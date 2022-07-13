《中概異動》京東集團漲逾５％突破１００天線，報２４２﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》京東集團（０９６１８）升５﹒０３％，報２４２﹒４元，較

ＡＤＲ收市高出２﹒６６％，升穿１００天線（２３４﹒９６６元），最高價２４２﹒６元，最

低價２３６﹒２元；成交２２７﹒０２萬股，成交金額５﹒４３億元；主動買沽比率６０：４０

，資金淨主動買入９０４６﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額

２４００﹒５６萬元，加權平均成交價２３８﹒８１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸

證券香港，金額１７１６﹒９２萬元，加權平均成交價２３８﹒９３元。

現時，恒生指數報２１００５，升１６０點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７２３７，

升４５點或０﹒６３％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９１％；主板成交

４２４﹒３８億元。

上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交１９１２﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５３，升１４點或０﹒１２％，成交１２５１﹒５４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４２﹒４００ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 ２４２﹒６００ 最低價 ２３６﹒２００

成交股數 ２２７﹒０２萬股 成交金額 ５﹒４３億

１０天平均 ２４７﹒７６０ 歷史波幅％ ５２﹒８８１

２０天平均 ２５０﹒２８０ 加權平均價 ２３８﹒９９９

５０天平均 ２３２﹒６８９ ＲＳＩ１４ ４９﹒４３２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０４６﹒４６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４２﹒４０ ＋５﹒０３

騰訊（００７００） ３３９﹒００ ＋０﹒３６

快手（０１０２４） ８２﹒２５ ＋２﹒２４

小米（０１８１０） １２﹒８８ ＋１﹒５８

理想汽車（０２０１５） １４９﹒００ ＋３﹒４７

美團（０３６９０） １８３﹒７０ ＋３﹒２０

小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒７０ ＋３﹒７９

百度（０９８８８） １４４﹒４０ ＋１﹒４８

阿里（０９９８８） １０８﹒８０ ＋０﹒９３

網易（０９９９９） １４０﹒００ ＋２﹒６４

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（ｅｄ）

