《異動股》潤啤升逾３％突破２０天線，報５４﹒１５元

《經濟通通訊社１３日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒０４％，報５４﹒１５元，升穿
２０天線（５３﹒２３９元），最高價５４﹒１５元，最低價５２﹒５元；成交２３９﹒５１萬
股，成交金額１﹒２８億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０９７﹒６８萬元。
現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１０３４﹒１７萬元，加權平均成交價
５３﹒２８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１０９６﹒２３萬元，加
權平均成交價５３﹒３７６元。
現時，恒生指數報２１００４，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７２３９，
升４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４６１４，升９０點或２﹒０１％；主板成交
４９２﹒４９億元。
上證綜合指數報３２８７，升６點或０﹒１９％，成交２２１５﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，升５５點或０﹒４４％，成交１４８５﹒８３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ５４﹒１５０ 變動 ＋３﹒０４％
最高價 ５４﹒１５０ 最低價 ５２﹒５００
成交股數 ２３９﹒５１萬股 成交金額 １﹒２８億
１０天平均 ５４﹒８７５ 歷史波幅％ ３９﹒９１５
２０天平均 ５３﹒２３９ 加權平均價 ５３﹒３６５
５０天平均 ４８﹒９３９ ＲＳＩ１４ ５５﹒９６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０９７﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤啤（００２９１） ５４﹒１５ ＋３﹒０４
特步（０１３６８） １３﹒７４ －２﹒１４
百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ ＋０﹒２２
安踏（０２０２０） ９３﹒７０ －１﹒２６
申洲（０２３１３） ８３﹒４５ ＋０﹒５４
蒙牛（０２３１９） ３８﹒３５ ＋１﹒８６
李寧（０２３３１） ６７﹒９５ －０﹒５９
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒１６ ＋１﹒４９
海底撈（０６８６２） １６﹒９６ ＋４﹒４３
九毛九（０９９２２） １８﹒７２ ＋３﹒５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動