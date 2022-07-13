《異動股》海倫司升逾１０％突破２０天線，報１６﹒１８元

《經濟通通訊社１３日專訊》海倫司（０９８６９）升１０﹒０７％，報１６﹒１８元，升

穿２０天線（１５﹒１３４元），最高價１６﹒１８元，最低價１４﹒７８元；成交２０５﹒７

萬股，成交金額３２００﹒６８萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入

１６４１﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１４５﹒０８萬元，加權

平均成交價１５﹒５８元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額２１６﹒７萬元，加

權平均成交價１５﹒７４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒２８％。

現時，恒生指數報２１０００，升１５５點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３９，

升４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９２％；主板成交

４８３﹒４億元。

上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２１７５﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９３，升５３點或０﹒４３％，成交１４５７﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒１８０ 變動 ＋１０﹒０７％

最高價 １６﹒１８０ 最低價 １４﹒７８０

成交股數 ２０５﹒７萬股 成交金額 ３２００﹒６８萬

１０天平均 １５﹒９７０ 歷史波幅％ ８７﹒４０７

２０天平均 １５﹒１３４ 加權平均價 １５﹒５６０

５０天平均 １２﹒９４９ ＲＳＩ１４ ５８﹒２００

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６４１﹒８８萬元；暫

連升２日，累計升幅１１﹒２８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海倫司（０９８６９） １６﹒１８ ＋１０﹒０７

大家樂（００３４１） １２﹒００ －０﹒３３

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒７６ ＋１﹒９０

味千（００５３８） ０﹒８２ －４﹒６５

奈雪的茶（０２１５０） ６﹒３８ ＋５﹒４５

譚仔（０２２１７） ２﹒８０ 無升跌

海底撈（０６８６２） １６﹒９２ ＋４﹒１９

１９５７ ＆ ＣＯ（０８４９５） ０﹒５２ ＋１﹒９６

九毛九（０９９２２） １８﹒６６ ＋３﹒２１

百勝中國（０９９８７） ３６７﹒２０ ＋２﹒５１

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（ｅｄ）

