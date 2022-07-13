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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌17.080 -0.420 (-2.400%)
大手異動

13/07/2022 10:42

《異動股》金沙（０１９２８）升逾３％，報１７﹒４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒０８％，報１７﹒４元，最高價
１７﹒４元，最低價１７﹒０２元；成交３８０﹒０６萬股，成交金額６５３０﹒２４萬元；主
動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１２６３﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額２５６﹒９３萬元，加權平均成交價１７﹒１４４元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額２９１﹒６７萬元，加權平均成交價１７﹒１５元。
　　現時，恒生指數報２０９５４，升１０９點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７２２１，
升２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４６０２，升７８點或１﹒７３％；主板成交
４０６﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０５％，成交１８３８﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３６，跌２點或０﹒０２％，成交１１９９﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒４００　變動　　　　　　＋３﹒０８％
　　最高價　　　　　１７﹒４００　最低價　　　　　１７﹒０２０
　　成交股數　　３８０﹒０６萬股　成交金額　　６５３０﹒２４萬
　　１０天平均　　　１７﹒９５４　歷史波幅％　　　６２﹒２６７
　　２０天平均　　　１６﹒６４７　加權平均價　　　１７﹒１８２
　　５０天平均　　　１６﹒０３０　ＲＳＩ１４　　　５４﹒９５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１２６３﹒４６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　１７﹒４００　＋３﹒０８
　　銀娛（０００２７）　　　４５﹒３５０　＋１﹒６８
　　凱升（００１０２）　　　　０﹒１７０　＋１﹒８０
　　新濠（００２００）　　　　５﹒２８０　＋２﹒９２
　　信德（００２４２）　　　　１﹒５００　　　無升跌
　　澳博（００８８０）　　　　３﹒２３０　＋２﹒２２
　　永利澳門（０１１２８）　　４﹒９００　＋２﹒０８
　　澳門勵駿（０１６８０）　　０﹒３６５　－１﹒３５
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒０９０　＋１﹒７４
　　金界（０３９１８）　　　　６﹒３６０　＋０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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