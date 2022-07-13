《異動股》東方電氣漲近１０％突破２５０天線，報１０﹒４６元

《經濟通通訊社１３日專訊》東方電氣（０１０７２）升９﹒６４％，報１０﹒４６元，升

穿２５０天線（１０﹒０９２元），最高價１０﹒５元，創１個月新高，最低價９﹒６４元；成

交７３１﹒４２萬股，成交金額７４１３﹒８９萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買

入３６５５﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２６６﹒８７萬元

，加權平均成交價１０﹒０９６元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額

１４０８﹒９３萬元，加權平均成交價１０﹒１５４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１０﹒６９％。

現時，恒生指數報２１００１，升１５７點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３９，

升４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９９％；主板成交

４９１﹒１億元。

上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１８％，成交２２１０﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２４８９，升５０點或０﹒４％，成交１４８１﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒４６０ 變動 ＋９﹒６４％

最高價 １０﹒５００ 最低價 ９﹒６４０

成交股數 ７３１﹒４２萬股 成交金額 ７４１３﹒８９萬

１０天平均 ９﹒６５５ 歷史波幅％ ３８﹒２７８

２０天平均 ９﹒５９６ 加權平均價 １０﹒１３６

５０天平均 ９﹒０４８ ＲＳＩ１４ ６５﹒３７３

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入

３６５５﹒９７萬元；暫連升２日，累計升幅１０﹒６９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方電氣（０１０７２） １０﹒４６ ＋９﹒６４

三一國際（００６３１） ８﹒２６ －０﹒８４

高速傳動（００６５８） ４﹒５０ ＋０﹒９０

哈電（０１１３３） ２﹒４２ ＋６﹒６１

中聯重科（０１１５７） ４﹒３７ ＋１﹒８６

森松（０２１５５） ７﹒０１ －０﹒５７

金風（０２２０８） １４﹒９２ ＋６﹒８８

上海電氣（０２７２７） ２﹒１０ ＋０﹒９６

中國龍工（０３３３９） １﹒８７ －１﹒０６

中國能建（０３９９６） １﹒１７ ＋２﹒６３

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（ｅｄ）

