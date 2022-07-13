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01072 東方電氣
即時 按盤價 升10.440 +0.060 (+0.578%)
大手異動

13/07/2022 11:12

《異動股》東方電氣漲近１０％突破２５０天線，報１０﹒４６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》東方電氣（０１０７２）升９﹒６４％，報１０﹒４６元，升
穿２５０天線（１０﹒０９２元），最高價１０﹒５元，創１個月新高，最低價９﹒６４元；成
交７３１﹒４２萬股，成交金額７４１３﹒８９萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買
入３６５５﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２６６﹒８７萬元
，加權平均成交價１０﹒０９６元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
１４０８﹒９３萬元，加權平均成交價１０﹒１５４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１０﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２１００１，升１５７點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７２３９，
升４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９９％；主板成交
４９１﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１８％，成交２２１０﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８９，升５０點或０﹒４％，成交１４８１﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１０﹒４６０　變動　　　　　　＋９﹒６４％
　　最高價　　　　　１０﹒５００　最低價　　　　　　９﹒６４０
　　成交股數　　７３１﹒４２萬股　成交金額　　７４１３﹒８９萬
　　１０天平均　　　　９﹒６５５　歷史波幅％　　　３８﹒２７８
　　２０天平均　　　　９﹒５９６　加權平均價　　　１０﹒１３６
　　５０天平均　　　　９﹒０４８　ＲＳＩ１４　　　６５﹒３７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入
３６５５﹒９７萬元；暫連升２日，累計升幅１０﹒６９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方電氣（０１０７２）　１０﹒４６　＋９﹒６４
　　三一國際（００６３１）　　８﹒２６　－０﹒８４
　　高速傳動（００６５８）　　４﹒５０　＋０﹒９０
　　哈電（０１１３３）　　　　２﹒４２　＋６﹒６１
　　中聯重科（０１１５７）　　４﹒３７　＋１﹒８６
　　森松（０２１５５）　　　　７﹒０１　－０﹒５７
　　金風（０２２０８）　　　１４﹒９２　＋６﹒８８
　　上海電氣（０２７２７）　　２﹒１０　＋０﹒９６
　　中國龍工（０３３３９）　　１﹒８７　－１﹒０６
　　中國能建（０３９９６）　　１﹒１７　＋２﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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