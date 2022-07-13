《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報３１﹒７５元

《經濟通通訊社１３日專訊》龍湖（００９６０）跌３﹒０５％，報３１﹒７５元，最低價

３１﹒７５元，最高價３３﹒５元；成交１２３﹒９萬股，成交金額３９９２﹒８５萬元；主動

買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５３﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資

本，金額１９４﹒１８萬元，加權平均成交價３２﹒１４１元；現時最大淨被動賣出券商為法國

巴黎證券，金額３１８﹒２８萬元，加權平均成交價３１﹒９１５元。

現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３７，

升４５點或０﹒６４％；恒生科技指數報４６１５，升９１點或２﹒０１％；主板成交

５４０﹒２８億元。

上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１﹒７５０ 變動 －３﹒０５％

最高價 ３３﹒５００ 最低價 ３１﹒７５０

成交股數 １２３﹒９萬股 成交金額 ３９９２﹒８５萬

１０天平均 ３４﹒２９８ 歷史波幅％ ４８﹒２１９

２０天平均 ３３﹒３４４ 加權平均價 ３２﹒２２６

５０天平均 ３５﹒００８ ＲＳＩ１４ ３８﹒９３７

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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５３﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ３１﹒７５ －３﹒０５

越地（００１２３） ９﹒５３ －２﹒３６

中海外（００６８８） ２３﹒８５ －０﹒６２

旭輝（００８８４） ２﹒７０ －８﹒７８

新城發展（０１０３０） ２﹒８８ －２﹒３７

潤地（０１１０９） ３５﹒６５ －０﹒５６

碧桂園（０２００７） ３﹒７３ －６﹒９８

萬科（０２２０２） １８﹒３０ －０﹒８７

綠城（０３９００） １６﹒５２ －１﹒６７

鼎豐（０６８７８） １﹒８５ ＋２﹒７８

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（ｅｄ）

