《異動股》密迪斯肌跌逾４２％失守２５０天線，報０﹒１８７元

《經濟通通訊社１３日專訊》密迪斯肌（０８３０７）跌４２﹒４６％，報０﹒１８７元，

跌穿２５０天線（０﹒２２６元），最低價０﹒１８７元，最高價０﹒２６元；成交１３﹒６萬

股，成交金額３﹒１９萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１﹒７６萬元。現時最

大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額１７６０元，加權平均成交價０﹒２２元；現時最大淨

被動賣出券商為華泰金融控股，金額１０４０元，加權平均成交價０﹒２６元。

現時，恒生指數報２１０２５，升１８１點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７２４７，

升５５點或０﹒７７％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２％；主板成交

４４９﹒３４億元。

上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１２％，成交２０１９﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２４７１，升３１點或０﹒２６％，成交１３３５﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１８７ 變動 －４２﹒４６％

最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒１８７

成交股數 １３﹒６萬股 成交金額 ３﹒１９萬

１０天平均 ０﹒１８８ 歷史波幅％ ３１３﹒７７２

２０天平均 ０﹒１８３ 加權平均價 ０﹒２３４

５０天平均 ０﹒２０７ ＲＳＩ１４ ５０﹒０３２

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１﹒７６萬元



（ｅｄ）

