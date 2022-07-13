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09633 農夫山泉
即時 按盤價 跌45.050 -0.700 (-1.530%)
大手異動

13/07/2022 10:49

《異動股》農夫山泉升近３％突破１０天線，報４５﹒７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》農夫山泉（０９６３３）升２﹒８１％，報４５﹒７元，升穿
１０天線（４５﹒０９元），最高價４５﹒８元，最低價４４﹒４５元；成交４０６﹒７１萬股
，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５５５３﹒６８萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１３７８﹒８８萬元，加權平均成交價
４４﹒９８３元；現時最大淨被動賣出券商為國信證券香港，金額４７２６﹒１７萬元，加權平
均成交價４５﹒２３元。
　　現時，恒生指數報２１０２９，升１８４點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報７２４５，
升５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４６１７，升９３點或２﹒０７％；主板成交
４３０﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１１％，成交１９２５﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７１，升３２點或０﹒２６％，成交１２６１﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４５﹒７００　變動　　　　＋２﹒８１％
　　最高價　　　　　４５﹒８００　最低價　　　４４﹒４５０
　　成交股數　　４０６﹒７１萬股　成交金額　　　１﹒８３億
　　１０天平均　　　４５﹒０９０　歷史波幅％　２５﹒５２４
　　２０天平均　　　４４﹒０７１　加權平均價　４５﹒０９８
　　５０天平均　　　４２﹒３６１　ＲＳＩ１４　６１﹒８５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５５５３﹒６８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農夫山泉（０９６３３）　　４５﹒７００　＋２﹒８１
　　統一企業（００２２０）　　　６﹒８９０　　　無升跌
　　維他奶（００３４５）　　　１２﹒０２０　－０﹒６６
　　中國食品（００５０６）　　　２﹒６９０　－０﹒７４
　　森美（００７５６）　　　　　０﹒０８６　－１﹒１５
　　西藏水資源（０１１１５）　　０﹒５８０　＋５﹒４５
　　安德利（０２２１８）　　　　６﹒５９０　＋０﹒３０
　　天福（０６８６８）　　　　　５﹒０９０　－０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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