《異動股》中國恒泰升逾６４％突破２０天線，報１﹒０５元

《經濟通通訊社１３日專訊》中國恒泰（０２０１１）升６４﹒０６％，報１﹒０５元，升

穿２０天線（０﹒８７元），最高價１﹒１元，最低價０﹒７３元；成交１９０萬股，成交金額

１６８﹒１７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入４９﹒５８萬元。現時最大淨被

動買入券商為瑞銀，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價０﹒８４９元；現時最大淨被動賣出券

商為輝立證券香港，金額１７﹒１萬元，加權平均成交價０﹒８５元。

現時，恒生指數報２０８７１，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８９，跌

２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９７％；主板成交３６２﹒９４

億元。

上證綜合指數報３２６８，跌１２點或０﹒３８％，成交１６１１﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２３４３，跌９５點或０﹒７７％，成交１０２４﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０５０ 變動 ＋６４﹒０６％

最高價 １﹒１００ 最低價 ０﹒７３０

成交股數 １９０萬股 成交金額 １６８﹒１７萬

１０天平均 ０﹒７４７ 歷史波幅％ １０１﹒０２０

２０天平均 ０﹒８７０ 加權平均價 ０﹒８８５

５０天平均 １﹒１１１ ＲＳＩ１４ ５８﹒０８３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入４９﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國恒泰（０２０１１） １﹒０５０ ＋６４﹒０６

高雅光學（００９０７） ０﹒５４０ －３﹒５７

粵海制革（０１０５８） ０﹒８９０ 無升跌

常達（０１４３３） ０﹒０５４ －６﹒９０

其利工業（０１７３１） ０﹒９１０ －１﹒０９

植華（０１８４２） ０﹒２０３ －２﹒４０

新秀麗（０１９１０） １６﹒５４０ ＋１﹒４７

普拉達（０１９１３） ４１﹒２５０ ＋０﹒１２

訓修（０１９６２） ０﹒９７０ －３﹒００

康耐特（０２２７６） ４﹒７００ －１﹒０５

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（ｅｄ）

