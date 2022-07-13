《異動股》閱文升近５％突破５０天線，報３４﹒４５元

《經濟通通訊社１３日專訊》閱文（００７７２）升４﹒８７％，報３４﹒４５元，升穿

５０天線（３４﹒１２元），最高價３４﹒５元，最低價３２﹒６５元；成交７２﹒２６萬股，

成交金額２４２７﹒７５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４７１﹒４６萬元。

現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２４８﹒０６萬元，加權平均成交價

３３﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１６１﹒５萬元，加權平均成交價

３３﹒６２３元。

現時，恒生指數報２１００１，升１５６點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３７，

升４６點或０﹒６４％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９６％；主板成交

４３８﹒８６億元。

上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１５％，成交１９６７﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２４７６，升３６點或０﹒３％，成交１２９３﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３４﹒４５０ 變動 ＋４﹒８７％

最高價 ３４﹒５００ 最低價 ３２﹒６５０

成交股數 ７２﹒２６萬股 成交金額 ２４２７﹒７５萬

１０天平均 ３５﹒７６０ 歷史波幅％ ４２﹒３１７

２０天平均 ３５﹒９６０ 加權平均價 ３３﹒５９７

５０天平均 ３４﹒１２０ ＲＳＩ１４ ４６﹒４９８

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４７１﹒４６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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閱文（００７７２） ３４﹒４５０ ＋４﹒８７

東方企控（０００１８） ０﹒７００ －１﹒４１

ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒６６０ 無升跌

華泰瑞銀（０８００６） ０﹒２３０ 無升跌

大地（０８１３０） ０﹒０３３ ＋３﹒１２

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（ｅｄ）

