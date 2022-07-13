《異動股》海倫司升逾１０％突破２０天線，報１６﹒１８元

《經濟通通訊社１３日專訊》海倫司（０９８６９）升１０﹒０７％，報１６﹒１８元，升
穿２０天線（１５﹒１３４元），最高價１６﹒１８元，最低價１４﹒７８元；成交２０５﹒７
萬股，成交金額３２００﹒６８萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
１６４１﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１４５﹒０８萬元，加權
平均成交價１５﹒５８元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額２１６﹒７萬元，加
權平均成交價１５﹒７４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒２８％。
現時，恒生指數報２１０００，升１５５點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３９，
升４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９２％；主板成交
４８３﹒４億元。
上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２１７５﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９３，升５３點或０﹒４３％，成交１４５７﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒１８０ 變動 ＋１０﹒０７％
最高價 １６﹒１８０ 最低價 １４﹒７８０
成交股數 ２０５﹒７萬股 成交金額 ３２００﹒６８萬
１０天平均 １５﹒９７０ 歷史波幅％ ８７﹒４０７
２０天平均 １５﹒１３４ 加權平均價 １５﹒５６０
５０天平均 １２﹒９４９ ＲＳＩ１４ ５８﹒２００
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６４１﹒８８萬元；暫
連升２日，累計升幅１１﹒２８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海倫司（０９８６９） １６﹒１８ ＋１０﹒０７
大家樂（００３４１） １２﹒００ －０﹒３３
呷哺呷哺（００５２０） ３﹒７６ ＋１﹒９０
味千（００５３８） ０﹒８２ －４﹒６５
奈雪的茶（０２１５０） ６﹒３８ ＋５﹒４５
譚仔（０２２１７） ２﹒８０ 無升跌
海底撈（０６８６２） １６﹒９２ ＋４﹒１９
１９５７ ＆ ＣＯ（０８４９５） ０﹒５２ ＋１﹒９６
九毛九（０９９２２） １８﹒６６ ＋３﹒２１
百勝中國（０９９８７） ３６７﹒２０ ＋２﹒５１
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（ｅｄ）
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