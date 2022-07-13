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00772 閱文集團
即時 按盤價 跌32.550 -1.400 (-4.124%)
大手異動

13/07/2022 10:52

《異動股》閱文升近５％突破５０天線，報３４﹒４５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》閱文（００７７２）升４﹒８７％，報３４﹒４５元，升穿
５０天線（３４﹒１２元），最高價３４﹒５元，最低價３２﹒６５元；成交７２﹒２６萬股，
成交金額２４２７﹒７５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４７１﹒４６萬元。
現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２４８﹒０６萬元，加權平均成交價
３３﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１６１﹒５萬元，加權平均成交價
３３﹒６２３元。
　　現時，恒生指數報２１００１，升１５６點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３７，
升４６點或０﹒６４％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９６％；主板成交
４３８﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１５％，成交１９６７﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７６，升３６點或０﹒３％，成交１２９３﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３４﹒４５０　變動　　　　　　＋４﹒８７％
　　最高價　　　　３４﹒５００　最低價　　　　　３２﹒６５０
　　成交股數　　７２﹒２６萬股　成交金額　　２４２７﹒７５萬
　　１０天平均　　３５﹒７６０　歷史波幅％　　　４２﹒３１７
　　２０天平均　　３５﹒９６０　加權平均價　　　３３﹒５９７
　　５０天平均　　３４﹒１２０　ＲＳＩ１４　　　４６﹒４９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４７１﹒４６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文（００７７２）　　　３４﹒４５０　＋４﹒８７
　　東方企控（０００１８）　　０﹒７００　－１﹒４１
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　０﹒６６０　　　無升跌
　　華泰瑞銀（０８００６）　　０﹒２３０　　　無升跌
　　大地（０８１３０）　　　　０﹒０３３　＋３﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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