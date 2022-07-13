《中概異動》嗶哩嗶哩升近５％突破５０天線，報１９６﹒３元

《經濟通通訊社１３日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒７５％，報１９６﹒３元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒１２％，升穿５０天線（１９０﹒５５６元），最高價１９６﹒８元，最低
價１８９﹒３元；成交６４﹒９７萬股，成交金額１﹒２５億元；主動買沽比率７０：３０，資
金淨主動買入４８０１﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額３４８﹒４６萬元，
加權平均成交價１９２﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額
１３６２﹒０６萬元，加權平均成交價１９２﹒３０５元。
現時，恒生指數報２０９９１，升１４７點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７２３３，
升４２點或０﹒５９％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９８％；主板成交
５４４﹒６１億元。
上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 １９６﹒３００ 變動 ＋４﹒７５％
最高價 １９６﹒８００ 最低價 １８９﹒３００
成交股數 ６４﹒９７萬股 成交金額 １﹒２５億
１０天平均 ２０４﹒７３０ 歷史波幅％ ６７﹒６６１
２０天平均 ２０９﹒３１５ 加權平均價 １９２﹒２３６
５０天平均 １９０﹒５５６ ＲＳＩ１４ ４６﹒８９８
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４８０１﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嗶哩嗶哩（０９６２６） １９６﹒３ ＋４﹒７５
騰訊（００７００） ３３８﹒０ ＋０﹒０６
快手（０１０２４） ８２﹒３ ＋２﹒３０
小米（０１８１０） １２﹒９ ＋１﹒７４
理想汽車（０２０１５） １４９﹒０ ＋３﹒４７
美團（０３６９０） １８４﹒１ ＋３﹒４３
京東集團（０９６１８） ２４２﹒０ ＋４﹒８５
小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒７ ＋３﹒７９
百度（０９８８８） １４４﹒３ ＋１﹒４１
阿里（０９９８８） １０８﹒７ ＋０﹒８３
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（ｅｄ）
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