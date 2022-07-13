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01093 石藥集團
即時 按盤價 跌8.190 -0.150 (-1.799%)
大手異動

13/07/2022 11:17

《異動股》石藥跌逾３％失守１００天線，報８﹒０９元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》石藥（０１０９３）跌３﹒１１％，報８﹒０９元，跌穿
１００天線（８﹒２０５元），最低價８﹒０９元，最高價８﹒３８元；成交１２７４﹒６５萬
股，成交金額１﹒０５億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１５０６﹒３９萬元。
現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４９８﹒１４萬元，加權平均成交價
８﹒２２３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６８３﹒１７萬元，加權平
均成交價８﹒１９元。
　　現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３６，
升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９６％；主板成交
５０２﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升８點或０﹒２５％，成交２２５９﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升６８點或０﹒５５％，成交１５１８﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　８﹒０９０　變動　　　　－３﹒１１％
　　最高價　　　　　　　８﹒３８０　最低價　　　　８﹒０９０
　　成交股數　　１２７４﹒６５萬股　成交金額　　　１﹒０５億
　　１０天平均　　　　　８﹒１００　歷史波幅％　３８﹒９９２
　　２０天平均　　　　　７﹒７７０　加權平均價　　８﹒２１２
　　５０天平均　　　　　７﹒７０９　ＲＳＩ１４　５４﹒７１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１５０６﹒３９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥（０１０９３）　　　　　８﹒０９　　－３﹒１１
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒８３　－１７﹒９９
　　新華製藥（００７１９）　　　６﹒９７　　－１﹒５５
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒０９　　－２﹒６８
　　三生製藥（０１５３０）　　　５﹒７４　　＋０﹒５３
　　復星醫藥（０２１９６）　　３０﹒０５　　－１﹒１５
　　藥明康德（０２３５９）　１０８﹒８０　　＋１﹒４０
　　潤藥（０３３２０）　　　　　５﹒１５　　－１﹒５３
　　翰森製藥（０３６９２）　　１５﹒７８　　＋３﹒００
　　康龍化成（０３７５９）　　７８﹒３０　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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