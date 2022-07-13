《中概異動》網易（０９９９９）升近３％，報１４０﹒４元

《經濟通通訊社１３日專訊》網易（０９９９９）升２﹒９３％，報１４０﹒４元，較

ＡＤＲ收市高出３﹒３９％，最高價１４０﹒７元，最低價１３６﹒６元；成交２１７﹒３萬股

，成交金額３﹒０２億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１２３８﹒８７萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２５４﹒７７萬元，加權平均成交價１３９﹒１４１

元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１３９６﹒４萬元，加權平均成交價

１３９﹒０４５元。

現時，恒生指數報２０９６７，升１２２點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報７２２４，

升３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１０，升８６點或１﹒９１％；主板成交

５７７﹒７８億元。

上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２４３３﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２５１７，升７８點或０﹒６３％，成交１６４３﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 １４０﹒４００ 變動 ＋２﹒９３％

最高價 １４０﹒７００ 最低價 １３６﹒６００

成交股數 ２１７﹒３萬股 成交金額 ３﹒０２億

１０天平均 １４１﹒６００ 歷史波幅％ ４２﹒２７０

２０天平均 １４５﹒０３５ 加權平均價 １３８﹒７９１

５０天平均 １５０﹒９０２ ＲＳＩ１４ ４２﹒７０３

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１２３８﹒８７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １４０﹒４０ ＋２﹒９３

騰訊（００７００） ３３７﹒４０ －０﹒１２

快手（０１０２４） ８２﹒２５ ＋２﹒２４

小米（０１８１０） １２﹒８８ ＋１﹒５８

理想汽車（０２０１５） １４８﹒５０ ＋３﹒１２

美團（０３６９０） １８４﹒３０ ＋３﹒５４

京東集團（０９６１８） ２４２﹒２０ ＋４﹒９４

小鵬汽車（０９８６８） １１７﹒８０ ＋３﹒８８

百度（０９８８８） １４３﹒６０ ＋０﹒９１

阿里（０９９８８） １０８﹒８０ ＋０﹒９３

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（ｅｄ）

