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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌236.600 -7.400 (-3.033%)
大手異動

13/07/2022 10:48

《中概異動》京東集團漲逾５％突破１００天線，報２４２﹒４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》京東集團（０９６１８）升５﹒０３％，報２４２﹒４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒６６％，升穿１００天線（２３４﹒９６６元），最高價２４２﹒６元，最
低價２３６﹒２元；成交２２７﹒０２萬股，成交金額５﹒４３億元；主動買沽比率６０：４０
，資金淨主動買入９０４６﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額
２４００﹒５６萬元，加權平均成交價２３８﹒８１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額１７１６﹒９２萬元，加權平均成交價２３８﹒９３元。
　　現時，恒生指數報２１００５，升１６０點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７２３７，
升４５點或０﹒６３％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９１％；主板成交
４２４﹒３８億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交１９１２﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５３，升１４點或０﹒１２％，成交１２５１﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２４２﹒４００　變動　　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　２４２﹒６００　最低價　　　２３６﹒２００
　　成交股數　　２２７﹒０２萬股　成交金額　　　　５﹒４３億
　　１０天平均　　２４７﹒７６０　歷史波幅％　　５２﹒８８１
　　２０天平均　　２５０﹒２８０　加權平均價　２３８﹒９９９
　　５０天平均　　２３２﹒６８９　ＲＳＩ１４　　４９﹒４３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０４６﹒４６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２４２﹒４０　＋５﹒０３
　　騰訊（００７００）　　　３３９﹒００　＋０﹒３６
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒２５　＋２﹒２４
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８８　＋１﹒５８
　　理想汽車（０２０１５）　１４９﹒００　＋３﹒４７
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒７０　＋３﹒２０
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１７﹒７０　＋３﹒７９
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒４０　＋１﹒４８
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒８０　＋０﹒９３
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒００　＋２﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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