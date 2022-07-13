《異動股》金沙（０１９２８）升逾３％，報１７﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒０８％，報１７﹒４元，最高價
１７﹒４元，最低價１７﹒０２元；成交３８０﹒０６萬股，成交金額６５３０﹒２４萬元；主
動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１２６３﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額２５６﹒９３萬元，加權平均成交價１７﹒１４４元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額２９１﹒６７萬元，加權平均成交價１７﹒１５元。
現時，恒生指數報２０９５４，升１０９點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７２２１，
升２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４６０２，升７８點或１﹒７３％；主板成交
４０６﹒７５億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０５％，成交１８３８﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報１２４３６，跌２點或０﹒０２％，成交１１９９﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒４００ 變動 ＋３﹒０８％
最高價 １７﹒４００ 最低價 １７﹒０２０
成交股數 ３８０﹒０６萬股 成交金額 ６５３０﹒２４萬
１０天平均 １７﹒９５４ 歷史波幅％ ６２﹒２６７
２０天平均 １６﹒６４７ 加權平均價 １７﹒１８２
５０天平均 １６﹒０３０ ＲＳＩ１４ ５４﹒９５０
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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１２６３﹒４６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １７﹒４００ ＋３﹒０８
銀娛（０００２７） ４５﹒３５０ ＋１﹒６８
凱升（００１０２） ０﹒１７０ ＋１﹒８０
新濠（００２００） ５﹒２８０ ＋２﹒９２
信德（００２４２） １﹒５００ 無升跌
澳博（００８８０） ３﹒２３０ ＋２﹒２２
永利澳門（０１１２８） ４﹒９００ ＋２﹒０８
澳門勵駿（０１６８０） ０﹒３６５ －１﹒３５
美高梅（０２２８２） ４﹒０９０ ＋１﹒７４
金界（０３９１８） ６﹒３６０ ＋０﹒９５
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（ｅｄ）
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