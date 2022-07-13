《異動股》中電（２）低開１％，６﹒５３億售印度公司一成權益

《經濟通通訊社１３日專訊》中電（００００２）現價跌１﹒２１％，報６５﹒５元，該股

成交約１９萬股，涉資１２３９萬元；港鐵（０００６６）跌０﹒３６％，報４１﹒４元；煤氣

（００００３）無升跌，報８﹒３７元；電能（００００６）無升跌，報５０﹒３５元。

中電公布，前稱「中電印度」的Ａｐｒａａｖａ Ｅｎｅｒｇｙ目前由中電及ＣＤＰＱ

Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ａｓｉａ ＩＩ分別持有６０％及４０％權益。全資附屬公

司ＣＬＰ ＧＰＥＣ （Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ） Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ今日同意

向ＣＤＰＱ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ａｓｉａ ＩＩ有條件出售於Ａｐｒａａｖａ

Ｅｎｅｒｇｙ持有的１０％權益。該項交易的總代價為６６億盧比之等值美元（拆合約

６﹒５３億港元）。

當交易完成時，ＣＤＰＱ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ａｓｉａ ＩＩ將成為持有

Ａｐｒａａｖａ Ｅｎｅｒｇｙ ５０％權益的股東。Ａｐｒａａｖａ Ｅｎｅｒｇｙ將不再是

公司的附屬公司，其財務業績不再合併入中電的綜合財務報表內，而是採用權益法作為合營企業

列帳。

就該項交易而言，預期中電會錄得未經審計的一次性虧損約９﹒８億港元，這金額將反映在

中電截至２０２２年６月３０日止六個月的未經審計綜合帳目內。這虧損金額是Ａｐｒａａｖａ

Ｅｎｅｒｇｙ的帳面值減至該項交易的代價（視為公平價值），當中由中電集團所佔的６０％

份額。於交易完成時，中電亦預期錄得進一步的未經審計虧損，為中電集團在Ａｐｒａａｖａ

Ｅｎｅｒｇｙ投資當中的相關外匯及對沖儲備全數變現所致。於２０２２年５月３１日，該外匯

及對沖儲備結餘約為２２億港元，惟該金額或會在當前至交易完成期間因外匯變動及其他因素而

出現變化。

現時，恒生指數報２０９１１，升６６點或升０﹒３２％，主板成交２９﹒４７億元。國企

指數報７２２３，升３１點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４５５８，升３４點或升

０﹒７５％。

即月期指新報２０９１２，升７６點，平水。即月國指期貨報７２２８，升３９點，高水５

點。即月科指期貨新報４５７１，升４８點，高水１３點。

上證綜合指數報３２７９，跌１點或跌０﹒０６％，成交２６﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４１，升２點或升０﹒０２％，成交１６﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中電（００００２） ６５﹒５元 跌１﹒２１％

港鐵（０００６６） ４１﹒４元 跌０﹒３６％

煤氣（００００３） ８﹒３７元 無升跌

電能（００００６） ５０﹒３５元 無升跌

港燈（０２６３８） ７﹒２元 跌０﹒１４％

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（ｅｒ）

