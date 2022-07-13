《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報３１﹒７５元

《經濟通通訊社１３日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０５％，報３１﹒７５元，最低價
３１﹒７５元，最高價３３﹒５元；成交１２３﹒９萬股，成交金額３９９２﹒８５萬元；主動
買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５３﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資
本，金額１９４﹒１８萬元，加權平均成交價３２﹒１４１元；現時最大淨被動賣出券商為法國
巴黎證券，金額３１８﹒２８萬元，加權平均成交價３１﹒９１５元。
現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３７，
升４５點或０﹒６４％；恒生科技指數報４６１５，升９１點或２﹒０１％；主板成交
５４０﹒２８億元。
上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ３１﹒７５０ 變動 －３﹒０５％
最高價 ３３﹒５００ 最低價 ３１﹒７５０
成交股數 １２３﹒９萬股 成交金額 ３９９２﹒８５萬
１０天平均 ３４﹒２９８ 歷史波幅％ ４８﹒２１９
２０天平均 ３３﹒３４４ 加權平均價 ３２﹒２２６
５０天平均 ３５﹒００８ ＲＳＩ１４ ３８﹒９３７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５３﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
龍湖（００９６０） ３１﹒７５ －３﹒０５
越地（００１２３） ９﹒５３ －２﹒３６
中海外（００６８８） ２３﹒８５ －０﹒６２
旭輝（００８８４） ２﹒７０ －８﹒７８
新城發展（０１０３０） ２﹒８８ －２﹒３７
潤地（０１１０９） ３５﹒６５ －０﹒５６
碧桂園（０２００７） ３﹒７３ －６﹒９８
萬科（０２２０２） １８﹒３０ －０﹒８７
綠城（０３９００） １６﹒５２ －１﹒６７
鼎豐（０６８７８） １﹒８５ ＋２﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動