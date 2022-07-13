《異動股》潤啤升逾３％突破２０天線，報５４﹒１５元

《經濟通通訊社１３日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒０４％，報５４﹒１５元，升穿

２０天線（５３﹒２３９元），最高價５４﹒１５元，最低價５２﹒５元；成交２３９﹒５１萬

股，成交金額１﹒２８億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０９７﹒６８萬元。

現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１０３４﹒１７萬元，加權平均成交價

５３﹒２８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１０９６﹒２３萬元，加

權平均成交價５３﹒３７６元。

現時，恒生指數報２１００４，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７２３９，

升４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４６１４，升９０點或２﹒０１％；主板成交

４９２﹒４９億元。

上證綜合指數報３２８７，升６點或０﹒１９％，成交２２１５﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，升５５點或０﹒４４％，成交１４８５﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５４﹒１５０ 變動 ＋３﹒０４％

最高價 ５４﹒１５０ 最低價 ５２﹒５００

成交股數 ２３９﹒５１萬股 成交金額 １﹒２８億

１０天平均 ５４﹒８７５ 歷史波幅％ ３９﹒９１５

２０天平均 ５３﹒２３９ 加權平均價 ５３﹒３６５

５０天平均 ４８﹒９３９ ＲＳＩ１４ ５５﹒９６３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０９７﹒６８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５４﹒１５ ＋３﹒０４

特步（０１３６８） １３﹒７４ －２﹒１４

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５５ ＋０﹒２２

安踏（０２０２０） ９３﹒７０ －１﹒２６

申洲（０２３１３） ８３﹒４５ ＋０﹒５４

蒙牛（０２３１９） ３８﹒３５ ＋１﹒８６

李寧（０２３３１） ６７﹒９５ －０﹒５９

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒１６ ＋１﹒４９

海底撈（０６８６２） １６﹒９６ ＋４﹒４３

九毛九（０９９２２） １８﹒７２ ＋３﹒５４

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（ｅｄ）

