　＋６４﹒０６％
　　最高價　　　１﹒１００　最低價　　　　　０﹒７３０
　　成交股數　　１９０萬股　成交金額　　１６８﹒１７萬
　　１０天平均　０﹒７４７　歷史波幅％　１０１﹒０２０
　　２０天平均　０﹒８７０　加權平均價　　　０﹒８８５
　　５０天平均　１﹒１１１　ＲＳＩ１４　　５８﹒０８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入４９﹒５８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恒泰（０２０１１）　　１﹒０５０　＋６４﹒０６
　　高雅光學（００９０７）　　０﹒５４０　　－３﹒５７
　　粵海制革（０１０５８）　　０﹒８９０　　　　無升跌
　　常達（０１４３３）　　　　０﹒０５４　　－６﹒９０
　　其利工業（０１７３１）　　０﹒９１０　　－１﹒０９
　　植華（０１８４２）　　　　０﹒２０３　　－２﹒４０
　　新秀麗（０１９１０）　　１６﹒５４０　　＋１﹒４７
　　普拉達（０１９１３）　　４１﹒２５０　　＋０﹒１２
　　訓修（０１９６２）　　　　０﹒９７０　　－３﹒００
　　康耐特（０２２７６）　　　４﹒７００　　－１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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