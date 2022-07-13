《異動股》農夫山泉升近３％突破１０天線，報４５﹒７元

《經濟通通訊社１３日專訊》農夫山泉（０９６３３）升２﹒８１％，報４５﹒７元，升穿

１０天線（４５﹒０９元），最高價４５﹒８元，最低價４４﹒４５元；成交４０６﹒７１萬股

，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５５５３﹒６８萬元。現

時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１３７８﹒８８萬元，加權平均成交價

４４﹒９８３元；現時最大淨被動賣出券商為國信證券香港，金額４７２６﹒１７萬元，加權平

均成交價４５﹒２３元。

現時，恒生指數報２１０２９，升１８４點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報７２４５，

升５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４６１７，升９３點或２﹒０７％；主板成交

４３０﹒２５億元。

上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１１％，成交１９２５﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２４７１，升３２點或０﹒２６％，成交１２６１﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４５﹒７００ 變動 ＋２﹒８１％

最高價 ４５﹒８００ 最低價 ４４﹒４５０

成交股數 ４０６﹒７１萬股 成交金額 １﹒８３億

１０天平均 ４５﹒０９０ 歷史波幅％ ２５﹒５２４

２０天平均 ４４﹒０７１ 加權平均價 ４５﹒０９８

５０天平均 ４２﹒３６１ ＲＳＩ１４ ６１﹒８５２

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５５５３﹒６８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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農夫山泉（０９６３３） ４５﹒７００ ＋２﹒８１

統一企業（００２２０） ６﹒８９０ 無升跌

維他奶（００３４５） １２﹒０２０ －０﹒６６

中國食品（００５０６） ２﹒６９０ －０﹒７４

森美（００７５６） ０﹒０８６ －１﹒１５

西藏水資源（０１１１５） ０﹒５８０ ＋５﹒４５

安德利（０２２１８） ６﹒５９０ ＋０﹒３０

天福（０６８６８） ５﹒０９０ －０﹒２０

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（ｅｄ）

