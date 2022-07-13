《中概異動》騰訊、網易高開近１％，惟遊戲版號仍未獲批

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊（００７００）現價升０﹒２４％，報３３８﹒６元，該
股成交約３９萬股，涉資１﹒３２億元；美團（０３６９０）升０﹒５６％，報１７９元；創夢
天地（０１１１９）無升跌，報４﹒６１元；金山軟件（０３８８８）升１﹒２９％，報
２７﹒５元。
中國國家新聞出版署在網站上發布７月份國產網絡遊戲審批信息，有６７個國產遊戲獲得審
批通過。騰訊和網易沒有出現在該名單上，兩家公司於４月和６月也沒有遊戲進入獲批名單。
今次獲批遊戲包括創夢天地（０１１１９）的《永恆輪回：無限》、金山軟件
（０３８８８）子公司西山居的《雙相》、瘋狂體育（０００８２）的《可愛跑酷》、嗶哩嗶哩
的《暗影火炬城》、中青寶和青瓷遊戲（０６６３３）的《三國演義：兵臨城下》、中國移動
（００９４１）旗下咪咕互動的《克瑞因的紛爭》。
此外還有字節跳動關聯公司林子互娛科技運營的《晶核》、游族網絡的《戰火與永恆》、萬
達電影旗下互愛互動的《未來足球》、星輝娛樂的《戰地無疆》、掌趣科技子公司動網先鋒的《
非匿名指令》等等。
現時，恒生指數報２０９１１，升６６點或升０﹒３２％，主板成交２９﹒４７億元。國企
指數報７２２３，升３１點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４５５８，升３４點或升
０﹒７５％。
即月期指新報２０９１６，升８０點，高水４點。即月國指期貨報７２３０，升４１點，高
水７點。即月科指期貨新報４５７０，升４７點，高水１２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３３８﹒６元 升０﹒２４％
美團（０３６９０） １７９元 升０﹒５６％
創夢天地（０１１１９） ４﹒６１元 無升跌
金山軟件（０３８８８） ２７﹒５元 升１﹒２９％
瘋狂體育（０００８２） ０﹒３元 無升跌
中移動（００９４１） ４９﹒７５元 升０﹒４％
青瓷遊戲（０６６３３） ４﹒１９元 升６﹒０８％
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（ｅｒ）
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