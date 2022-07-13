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02318 中國平安
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大手異動

13/07/2022 11:12

《大手成交》平保一手１１５萬股交叉盤，涉資５９４３萬元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》平保（０２３１８）於１１：１１ａｍ錄得１手１１５萬股交
叉盤，每股造５１﹒６７５元，較上日收市價高０﹒６３％，涉資５９４２﹒６３萬元。
　　平保現價升０﹒２９％，報５１﹒５元；成交７３７﹒８８萬股，成交金額３﹒８２億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３２０７﹒７６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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