《中概異動》蔚來（０９８６６）升近５％，報１６６元

《經濟通通訊社１３日專訊》蔚來（０９８６６）升４﹒８％，報１６６元，較ＡＤＲ收市
高出１﹒３２％，最高價１６６﹒５元，最低價１６１﹒９元；成交９﹒８６萬股，成交金額
１６１０﹒８７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３０５﹒６７萬元。現時最大
淨被動買入券商為美銀，金額８４﹒６７萬元，加權平均成交價１６３﹒４４６元；現時最大淨
被動賣出券商為大和資本市場香港，金額１３７﹒０４萬元，加權平均成交價１６３﹒４５８元
。
現時，恒生指數報２１０２９，升１８４點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７２４９，
升５７點或０﹒８１％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２％；主板成交
４６６﹒４９億元。
上證綜合指數報３２８８，升６點或０﹒２１％，成交２０９３﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０１，升６２點或０﹒５％，成交１３９９﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 １６６﹒０００ 變動 ＋４﹒８０％
最高價 １６６﹒５００ 最低價 １６１﹒９００
成交股數 ９﹒８６萬股 成交金額 １６１０﹒８７萬
１０天平均 １６８﹒５４０ 歷史波幅％ ８８﹒０２６
２０天平均 １７１﹒４３５ 加權平均價 １６３﹒４５７
５０天平均 １４７﹒４４０ ＲＳＩ１４ ５１﹒２２２
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３０５﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蔚來（０９８６６） １６６﹒００ ＋４﹒８０
騰訊（００７００） ３３９﹒６０ ＋０﹒５３
快手（０１０２４） ８２﹒５０ ＋２﹒５５
小米（０１８１０） １２﹒９２ ＋１﹒８９
理想汽車（０２０１５） １４９﹒３０ ＋３﹒６８
美團（０３６９０） １８４﹒７０ ＋３﹒７６
京東集團（０９６１８） ２４３﹒６０ ＋５﹒５５
小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒８０ ＋３﹒８８
百度（０９８８８） １４４﹒５０ ＋１﹒５５
阿里（０９９８８） １０９﹒００ ＋１﹒１１
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（ｅｄ）
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