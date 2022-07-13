《異動股》長江生命漲近１１％突破２０天線，報０﹒８２元

《經濟通通訊社１３日專訊》長江生命（００７７５）升１０﹒８１％，報０﹒８２元，升

穿２０天線（０﹒７８８元），最高價０﹒８２元，最低價０﹒７４元；成交２２２７萬股，成

交金額１７４３﹒８５萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１１７３﹒２８萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２４﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒７７９元；

現時最大淨被動賣出券商為常滙證券，金額１３２﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒７９２元。

現時，恒生指數報２０９９６，升１５１點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７２３６，

升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４６２０，升９６點或２﹒１２％；主板成交

５８０﹒４９億元。

上證綜合指數報３２９４，升１２點或０﹒３８％，成交２４４６﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２５，升８６點或０﹒６９％，成交１６５３﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８２０ 變動 ＋１０﹒８１％

最高價 ０﹒８２０ 最低價 ０﹒７４０

成交股數 ２２２７萬股 成交金額 １７４３﹒８５萬

１０天平均 ０﹒７９６ 歷史波幅％ ２６５﹒６７１

２０天平均 ０﹒７８８ 加權平均價 ０﹒７８３

５０天平均 ０﹒６８４ ＲＳＩ１４ ５５﹒８０９

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１１７３﹒２８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長江生命（００７７５） ０﹒８２ ＋１０﹒８１

中國中藥（００５７０） ３﹒８１ －１８﹒４２

新華製藥（００７１９） ７﹒０６ －０﹒２８

石藥（０１０９３） ８﹒０８ －３﹒２３

中生製藥（０１１７７） ５﹒１３ －１﹒９１

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒１５ －０﹒８２

藥明康德（０２３５９） １０８﹒９０ ＋１﹒４９

潤藥（０３３２０） ５﹒１６ －１﹒３４

翰森製藥（０３６９２） １５﹒７２ ＋２﹒６１

康龍化成（０３７５９） ７８﹒４０ 無升跌

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（ｅｄ）

