《中概異動》網易（０９９９９）升近３％，報１４０﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》網易（０９９９９）升２﹒９３％，報１４０﹒４元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒３９％，最高價１４０﹒７元，最低價１３６﹒６元；成交２１７﹒３萬股
，成交金額３﹒０２億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１２３８﹒８７萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２５４﹒７７萬元，加權平均成交價１３９﹒１４１
元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１３９６﹒４萬元，加權平均成交價
１３９﹒０４５元。
現時，恒生指數報２０９６７，升１２２點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報７２２４，
升３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９１％；主板成交
５７７﹒７８億元。
上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４３３﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，升７８點或０﹒６３％，成交１６４３﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 １４０﹒４００ 變動 ＋２﹒９３％
最高價 １４０﹒７００ 最低價 １３６﹒６００
成交股數 ２１７﹒３萬股 成交金額 ３﹒０２億
１０天平均 １４１﹒６００ 歷史波幅％ ４２﹒２７０
２０天平均 １４５﹒０３５ 加權平均價 １３８﹒７９１
５０天平均 １５０﹒９０２ ＲＳＩ１４ ４２﹒７０３
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１２３８﹒８７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １４０﹒４０ ＋２﹒９３
騰訊（００７００） ３３７﹒４０ －０﹒１２
快手（０１０２４） ８２﹒２５ ＋２﹒２４
小米（０１８１０） １２﹒８８ ＋１﹒５８
理想汽車（０２０１５） １４８﹒５０ ＋３﹒１２
美團（０３６９０） １８４﹒３０ ＋３﹒５４
京東集團（０９６１８） ２４２﹒２０ ＋４﹒９４
小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒８０ ＋３﹒８８
百度（０９８８８） １４３﹒６０ ＋０﹒９１
阿里（０９９８８） １０８﹒８０ ＋０﹒９３
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（ｅｄ）
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