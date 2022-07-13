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00775 長江生命科技
即時 按盤價 跌0.760 -0.030 (-3.797%)
大手異動

13/07/2022 13:02

《異動股》長江生命漲近１１％突破２０天線，報０﹒８２元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》長江生命（００７７５）升１０﹒８１％，報０﹒８２元，升
穿２０天線（０﹒７８８元），最高價０﹒８２元，最低價０﹒７４元；成交２２２７萬股，成
交金額１７４３﹒８５萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１１７３﹒２８萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２４﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒７７９元；
現時最大淨被動賣出券商為常滙證券，金額１３２﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒７９２元。
　　現時，恒生指數報２０９９６，升１５１點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７２３６，
升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４６２０，升９６點或２﹒１２％；主板成交
５８０﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１２點或０﹒３８％，成交２４４６﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２５，升８６點或０﹒６９％，成交１６５３﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒８２０　變動　　　　　＋１０﹒８１％
　　最高價　　　　０﹒８２０　最低價　　　　　　０﹒７４０
　　成交股數　　２２２７萬股　成交金額　　１７４３﹒８５萬
　　１０天平均　　０﹒７９６　歷史波幅％　　２６５﹒６７１
　　２０天平均　　０﹒７８８　加權平均價　　　　０﹒７８３
　　５０天平均　　０﹒６８４　ＲＳＩ１４　　　５５﹒８０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１１７３﹒２８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長江生命（００７７５）　　　０﹒８２　＋１０﹒８１
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒８１　－１８﹒４２
　　新華製藥（００７１９）　　　７﹒０６　　－０﹒２８
　　石藥（０１０９３）　　　　　８﹒０８　　－３﹒２３
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒１３　　－１﹒９１
　　復星醫藥（０２１９６）　　３０﹒１５　　－０﹒８２
　　藥明康德（０２３５９）　１０８﹒９０　　＋１﹒４９
　　潤藥（０３３２０）　　　　　５﹒１６　　－１﹒３４
　　翰森製藥（０３６９２）　　１５﹒７２　　＋２﹒６１
　　康龍化成（０３７５９）　　７８﹒４０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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