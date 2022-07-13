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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 跌9.320 -0.150 (-1.584%)
大手異動

13/07/2022 09:30

《異動股》中海油（８８３）低開逾１％，隔晚油價大挫逾７％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價跌１﹒４３％為開市最差藍籌
，報９﹒６６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒３３％。該股成交約１４３萬股，
涉資１３８５萬元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１５﹒７元人民幣，跌０﹒５２元人民幣，
或跌３﹒２１％，成交２７０１萬元人民幣，涉及１７２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
８９﹒６７％。
　　美國公布６月ＣＰＩ前，市場信心薄弱，國際貨幣基金組織再度下調美國今年及明年的
ＧＤＰ增長預測，本年增幅由２﹒９％降至２﹒３％，明年更由１﹒７％降至只有１％。１０年
期國債息率下跌，但２年期國債孳息率反而上升，反映投資者對近期經濟衰退憂慮與日俱增，油
價再度急挫。隔晚紐約期油跌７﹒９％或８﹒２５美元，收報每桶９５﹒８４美元；布蘭特期油
跌７﹒１％或７﹒６１美元，收報每桶９９﹒４９美元，兩大合約同創逾三個月最低收市價。
　　三桶油偏軟；中石油（００８５７）跌０﹒８５％，報３﹒５２元；中石化（００３８６）
無升跌，報３﹒４７元。
　　現時，恒生指數報２０９１１，升６６點或升０﹒３２％，主板成交２９﹒４７億元。國企
指數報７２２３，升３１點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４５５８，升３４點或升
０﹒７５％。
　　即月期指新報２０８９４，升５８點，低水１８點。即月國指期貨報７２２３，升３４點，
平水。即月科指期貨新報４５６６，升４３點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或跌０﹒０６％，成交２６﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，升２點或升０﹒０２％，成交４４﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　９﹒６６元　跌１﹒４３％
　　中石油（００８５７）　３﹒５２元　跌０﹒８５％
　　中石化（００３８６）　３﹒４７元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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