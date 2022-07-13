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00926 碧生源
即時 按盤價 升2.000 +0.050 (+2.564%)
大手異動

13/07/2022 09:54

《異動股》碧生源跌逾７％，擬折讓１５％１供２籌１﹒４億

　　《經濟通通訊社１３日專訊》碧生源（００９２６）現價跌７﹒７７％，報１﹒９元，該股
成交約１６萬股，涉資２９萬元。
　　碧生源公布，建議以每持１股供２股方式集資最多約１﹒４４億元，每股供股價１﹒７５元
比昨天收報２﹒０６元折讓約１５％。
　　該集團指，供股發行最多約８２２７﹒６４萬股，董事長和首席執行官趙一弘，以及配偶、
執行董事和副董事長高雁合稱控股股東作不可撤回承諾，按現有約５１﹒３４％股權參與供股，
並與力高證券訂包銷協議，包銷最多約４０１７﹒５９萬股。
　　該集團指，集資得來約４８﹒８％用於還債、約２３﹒６％用於廣告及市場推廣開支、約
１６﹒１％用於發展新零售業務及約１１﹒５％用於一般營運資金。
　　現時，恒生指數報２０９１８，升７３點或升０﹒３５％，主板成交２０４﹒３４億元。國
企指數報７２１２，升２０點或升０﹒２９％。恒生科技指數報４５７５，升５１點或升
１﹒１３％。
　　即月期指新報２０９２０，升８４點，高水１點。即月國指期貨報７２１１，升２２點，低
水１點。即月科指期貨新報４５７８，升５５點，低水６點。
　　上證綜合指數報３２８３，升１點或升０﹒０５％，成交８７４﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１４，跌２４點或跌０﹒２０％，成交１２８１﹒４２億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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