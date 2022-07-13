《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２５﹒８元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒９７％，報２５﹒８元，最
低價２５﹒７５元，創１個月新低，最高價２７﹒４元；成交１３２４﹒１４萬股，成交金額
３﹒４９億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出６６３２﹒６１萬元。現時最大淨被
動買入券商為滙豐證券經紀，金額３５６４﹒９２萬元，加權平均成交價２６﹒３７１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１７３４﹒２３萬元，加權平均成交價２６﹒２４８元。以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２０﹒９８％。
現時，恒生指數報２０９８９，升１４４點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７２２７，
升３６點或０﹒５％；恒生科技指數報４６０７，升８２點或１﹒８３％；主板成交
５６９﹒０６億元。
上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒８００ 變動 －４﹒９７％
最高價 ２７﹒４００ 最低價 ２５﹒７５０
成交股數 １３２４﹒１４萬股 成交金額 ３﹒４９億
１０天平均 ３１﹒５５５ 歷史波幅％ ８７﹒０１４
２０天平均 ３１﹒６２７ 加權平均價 ２６﹒３５０
５０天平均 ３０﹒３５３ ＲＳＩ１４ ３３﹒１８７
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出６６３２﹒６１萬元；暫
連跌３日，累計跌幅２０﹒９８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒８０ －４﹒９７
世茂服務（００８７３） ２﹒８６ －１﹒０４
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒４５ －０﹒５５
融創服務（０１５１６） ３﹒６１ 無升跌
旭輝永升（０１９９５） ７﹒０３ －５﹒２６
中海物業（０２６６９） ８﹒９８ ＋２﹒０５
綠城服務（０２８６９） ８﹒６４ ＋１﹒０５
雅生活（０３３１９） ９﹒９７ －３﹒３９
保利物業（０６０４９） ４９﹒１０ －０﹒５１
金科服務（０９６６６） １６﹒１６ －３﹒８１
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（ｅｄ）
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