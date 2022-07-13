《異動股》石藥跌逾３％失守１００天線，報８﹒０９元

《經濟通通訊社１３日專訊》石藥（０１０９３）跌３﹒１１％，報８﹒０９元，跌穿
１００天線（８﹒２０５元），最低價８﹒０９元，最高價８﹒３８元；成交１２７４﹒６５萬
股，成交金額１﹒０５億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１５０６﹒３９萬元。
現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４９８﹒１４萬元，加權平均成交價
８﹒２２３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６８３﹒１７萬元，加權平
均成交價８﹒１９元。
現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３６，
升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９６％；主板成交
５０２﹒５億元。
上證綜合指數報３２８９，升８點或０﹒２５％，成交２２５９﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６８點或０﹒５５％，成交１５１８﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒０９０ 變動 －３﹒１１％
最高價 ８﹒３８０ 最低價 ８﹒０９０
成交股數 １２７４﹒６５萬股 成交金額 １﹒０５億
１０天平均 ８﹒１００ 歷史波幅％ ３８﹒９９２
２０天平均 ７﹒７７０ 加權平均價 ８﹒２１２
５０天平均 ７﹒７０９ ＲＳＩ１４ ５４﹒７１７
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１５０６﹒３９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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石藥（０１０９３） ８﹒０９ －３﹒１１
中國中藥（００５７０） ３﹒８３ －１７﹒９９
新華製藥（００７１９） ６﹒９７ －１﹒５５
中生製藥（０１１７７） ５﹒０９ －２﹒６８
三生製藥（０１５３０） ５﹒７４ ＋０﹒５３
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒０５ －１﹒１５
藥明康德（０２３５９） １０８﹒８０ ＋１﹒４０
潤藥（０３３２０） ５﹒１５ －１﹒５３
翰森製藥（０３６９２） １５﹒７８ ＋３﹒００
康龍化成（０３７５９） ７８﹒３０ －０﹒１３
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（ｅｄ）
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