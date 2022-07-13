《異動股》中達（００１３９）漲逾２４％，報０﹒０４６元

《經濟通通訊社１３日專訊》中達（００１３９）升２４﹒３２％，報０﹒０４６元，最高
價０﹒０４６元，創５２周新高，最低價０﹒０３７元；成交２﹒５１億股，成交金額
１０３９﹒２６萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入４５２﹒３４萬元。現時最大
淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額７﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒０４１元；現時最大淨
被動賣出券商為耀才證券國際，金額１１２﹒５萬元，加權平均成交價０﹒０４２元。以現價計
，該股暫連升５日，累計升幅７０﹒３７％。
現時，恒生指數報２１０３１，升１８７點或０﹒９％；恒生中國企業指數報７２５０，升
５８點或０﹒８１％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２１％；主板成交
４５３﹒７９億元。
上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２０４１﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升４６點或０﹒３７％，成交１３５２﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４６ 變動 ＋２４﹒３２％
最高價 ０﹒０４６ 最低價 ０﹒０３７
成交股數 ２﹒５１億股 成交金額 １０３９﹒２６萬
１０天平均 ０﹒０３２ 歷史波幅％ ９４﹒５１３
２０天平均 ０﹒０２７ 加權平均價 ０﹒０４１
５０天平均 ０﹒０２１ ＲＳＩ１４ ９０﹒０４９
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入４５２﹒３４萬元；暫連
升５日，累計升幅７０﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中達（００１３９） ０﹒０４６ ＋２４﹒３２
四海（００１２０） １﹒４１０ ＋０﹒７１
光控（００１６５） ７﹒０４０ 無升跌
滙漢（００２１４） ０﹒７２０ ＋１﹒４１
保德（００３７２） ０﹒２０５ －０﹒９７
中投基金（００６１２） ４﹒８２０ －２﹒４３
惠理（００８０６） ２﹒７８０ －０﹒３６
中國信達（０１３５９） １﹒１８０ 無升跌
中國華融（０２７９９） ０﹒３８５ ＋１﹒３２
諾亞控股－Ｓ（０６６８６） ２７８﹒２００ －
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（ｅｄ）
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