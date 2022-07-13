《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２５﹒８元

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒９７％，報２５﹒８元，最

低價２５﹒７５元，創１個月新低，最高價２７﹒４元；成交１３２４﹒１４萬股，成交金額

３﹒４９億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出６６３２﹒６１萬元。現時最大淨被

動買入券商為滙豐證券經紀，金額３５６４﹒９２萬元，加權平均成交價２６﹒３７１元；現時

最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１７３４﹒２３萬元，加權平均成交價２６﹒２４８元。以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２０﹒９８％。

現時，恒生指數報２０９８９，升１４４點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７２２７，

升３６點或０﹒５％；恒生科技指數報４６０７，升８２點或１﹒８３％；主板成交

５６９﹒０６億元。

上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４０３﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１０，升７１點或０﹒５７％，成交１６２２﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒８００ 變動 －４﹒９７％

最高價 ２７﹒４００ 最低價 ２５﹒７５０

成交股數 １３２４﹒１４萬股 成交金額 ３﹒４９億

１０天平均 ３１﹒５５５ 歷史波幅％ ８７﹒０１４

２０天平均 ３１﹒６２７ 加權平均價 ２６﹒３５０

５０天平均 ３０﹒３５３ ＲＳＩ１４ ３３﹒１８７

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出６６３２﹒６１萬元；暫

連跌３日，累計跌幅２０﹒９８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒８０ －４﹒９７

世茂服務（００８７３） ２﹒８６ －１﹒０４

華潤萬象（０１２０９） ３６﹒４５ －０﹒５５

融創服務（０１５１６） ３﹒６１ 無升跌

旭輝永升（０１９９５） ７﹒０３ －５﹒２６

中海物業（０２６６９） ８﹒９８ ＋２﹒０５

綠城服務（０２８６９） ８﹒６４ ＋１﹒０５

雅生活（０３３１９） ９﹒９７ －３﹒３９

保利物業（０６０４９） ４９﹒１０ －０﹒５１

金科服務（０９６６６） １６﹒１６ －３﹒８１

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（ｅｄ）

