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00139 中達集團控股
即時 按盤價 跌0.035 -0.005 (-12.500%)
大手異動

13/07/2022 10:58

《異動股》中達（００１３９）漲逾２４％，報０﹒０４６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中達（００１３９）升２４﹒３２％，報０﹒０４６元，最高
價０﹒０４６元，創５２周新高，最低價０﹒０３７元；成交２﹒５１億股，成交金額
１０３９﹒２６萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入４５２﹒３４萬元。現時最大
淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額７﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒０４１元；現時最大淨
被動賣出券商為耀才證券國際，金額１１２﹒５萬元，加權平均成交價０﹒０４２元。以現價計
，該股暫連升５日，累計升幅７０﹒３７％。
　　現時，恒生指數報２１０３１，升１８７點或０﹒９％；恒生中國企業指數報７２５０，升
５８點或０﹒８１％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２１％；主板成交
４５３﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２０４１﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升４６點或０﹒３７％，成交１３５２﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０４６　變動　　　　　＋２４﹒３２％
　　最高價　　　　０﹒０４６　最低價　　　　　　０﹒０３７
　　成交股數　　２﹒５１億股　成交金額　　１０３９﹒２６萬
　　１０天平均　　０﹒０３２　歷史波幅％　　　９４﹒５１３
　　２０天平均　　０﹒０２７　加權平均價　　　　０﹒０４１
　　５０天平均　　０﹒０２１　ＲＳＩ１４　　　９０﹒０４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入４５２﹒３４萬元；暫連
升５日，累計升幅７０﹒３７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中達（００１３９）　　　　　　　０﹒０４６　＋２４﹒３２
　　四海（００１２０）　　　　　　　１﹒４１０　　＋０﹒７１
　　光控（００１６５）　　　　　　　７﹒０４０　　　　無升跌
　　滙漢（００２１４）　　　　　　　０﹒７２０　　＋１﹒４１
　　保德（００３７２）　　　　　　　０﹒２０５　　－０﹒９７
　　中投基金（００６１２）　　　　　４﹒８２０　　－２﹒４３
　　惠理（００８０６）　　　　　　　２﹒７８０　　－０﹒３６
　　中國信達（０１３５９）　　　　　１﹒１８０　　　　無升跌
　　中國華融（０２７９９）　　　　　０﹒３８５　　＋１﹒３２
　　諾亞控股－Ｓ（０６６８６）　２７８﹒２００　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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