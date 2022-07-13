《異動股》石藥跌逾３％失守１００天線，報８﹒０９元

《經濟通通訊社１３日專訊》石藥（０１０９３）跌３﹒１１％，報８﹒０９元，跌穿

１００天線（８﹒２０５元），最低價８﹒０９元，最高價８﹒３８元；成交１２７４﹒６５萬

股，成交金額１﹒０５億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１５０６﹒３９萬元。

現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４９８﹒１４萬元，加權平均成交價

８﹒２２３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６８３﹒１７萬元，加權平

均成交價８﹒１９元。

現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３６，

升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９６％；主板成交

５０２﹒５億元。

上證綜合指數報３２８９，升８點或０﹒２５％，成交２２５９﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６８點或０﹒５５％，成交１５１８﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒０９０ 變動 －３﹒１１％

最高價 ８﹒３８０ 最低價 ８﹒０９０

成交股數 １２７４﹒６５萬股 成交金額 １﹒０５億

１０天平均 ８﹒１００ 歷史波幅％ ３８﹒９９２

２０天平均 ７﹒７７０ 加權平均價 ８﹒２１２

５０天平均 ７﹒７０９ ＲＳＩ１４ ５４﹒７１７

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１５０６﹒３９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥（０１０９３） ８﹒０９ －３﹒１１

中國中藥（００５７０） ３﹒８３ －１７﹒９９

新華製藥（００７１９） ６﹒９７ －１﹒５５

中生製藥（０１１７７） ５﹒０９ －２﹒６８

三生製藥（０１５３０） ５﹒７４ ＋０﹒５３

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒０５ －１﹒１５

藥明康德（０２３５９） １０８﹒８０ ＋１﹒４０

潤藥（０３３２０） ５﹒１５ －１﹒５３

翰森製藥（０３６９２） １５﹒７８ ＋３﹒００

康龍化成（０３７５９） ７８﹒３０ －０﹒１３

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（ｅｄ）

