《異動股》金沙（０１９２８）升逾３％，報１７﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒０８％，報１７﹒４元，最高價

１７﹒４元，最低價１７﹒０２元；成交３８０﹒０６萬股，成交金額６５３０﹒２４萬元；主

動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１２６３﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛

亞洲證券，金額２５６﹒９３萬元，加權平均成交價１７﹒１４４元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞士信貸證券香港，金額２９１﹒６７萬元，加權平均成交價１７﹒１５元。

現時，恒生指數報２０９５４，升１０９點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７２２１，

升２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４６０２，升７８點或１﹒７３％；主板成交

４０６﹒７５億元。

上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０５％，成交１８３８﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１２４３６，跌２點或０﹒０２％，成交１１９９﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒４００ 變動 ＋３﹒０８％

最高價 １７﹒４００ 最低價 １７﹒０２０

成交股數 ３８０﹒０６萬股 成交金額 ６５３０﹒２４萬

１０天平均 １７﹒９５４ 歷史波幅％ ６２﹒２６７

２０天平均 １６﹒６４７ 加權平均價 １７﹒１８２

５０天平均 １６﹒０３０ ＲＳＩ１４ ５４﹒９５０

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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１２６３﹒４６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １７﹒４００ ＋３﹒０８

銀娛（０００２７） ４５﹒３５０ ＋１﹒６８

凱升（００１０２） ０﹒１７０ ＋１﹒８０

新濠（００２００） ５﹒２８０ ＋２﹒９２

信德（００２４２） １﹒５００ 無升跌

澳博（００８８０） ３﹒２３０ ＋２﹒２２

永利澳門（０１１２８） ４﹒９００ ＋２﹒０８

澳門勵駿（０１６８０） ０﹒３６５ －１﹒３５

美高梅（０２２８２） ４﹒０９０ ＋１﹒７４

金界（０３９１８） ６﹒３６０ ＋０﹒９５

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（ｅｄ）

