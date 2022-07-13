《中概異動》攜程升５％突破２０天線，報１９７﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》攜程（０９９６１）升５％，報１９７﹒４元，較ＡＤＲ收市

高出２﹒２６％，升穿２０天線（１９６﹒４２元），最高價１９７﹒５元，最低價１８９﹒５

元；成交４２﹒９７萬股，成交金額８３２７﹒６８萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主

動買入１１７０﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２０６﹒２４萬元，

加權平均成交價１９５﹒２８４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８９９﹒４２萬

元，加權平均成交價１９４﹒０８６元。

現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３２，

升４１點或０﹒５７％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９５％；主板成交

５６１﹒５４億元。

上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 １９７﹒４００ 變動 ＋５﹒００％

最高價 １９７﹒５００ 最低價 １８９﹒５００

成交股數 ４２﹒９７萬股 成交金額 ８３２７﹒６８萬

１０天平均 ２０８﹒５４０ 歷史波幅％ ８０﹒３４１

２０天平均 １９６﹒４２０ 加權平均價 １９３﹒７９５

５０天平均 １８１﹒８６６ ＲＳＩ１４ ５１﹒６５６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１７０﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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攜程（０９９６１） １９７﹒４０ ＋５﹒００

騰訊（００７００） ３３７﹒８０ 無升跌

快手（０１０２４） ８２﹒２０ ＋２﹒１８

小米（０１８１０） １２﹒９２ ＋１﹒８９

理想汽車（０２０１５） １４９﹒００ ＋３﹒４７

美團（０３６９０） １８４﹒００ ＋３﹒３７

京東集團（０９６１８） ２４１﹒８０ ＋４﹒７７

百度（０９８８８） １４４﹒２０ ＋１﹒３４

阿里（０９９８８） １０８﹒７０ ＋０﹒８３

網易（０９９９９） １４０﹒００ ＋２﹒６４

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（ｅｄ）

