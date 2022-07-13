《異動股》東方電氣漲近１０％突破２５０天線，報１０﹒４６元

《經濟通通訊社１３日專訊》東方電氣（０１０７２）升９﹒６４％，報１０﹒４６元，升
穿２５０天線（１０﹒０９２元），最高價１０﹒５元，創１個月新高，最低價９﹒６４元；成
交７３１﹒４２萬股，成交金額７４１３﹒８９萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買
入３６５５﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２６６﹒８７萬元
，加權平均成交價１０﹒０９６元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
１４０８﹒９３萬元，加權平均成交價１０﹒１５４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１０﹒６９％。
現時，恒生指數報２１００１，升１５７點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３９，
升４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９９％；主板成交
４９１﹒１億元。
上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１８％，成交２２１０﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２４８９，升５０點或０﹒４％，成交１４８１﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒４６０ 變動 ＋９﹒６４％
最高價 １０﹒５００ 最低價 ９﹒６４０
成交股數 ７３１﹒４２萬股 成交金額 ７４１３﹒８９萬
１０天平均 ９﹒６５５ 歷史波幅％ ３８﹒２７８
２０天平均 ９﹒５９６ 加權平均價 １０﹒１３６
５０天平均 ９﹒０４８ ＲＳＩ１４ ６５﹒３７３
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入
３６５５﹒９７萬元；暫連升２日，累計升幅１０﹒６９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方電氣（０１０７２） １０﹒４６ ＋９﹒６４
三一國際（００６３１） ８﹒２６ －０﹒８４
高速傳動（００６５８） ４﹒５０ ＋０﹒９０
哈電（０１１３３） ２﹒４２ ＋６﹒６１
中聯重科（０１１５７） ４﹒３７ ＋１﹒８６
森松（０２１５５） ７﹒０１ －０﹒５７
金風（０２２０８） １４﹒９２ ＋６﹒８８
上海電氣（０２７２７） ２﹒１０ ＋０﹒９６
中國龍工（０３３３９） １﹒８７ －１﹒０６
中國能建（０３９９６） １﹒１７ ＋２﹒６３
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（ｅｄ）
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