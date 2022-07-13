《經濟通通訊社１３日專訊》綠城（０３９００）於１０：４０ａｍ錄得１手８８﹒１萬股
交叉盤，每股造１６﹒５９元，較上日收市價低１﹒２５％，涉資１４６１﹒５８萬元。
綠城現價跌１﹒９％，報１６﹒４８元；成交３０１﹒５５萬股，成交金額５０１５﹒７７
萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入５６１﹒５６萬元。（ｒｗ）
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13/07/2022 10:41
《大手成交》綠城一手約８８萬股交叉盤，涉資１４６２萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》綠城（０３９００）於１０：４０ａｍ錄得１手８８﹒１萬股
交叉盤，每股造１６﹒５９元，較上日收市價低１﹒２５％，涉資１４６１﹒５８萬元。
綠城現價跌１﹒９％，報１６﹒４８元；成交３０１﹒５５萬股，成交金額５０１５﹒７７
萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入５６１﹒５６萬元。（ｒｗ）
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04/07/2022 11:55 《異動股》綠城（０３９００）升近２％破頂，報１６﹒５６元
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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