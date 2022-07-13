  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08307 密迪斯肌
即時 按盤價 不變0.190 0.000 (0.000%)
大手異動

13/07/2022 10:56

《異動股》密迪斯肌跌逾４２％失守２５０天線，報０﹒１８７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》密迪斯肌（０８３０７）跌４２﹒４６％，報０﹒１８７元，
跌穿２５０天線（０﹒２２６元），最低價０﹒１８７元，最高價０﹒２６元；成交１３﹒６萬
股，成交金額３﹒１９萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１﹒７６萬元。現時最
大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額１７６０元，加權平均成交價０﹒２２元；現時最大淨
被動賣出券商為華泰金融控股，金額１０４０元，加權平均成交價０﹒２６元。
　　現時，恒生指數報２１０２５，升１８１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７２４７，
升５５點或０﹒７７％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２％；主板成交
４４９﹒３４億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１２％，成交２０１９﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７１，升３１點或０﹒２６％，成交１３３５﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１８７　變動　　　　－４２﹒４６％
　　最高價　　　　０﹒２６０　最低價　　　　　０﹒１８７
　　成交股數　　１３﹒６萬股　成交金額　　　　３﹒１９萬
　　１０天平均　　０﹒１８８　歷史波幅％　３１３﹒７７２
　　２０天平均　　０﹒１８３　加權平均價　　　０﹒２３４
　　５０天平均　　０﹒２０７　ＲＳＩ１４　　５０﹒０３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１﹒７６萬元
　
（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰12/07/2022 16:00  《異動股》密迪斯肌升逾倍突破２５０天線，報０﹒３２５元

其他大手異動
More

28/03/2022 16:00  《異動股》密迪斯肌升近６２％突破２５０天線，報０﹒３４５元

24/03/2022 13:22  《異動股》密迪斯肌升逾倍突破２５０天線，報０﹒６元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金