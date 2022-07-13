《中概異動》攜程升５％突破２０天線，報１９７﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》攜程（０９９６１）升５％，報１９７﹒４元，較ＡＤＲ收市
高出２﹒２６％，升穿２０天線（１９６﹒４２元），最高價１９７﹒５元，最低價１８９﹒５
元；成交４２﹒９７萬股，成交金額８３２７﹒６８萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主
動買入１１７０﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２０６﹒２４萬元，
加權平均成交價１９５﹒２８４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８９９﹒４２萬
元，加權平均成交價１９４﹒０８６元。
現時，恒生指數報２０９９９，升１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２３２，
升４１點或０﹒５７％；恒生科技指數報４６１２，升８８點或１﹒９５％；主板成交
５６１﹒５４億元。
上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 １９７﹒４００ 變動 ＋５﹒００％
最高價 １９７﹒５００ 最低價 １８９﹒５００
成交股數 ４２﹒９７萬股 成交金額 ８３２７﹒６８萬
１０天平均 ２０８﹒５４０ 歷史波幅％ ８０﹒３４１
２０天平均 １９６﹒４２０ 加權平均價 １９３﹒７９５
５０天平均 １８１﹒８６６ ＲＳＩ１４ ５１﹒６５６
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１１７０﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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攜程（０９９６１） １９７﹒４０ ＋５﹒００
騰訊（００７００） ３３７﹒８０ 無升跌
快手（０１０２４） ８２﹒２０ ＋２﹒１８
小米（０１８１０） １２﹒９２ ＋１﹒８９
理想汽車（０２０１５） １４９﹒００ ＋３﹒４７
美團（０３６９０） １８４﹒００ ＋３﹒３７
京東集團（０９６１８） ２４１﹒８０ ＋４﹒７７
百度（０９８８８） １４４﹒２０ ＋１﹒３４
阿里（０９９８８） １０８﹒７０ ＋０﹒８３
網易（０９９９９） １４０﹒００ ＋２﹒６４
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（ｅｄ）
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