《異動股》海底撈升逾５％突破２０天線，報１７﹒０８元

《經濟通通訊社１３日專訊》海底撈（０６８６２）升５﹒１７％，報１７﹒０８元，升穿

２０天線（１６﹒５３１元），最高價１７﹒０８元，最低價１６﹒４元；成交７１２﹒５９萬

股，成交金額１﹒１９億元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１２０７﹒８萬元。現

時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１０７１﹒５９萬元，加權平均成交價１６﹒６５３元；現

時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額６６７﹒９２萬元，加權平均成交價

１６﹒７２７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒７５％。

現時，恒生指數報２１００８，升１６３點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７２４１，

升４９點或０﹒６９％；恒生科技指數報４６１９，升９５點或２﹒１１％；主板成交

５０７﹒１１億元。

上證綜合指數報３２９１，升９點或０﹒３％，成交２２８０﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２５２１，升８２點或０﹒６６％，成交１５３６﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒０８０ 變動 ＋５﹒１７％

最高價 １７﹒０８０ 最低價 １６﹒４００

成交股數 ７１２﹒５９萬股 成交金額 １﹒１９億

１０天平均 １７﹒２３２ 歷史波幅％ ６１﹒９２５

２０天平均 １６﹒５３１ 加權平均價 １６﹒６９６

５０天平均 １５﹒３１８ ＲＳＩ１４ ５５﹒３７８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１２０７﹒８萬元；暫連

升２日，累計升幅６﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １７﹒０８ ＋５﹒１７

潤啤（００２９１） ５３﹒９５ ＋２﹒６６

特步（０１３６８） １３﹒８２ －１﹒５７

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋０﹒４４

安踏（０２０２０） ９３﹒９５ －１﹒００

申洲（０２３１３） ８３﹒３５ ＋０﹒４２

蒙牛（０２３１９） ３８﹒３５ ＋１﹒８６

李寧（０２３３１） ６８﹒０５ －０﹒４４

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒１７ ＋１﹒６２

九毛九（０９９２２） １８﹒７０ ＋３﹒４３

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（ｅｄ）

