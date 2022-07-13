《異動股》長江生命漲近１１％突破２０天線，報０﹒８２元

《經濟通通訊社１３日專訊》長江生命（００７７５）升１０﹒８１％，報０﹒８２元，升
穿２０天線（０﹒７８８元），最高價０﹒８２元，最低價０﹒７４元；成交２２２７萬股，成
交金額１７４３﹒８５萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１１７３﹒２８萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２４﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒７７９元；
現時最大淨被動賣出券商為常滙證券，金額１３２﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒７９２元。
現時，恒生指數報２０９９６，升１５１點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７２３６，
升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４６２０，升９６點或２﹒１２％；主板成交
５８０﹒４９億元。
上證綜合指數報３２９４，升１２點或０﹒３８％，成交２４４６﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２５，升８６點或０﹒６９％，成交１６５３﹒０７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒８２０ 變動 ＋１０﹒８１％
最高價 ０﹒８２０ 最低價 ０﹒７４０
成交股數 ２２２７萬股 成交金額 １７４３﹒８５萬
１０天平均 ０﹒７９６ 歷史波幅％ ２６５﹒６７１
２０天平均 ０﹒７８８ 加權平均價 ０﹒７８３
５０天平均 ０﹒６８４ ＲＳＩ１４ ５５﹒８０９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１１７３﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
長江生命（００７７５） ０﹒８２ ＋１０﹒８１
中國中藥（００５７０） ３﹒８１ －１８﹒４２
新華製藥（００７１９） ７﹒０６ －０﹒２８
石藥（０１０９３） ８﹒０８ －３﹒２３
中生製藥（０１１７７） ５﹒１３ －１﹒９１
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒１５ －０﹒８２
藥明康德（０２３５９） １０８﹒９０ ＋１﹒４９
潤藥（０３３２０） ５﹒１６ －１﹒３４
翰森製藥（０３６９２） １５﹒７２ ＋２﹒６１
康龍化成（０３７５９） ７８﹒４０ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動