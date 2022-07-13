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00570 中國中藥
即時 按盤價 跌3.580 -0.250 (-6.527%)
大手異動

13/07/2022 09:30

《異動股》中國中藥低開近１５％，料中期盈利跌最多６０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國中藥（００５７０）發盈警，現價跌１４﹒９９％，報
３﹒９７元，該股成交約１１２萬股，涉資４４６萬元；四環醫藥（００４６０）升０﹒８４％
，報１﹒２元；石藥（０１０９３）升０﹒３６％，報８﹒３８元；中生製藥（０１１７７）升
０﹒７６％，報５﹒２７元。
　　中國中藥公布，預期截至６月３０日止中期淨利潤同比下降５０％至６０％，至介乎約
３﹒７２億至４﹒６５億元人民幣。
　　該集團指，純利下跌主因受新冠肺炎疫情等環境因素影響外，主要是受中藥配方顆粒業務影
響，包括目前中藥配方顆粒國家標準及省級標準公布及備案品種不足，終端組方受限，影響本期
銷量；部分醫療機構由於新政策實施初期企標產品儲備充足，本期終端需求階段性減少；中藥配
方顆粒國家標準實施，生產成本較大幅度增加，終端提價未完全到位，以及期內新增對產品保護
權無形資產攤銷的影響。
　　該集團預期於８月底前公布業績。
　　現時，恒生指數報２０９１１，升６６點或升０﹒３２％，主板成交２９﹒４７億元。國企
指數報７２２３，升３１點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４５５８，升３４點或升
０﹒７５％。
　　即月期指新報２０８９６，升６０點，低水１６點。即月國指期貨報７２２４，升３５點，
高水１點。即月科指期貨新報４５６４，升４１點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或跌０﹒０６％，成交２６﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，升２點或升０﹒０２％，成交１６﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中藥（００５７０）　　３﹒９７元　跌１４﹒９９％
　　四環醫藥（００４６０）　　　１﹒２元　　升０﹒８４％
　　石藥（０１０９３）　　　　８﹒３８元　　升０﹒３６％
　　中生製藥（０１１７７）　　５﹒２７元　　升０﹒７６％
　　復星醫藥（０２１９６）　　３０﹒３元　　跌０﹒３３％
　　藥明生物（０２２６９）　７４﹒８５元　　　　　無升跌
　　藥明康德（０２３５９）　１０７﹒３元　　　　　無升跌
　　潤藥（０３３２０）　　　　５﹒２３元　　　　　無升跌
　　翰森製藥（０３６９２）　１４﹒９８元　　跌２﹒２２％
　　康龍化成（０３７５９）　　７８﹒４元　　　　　無升跌
　　凱萊英（０６８２１）　　　　１２４元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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