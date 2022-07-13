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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 跌176.700 -12.900 (-6.804%)
大手異動

13/07/2022 11:39

《中概異動》嗶哩嗶哩升近５％突破５０天線，報１９６﹒３元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒７５％，報１９６﹒３元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒１２％，升穿５０天線（１９０﹒５５６元），最高價１９６﹒８元，最低
價１８９﹒３元；成交６４﹒９７萬股，成交金額１﹒２５億元；主動買沽比率７０：３０，資
金淨主動買入４８０１﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額３４８﹒４６萬元，
加權平均成交價１９２﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額
１３６２﹒０６萬元，加權平均成交價１９２﹒３０５元。
　　現時，恒生指數報２０９９１，升１４７點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７２３３，
升４２點或０﹒５９％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９８％；主板成交
５４４﹒６１億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１９６﹒３００　變動　　　　　＋４﹒７５％
　　最高價　　　１９６﹒８００　最低價　　　１８９﹒３００
　　成交股數　　６４﹒９７萬股　成交金額　　　　１﹒２５億
　　１０天平均　２０４﹒７３０　歷史波幅％　　６７﹒６６１
　　２０天平均　２０９﹒３１５　加權平均價　１９２﹒２３６
　　５０天平均　１９０﹒５５６　ＲＳＩ１４　　４６﹒８９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４８０１﹒８６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９６﹒３　＋４﹒７５
　　騰訊（００７００）　　　３３８﹒０　＋０﹒０６
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒３　＋２﹒３０
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９　＋１﹒７４
　　理想汽車（０２０１５）　１４９﹒０　＋３﹒４７
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒１　＋３﹒４３
　　京東集團（０９６１８）　２４２﹒０　＋４﹒８５
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１７﹒７　＋３﹒７９
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒３　＋１﹒４１
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒７　＋０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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