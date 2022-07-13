《中概異動》蔚來（０９８６６）升近５％，報１６６元

《經濟通通訊社１３日專訊》蔚來（０９８６６）升４﹒８％，報１６６元，較ＡＤＲ收市

高出１﹒３２％，最高價１６６﹒５元，最低價１６１﹒９元；成交９﹒８６萬股，成交金額

１６１０﹒８７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３０５﹒６７萬元。現時最大

淨被動買入券商為美銀，金額８４﹒６７萬元，加權平均成交價１６３﹒４４６元；現時最大淨

被動賣出券商為大和資本市場香港，金額１３７﹒０４萬元，加權平均成交價１６３﹒４５８元

。

現時，恒生指數報２１０２９，升１８４點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７２４９，

升５７點或０﹒８１％；恒生科技指數報４６２３，升９９點或２﹒２％；主板成交

４６６﹒４９億元。

上證綜合指數報３２８８，升６點或０﹒２１％，成交２０９３﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，升６２點或０﹒５％，成交１３９９﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 １６６﹒０００ 變動 ＋４﹒８０％

最高價 １６６﹒５００ 最低價 １６１﹒９００

成交股數 ９﹒８６萬股 成交金額 １６１０﹒８７萬

１０天平均 １６８﹒５４０ 歷史波幅％ ８８﹒０２６

２０天平均 １７１﹒４３５ 加權平均價 １６３﹒４５７

５０天平均 １４７﹒４４０ ＲＳＩ１４ ５１﹒２２２

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３０５﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蔚來（０９８６６） １６６﹒００ ＋４﹒８０

騰訊（００７００） ３３９﹒６０ ＋０﹒５３

快手（０１０２４） ８２﹒５０ ＋２﹒５５

小米（０１８１０） １２﹒９２ ＋１﹒８９

理想汽車（０２０１５） １４９﹒３０ ＋３﹒６８

美團（０３６９０） １８４﹒７０ ＋３﹒７６

京東集團（０９６１８） ２４３﹒６０ ＋５﹒５５

小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒８０ ＋３﹒８８

百度（０９８８８） １４４﹒５０ ＋１﹒５５

阿里（０９９８８） １０９﹒００ ＋１﹒１１

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（ｅｄ）

