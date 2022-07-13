  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌28.000 -1.850 (-6.198%)
大手異動

13/07/2022 11:36

《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報３１﹒７５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０５％，報３１﹒７５元，最低價
３１﹒７５元，最高價３３﹒５元；成交１２３﹒９萬股，成交金額３９９２﹒８５萬元；主動
買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５３﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資
本，金額１９４﹒１８萬元，加權平均成交價３２﹒１４１元；現時最大淨被動賣出券商為法國
巴黎證券，金額３１８﹒２８萬元，加權平均成交價３１﹒９１５元。
　　現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３７，
升４５點或０﹒６４％；恒生科技指數報４６１５，升９１點或２﹒０１％；主板成交
５４０﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３１﹒７５０　變動　　　　　　－３﹒０５％
　　最高價　　　　３３﹒５００　最低價　　　　　３１﹒７５０
　　成交股數　　１２３﹒９萬股　成交金額　　３９９２﹒８５萬
　　１０天平均　　３４﹒２９８　歷史波幅％　　　４８﹒２１９
　　２０天平均　　３３﹒３４４　加權平均價　　　３２﹒２２６
　　５０天平均　　３５﹒００８　ＲＳＩ１４　　　３８﹒９３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５３﹒２６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　３１﹒７５　－３﹒０５
　　越地（００１２３）　　　　９﹒５３　－２﹒３６
　　中海外（００６８８）　　２３﹒８５　－０﹒６２
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒７０　－８﹒７８
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒８８　－２﹒３７
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒６５　－０﹒５６
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒７３　－６﹒９８
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒３０　－０﹒８７
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒５２　－１﹒６７
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒８５　＋２﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰13/07/2022 14:05  《異動股》龍湖（００９６０）跌逾５％，報３１﹒１元

下一篇新聞︰13/07/2022 11:05  《異動股》碧桂園挫９％，招行跌２％，多地爛尾樓釀業主集體停貸

其他大手異動
More

14/07/2022 09:53  《異動股》業主斷供憂慮未息，內房內銀續跌，龍湖跌８％墊底藍籌

14/07/2022 09:36  《異動股》龍湖等３家公司上午９：３５異動

14/07/2022 09:33  《異動股》招行等２家公司上午９：３２異動

11/07/2022 11:20  《異動股》龍湖（９６０）跌近５％失守１０天線，報３３﹒４元

11/07/2022 09:31  《異動股》舜宇等８家藍籌上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金