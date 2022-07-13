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09961 攜程集團—Ｓ
即時 按盤價 跌195.900 -7.900 (-3.876%)
大手異動

13/07/2022 11:52

《中概異動》攜程升５％突破２０天線，報１９７﹒４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》攜程（０９９６１）升５％，報１９７﹒４元，較ＡＤＲ收市
高出２﹒２６％，升穿２０天線（１９６﹒４２元），最高價１９７﹒５元，最低價１８９﹒５
元；成交４２﹒９７萬股，成交金額８３２７﹒６８萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主
動買入１１７０﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２０６﹒２４萬元，
加權平均成交價１９５﹒２８４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８９９﹒４２萬
元，加權平均成交價１９４﹒０８６元。
　　現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３２，
升４１點或０﹒５７％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９５％；主板成交
５６１﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１９７﹒４００　變動　　　　　　＋５﹒００％
　　最高價　　　１９７﹒５００　最低價　　　　１８９﹒５００
　　成交股數　　４２﹒９７萬股　成交金額　　８３２７﹒６８萬
　　１０天平均　２０８﹒５４０　歷史波幅％　　　８０﹒３４１
　　２０天平均　１９６﹒４２０　加權平均價　　１９３﹒７９５
　　５０天平均　１８１﹒８６６　ＲＳＩ１４　　　５１﹒６５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１７０﹒６７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　攜程（０９９６１）　　　１９７﹒４０　＋５﹒００
　　騰訊（００７００）　　　３３７﹒８０　　　無升跌
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒２０　＋２﹒１８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９２　＋１﹒８９
　　理想汽車（０２０１５）　１４９﹒００　＋３﹒４７
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒００　＋３﹒３７
　　京東集團（０９６１８）　２４１﹒８０　＋４﹒７７
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒２０　＋１﹒３４
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒７０　＋０﹒８３
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒００　＋２﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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