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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

13/07/2022 11:58

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２５﹒８元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒９７％，報２５﹒８元，最
低價２５﹒７５元，創１個月新低，最高價２７﹒４元；成交１３２４﹒１４萬股，成交金額
３﹒４９億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出６６３２﹒６１萬元。現時最大淨被
動買入券商為滙豐證券經紀，金額３５６４﹒９２萬元，加權平均成交價２６﹒３７１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１７３４﹒２３萬元，加權平均成交價２６﹒２４８元。以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２０﹒９８％。
　　現時，恒生指數報２０９８９，升１４４點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７２２７，
升３６點或０﹒５％；恒生科技指數報４６０７，升８２點或１﹒８３％；主板成交
５６９﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２５﹒８００　變動　　　　－４﹒９７％
　　最高價　　　　　　２７﹒４００　最低價　　　２５﹒７５０
　　成交股數　　１３２４﹒１４萬股　成交金額　　　３﹒４９億
　　１０天平均　　　　３１﹒５５５　歷史波幅％　８７﹒０１４
　　２０天平均　　　　３１﹒６２７　加權平均價　２６﹒３５０
　　５０天平均　　　　３０﹒３５３　ＲＳＩ１４　３３﹒１８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出６６３２﹒６１萬元；暫
連跌３日，累計跌幅２０﹒９８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２５﹒８０　－４﹒９７
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒８６　－１﹒０４
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒４５　－０﹒５５
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒６１　　　無升跌
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒０３　－５﹒２６
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒９８　＋２﹒０５
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６４　＋１﹒０５
　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒９７　－３﹒３９
　　保利物業（０６０４９）　　４９﹒１０　－０﹒５１
　　金科服務（０９６６６）　　１６﹒１６　－３﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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