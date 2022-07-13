《異動股》密迪斯肌跌逾４２％失守２５０天線，報０﹒１８７元

《經濟通通訊社１３日專訊》密迪斯肌（０８３０７）跌４２﹒４６％，報０﹒１８７元，
跌穿２５０天線（０﹒２２６元），最低價０﹒１８７元，最高價０﹒２６元；成交１３﹒６萬
股，成交金額３﹒１９萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１﹒７６萬元。現時最
大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額１７６０元，加權平均成交價０﹒２２元；現時最大淨
被動賣出券商為華泰金融控股，金額１０４０元，加權平均成交價０﹒２６元。
現時，恒生指數報２１０２５，升１８１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７２４７，
升５５點或０﹒７７％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２％；主板成交
４４９﹒３４億元。
上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１２％，成交２０１９﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２４７１，升３１點或０﹒２６％，成交１３３５﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１８７ 變動 －４２﹒４６％
最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒１８７
成交股數 １３﹒６萬股 成交金額 ３﹒１９萬
１０天平均 ０﹒１８８ 歷史波幅％ ３１３﹒７７２
２０天平均 ０﹒１８３ 加權平均價 ０﹒２３４
５０天平均 ０﹒２０７ ＲＳＩ１４ ５０﹒０３２
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１﹒７６萬元
（ｅｄ）
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