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03900 綠城中國
即時 按盤價 跌15.600 -0.840 (-5.109%)
大手異動

13/07/2022 10:41

《大手成交》綠城一手約８８萬股交叉盤，涉資１４６２萬元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》綠城（０３９００）於１０：４０ａｍ錄得１手８８﹒１萬股
交叉盤，每股造１６﹒５９元，較上日收市價低１﹒２５％，涉資１４６１﹒５８萬元。
　　綠城現價跌１﹒９％，報１６﹒４８元；成交３０１﹒５５萬股，成交金額５０１５﹒７７
萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入５６１﹒５６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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