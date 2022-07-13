《異動股》閱文升近５％突破５０天線，報３４﹒４５元

《經濟通通訊社１３日專訊》閱文（００７７２）升４﹒８７％，報３４﹒４５元，升穿
５０天線（３４﹒１２元），最高價３４﹒５元，最低價３２﹒６５元；成交７２﹒２６萬股，
成交金額２４２７﹒７５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４７１﹒４６萬元。
現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２４８﹒０６萬元，加權平均成交價
３３﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１６１﹒５萬元，加權平均成交價
３３﹒６２３元。
現時，恒生指數報２１００１，升１５６點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３７，
升４６點或０﹒６４％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９６％；主板成交
４３８﹒８６億元。
上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１５％，成交１９６７﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２４７６，升３６點或０﹒３％，成交１２９３﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３４﹒４５０ 變動 ＋４﹒８７％
最高價 ３４﹒５００ 最低價 ３２﹒６５０
成交股數 ７２﹒２６萬股 成交金額 ２４２７﹒７５萬
１０天平均 ３５﹒７６０ 歷史波幅％ ４２﹒３１７
２０天平均 ３５﹒９６０ 加權平均價 ３３﹒５９７
５０天平均 ３４﹒１２０ ＲＳＩ１４ ４６﹒４９８
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４７１﹒４６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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閱文（００７７２） ３４﹒４５０ ＋４﹒８７
東方企控（０００１８） ０﹒７００ －１﹒４１
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒６６０ 無升跌
華泰瑞銀（０８００６） ０﹒２３０ 無升跌
大地（０８１３０） ０﹒０３３ ＋３﹒１２
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（ｅｄ）
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