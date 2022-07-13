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09869 海倫司
即時 按盤價 跌15.140 -0.460 (-2.949%)
大手異動

13/07/2022 11:09

《異動股》海倫司升逾１０％突破２０天線，報１６﹒１８元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》海倫司（０９８６９）升１０﹒０７％，報１６﹒１８元，升
穿２０天線（１５﹒１３４元），最高價１６﹒１８元，最低價１４﹒７８元；成交２０５﹒７
萬股，成交金額３２００﹒６８萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
１６４１﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１４５﹒０８萬元，加權
平均成交價１５﹒５８元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額２１６﹒７萬元，加
權平均成交價１５﹒７４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒２８％。
　　現時，恒生指數報２１０００，升１５５點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３９，
升４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９２％；主板成交
４８３﹒４億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２１７５﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９３，升５３點或０﹒４３％，成交１４５７﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１６﹒１８０　變動　　　　　＋１０﹒０７％
　　最高價　　　　１６﹒１８０　最低價　　　　　１４﹒７８０
　　成交股數　　２０５﹒７萬股　成交金額　　３２００﹒６８萬
　　１０天平均　　１５﹒９７０　歷史波幅％　　　８７﹒４０７
　　２０天平均　　１５﹒１３４　加權平均價　　　１５﹒５６０
　　５０天平均　　１２﹒９４９　ＲＳＩ１４　　　５８﹒２００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６４１﹒８８萬元；暫
連升２日，累計升幅１１﹒２８％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海倫司（０９８６９）　　　　　　　　１６﹒１８　＋１０﹒０７
　　大家樂（００３４１）　　　　　　　　１２﹒００　　－０﹒３３
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　　　　　　３﹒７６　　＋１﹒９０
　　味千（００５３８）　　　　　　　　　　０﹒８２　　－４﹒６５
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　　　　　　６﹒３８　　＋５﹒４５
　　譚仔（０２２１７）　　　　　　　　　　２﹒８０　　　　無升跌
　　海底撈（０６８６２）　　　　　　　　１６﹒９２　　＋４﹒１９
　　１９５７　＆　ＣＯ（０８４９５）　　　０﹒５２　　＋１﹒９６
　　九毛九（０９９２２）　　　　　　　　１８﹒６６　　＋３﹒２１
　　百勝中國（０９９８７）　　　　　　３６７﹒２０　　＋２﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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