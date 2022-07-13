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09866 蔚來－ＳＷ
即時 按盤價 跌163.900 -1.600 (-0.967%)
大手異動

13/07/2022 11:02

《中概異動》蔚來（０９８６６）升近５％，報１６６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》蔚來（０９８６６）升４﹒８％，報１６６元，較ＡＤＲ收市
高出１﹒３２％，最高價１６６﹒５元，最低價１６１﹒９元；成交９﹒８６萬股，成交金額
１６１０﹒８７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３０５﹒６７萬元。現時最大
淨被動買入券商為美銀，金額８４﹒６７萬元，加權平均成交價１６３﹒４４６元；現時最大淨
被動賣出券商為大和資本市場香港，金額１３７﹒０４萬元，加權平均成交價１６３﹒４５８元

　　現時，恒生指數報２１０２９，升１８４點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７２４９，
升５７點或０﹒８１％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２％；主板成交
４６６﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２８８，升６點或０﹒２１％，成交２０９３﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，升６２點或０﹒５％，成交１３９９﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１６６﹒０００　變動　　　　　　＋４﹒８０％
　　最高價　　　１６６﹒５００　最低價　　　　１６１﹒９００
　　成交股數　　　９﹒８６萬股　成交金額　　１６１０﹒８７萬
　　１０天平均　１６８﹒５４０　歷史波幅％　　　８８﹒０２６
　　２０天平均　１７１﹒４３５　加權平均價　　１６３﹒４５７
　　５０天平均　１４７﹒４４０　ＲＳＩ１４　　　５１﹒２２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３０５﹒６７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１６６﹒００　＋４﹒８０
　　騰訊（００７００）　　　３３９﹒６０　＋０﹒５３
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒５０　＋２﹒５５
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９２　＋１﹒８９
　　理想汽車（０２０１５）　１４９﹒３０　＋３﹒６８
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒７０　＋３﹒７６
　　京東集團（０９６１８）　２４３﹒６０　＋５﹒５５
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１７﹒８０　＋３﹒８８
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒５０　＋１﹒５５
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒００　＋１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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