《異動股》農夫山泉升近３％突破１０天線，報４５﹒７元

《經濟通通訊社１３日專訊》農夫山泉（０９６３３）升２﹒８１％，報４５﹒７元，升穿
１０天線（４５﹒０９元），最高價４５﹒８元，最低價４４﹒４５元；成交４０６﹒７１萬股
，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５５５３﹒６８萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１３７８﹒８８萬元，加權平均成交價
４４﹒９８３元；現時最大淨被動賣出券商為國信證券香港，金額４７２６﹒１７萬元，加權平
均成交價４５﹒２３元。
現時，恒生指數報２１０２９，升１８４點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報７２４５，
升５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４６１７，升９３點或２﹒０７％；主板成交
４３０﹒２５億元。
上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１１％，成交１９２５﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２４７１，升３２點或０﹒２６％，成交１２６１﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４５﹒７００ 變動 ＋２﹒８１％
最高價 ４５﹒８００ 最低價 ４４﹒４５０
成交股數 ４０６﹒７１萬股 成交金額 １﹒８３億
１０天平均 ４５﹒０９０ 歷史波幅％ ２５﹒５２４
２０天平均 ４４﹒０７１ 加權平均價 ４５﹒０９８
５０天平均 ４２﹒３６１ ＲＳＩ１４ ６１﹒８５２
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５５５３﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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農夫山泉（０９６３３） ４５﹒７００ ＋２﹒８１
統一企業（００２２０） ６﹒８９０ 無升跌
維他奶（００３４５） １２﹒０２０ －０﹒６６
中國食品（００５０６） ２﹒６９０ －０﹒７４
森美（００７５６） ０﹒０８６ －１﹒１５
西藏水資源（０１１１５） ０﹒５８０ ＋５﹒４５
安德利（０２２１８） ６﹒５９０ ＋０﹒３０
天福（０６８６８） ５﹒０９０ －０﹒２０
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（ｅｄ）
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