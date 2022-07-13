《異動股》海底撈升逾５％突破２０天線，報１７﹒０８元

《經濟通通訊社１３日專訊》海底撈（０６８６２）升５﹒１７％，報１７﹒０８元，升穿
２０天線（１６﹒５３１元），最高價１７﹒０８元，最低價１６﹒４元；成交７１２﹒５９萬
股，成交金額１﹒１９億元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１２０７﹒８萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１０７１﹒５９萬元，加權平均成交價１６﹒６５３元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額６６７﹒９２萬元，加權平均成交價
１６﹒７２７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒７５％。
現時，恒生指數報２１００８，升１６３點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７２４１，
升４９點或０﹒６９％；恒生科技指數報４６１９，升９５點或２﹒１１％；主板成交
５０７﹒１１億元。
上證綜合指數報３２９１，升９點或０﹒３％，成交２２８０﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２５２１，升８２點或０﹒６６％，成交１５３６﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒０８０ 變動 ＋５﹒１７％
最高價 １７﹒０８０ 最低價 １６﹒４００
成交股數 ７１２﹒５９萬股 成交金額 １﹒１９億
１０天平均 １７﹒２３２ 歷史波幅％ ６１﹒９２５
２０天平均 １６﹒５３１ 加權平均價 １６﹒６９６
５０天平均 １５﹒３１８ ＲＳＩ１４ ５５﹒３７８
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１２０７﹒８萬元；暫連
升２日，累計升幅６﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １７﹒０８ ＋５﹒１７
潤啤（００２９１） ５３﹒９５ ＋２﹒６６
特步（０１３６８） １３﹒８２ －１﹒５７
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋０﹒４４
安踏（０２０２０） ９３﹒９５ －１﹒００
申洲（０２３１３） ８３﹒３５ ＋０﹒４２
蒙牛（０２３１９） ３８﹒３５ ＋１﹒８６
李寧（０２３３１） ６８﹒０５ －０﹒４４
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒１７ ＋１﹒６２
九毛九（０９９２２） １８﹒７０ ＋３﹒４３
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（ｅｄ）
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