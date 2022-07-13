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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 跌52.350 -0.400 (-0.758%)
大手異動

13/07/2022 11:13

《異動股》潤啤升逾３％突破２０天線，報５４﹒１５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒０４％，報５４﹒１５元，升穿
２０天線（５３﹒２３９元），最高價５４﹒１５元，最低價５２﹒５元；成交２３９﹒５１萬
股，成交金額１﹒２８億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０９７﹒６８萬元。
現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１０３４﹒１７萬元，加權平均成交價
５３﹒２８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１０９６﹒２３萬元，加
權平均成交價５３﹒３７６元。
　　現時，恒生指數報２１００４，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７２３９，
升４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４６１４，升９０點或２﹒０１％；主板成交
４９２﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升６點或０﹒１９％，成交２２１５﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，升５５點或０﹒４４％，成交１４８５﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５４﹒１５０　變動　　　　＋３﹒０４％
　　最高價　　　　　５４﹒１５０　最低價　　　５２﹒５００
　　成交股數　　２３９﹒５１萬股　成交金額　　　１﹒２８億
　　１０天平均　　　５４﹒８７５　歷史波幅％　３９﹒９１５
　　２０天平均　　　５３﹒２３９　加權平均價　５３﹒３６５
　　５０天平均　　　４８﹒９３９　ＲＳＩ１４　５５﹒９６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０９７﹒６８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒１５　＋３﹒０４
　　特步（０１３６８）　　　１３﹒７４　－２﹒１４
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒５５　＋０﹒２２
　　安踏（０２０２０）　　　９３﹒７０　－１﹒２６
　　申洲（０２３１３）　　　８３﹒４５　＋０﹒５４
　　蒙牛（０２３１９）　　　３８﹒３５　＋１﹒８６
　　李寧（０２３３１）　　　６７﹒９５　－０﹒５９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒１６　＋１﹒４９
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒９６　＋４﹒４３
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒７２　＋３﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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