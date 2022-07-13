《中概異動》嗶哩嗶哩升近５％突破５０天線，報１９６﹒３元

《經濟通通訊社１３日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒７５％，報１９６﹒３元，較

ＡＤＲ收市高出３﹒１２％，升穿５０天線（１９０﹒５５６元），最高價１９６﹒８元，最低

價１８９﹒３元；成交６４﹒９７萬股，成交金額１﹒２５億元；主動買沽比率７０：３０，資

金淨主動買入４８０１﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額３４８﹒４６萬元，

加權平均成交價１９２﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額

１３６２﹒０６萬元，加權平均成交價１９２﹒３０５元。

現時，恒生指數報２０９９１，升１４７點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７２３３，

升４２點或０﹒５９％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９８％；主板成交

５４４﹒６１億元。

上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １９６﹒３００ 變動 ＋４﹒７５％

最高價 １９６﹒８００ 最低價 １８９﹒３００

成交股數 ６４﹒９７萬股 成交金額 １﹒２５億

１０天平均 ２０４﹒７３０ 歷史波幅％ ６７﹒６６１

２０天平均 ２０９﹒３１５ 加權平均價 １９２﹒２３６

５０天平均 １９０﹒５５６ ＲＳＩ１４ ４６﹒８９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４８０１﹒８６萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９６﹒３ ＋４﹒７５

騰訊（００７００） ３３８﹒０ ＋０﹒０６

快手（０１０２４） ８２﹒３ ＋２﹒３０

小米（０１８１０） １２﹒９ ＋１﹒７４

理想汽車（０２０１５） １４９﹒０ ＋３﹒４７

美團（０３６９０） １８４﹒１ ＋３﹒４３

京東集團（０９６１８） ２４２﹒０ ＋４﹒８５

小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒７ ＋３﹒７９

百度（０９８８８） １４４﹒３ ＋１﹒４１

阿里（０９９８８） １０８﹒７ ＋０﹒８３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

