《異動股》中海油（８８３）低開逾１％，隔晚油價大挫逾７％

《經濟通通訊社１３日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價跌１﹒４３％為開市最差藍籌

，報９﹒６６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒３３％。該股成交約１４３萬股，

涉資１３８５萬元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１５﹒７元人民幣，跌０﹒５２元人民幣，

或跌３﹒２１％，成交２７０１萬元人民幣，涉及１７２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

８９﹒６７％。

美國公布６月ＣＰＩ前，市場信心薄弱，國際貨幣基金組織再度下調美國今年及明年的

ＧＤＰ增長預測，本年增幅由２﹒９％降至２﹒３％，明年更由１﹒７％降至只有１％。１０年

期國債息率下跌，但２年期國債孳息率反而上升，反映投資者對近期經濟衰退憂慮與日俱增，油

價再度急挫。隔晚紐約期油跌７﹒９％或８﹒２５美元，收報每桶９５﹒８４美元；布蘭特期油

跌７﹒１％或７﹒６１美元，收報每桶９９﹒４９美元，兩大合約同創逾三個月最低收市價。

三桶油偏軟；中石油（００８５７）跌０﹒８５％，報３﹒５２元；中石化（００３８６）

無升跌，報３﹒４７元。

現時，恒生指數報２０９１１，升６６點或升０﹒３２％，主板成交２９﹒４７億元。國企

指數報７２２３，升３１點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４５５８，升３４點或升

０﹒７５％。

即月期指新報２０８９４，升５８點，低水１８點。即月國指期貨報７２２３，升３４點，

平水。即月科指期貨新報４５６６，升４３點，高水１３點。

上證綜合指數報３２７９，跌１點或跌０﹒０６％，成交２６﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４１，升２點或升０﹒０２％，成交４４﹒５６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒６６元 跌１﹒４３％

中石油（００８５７） ３﹒５２元 跌０﹒８５％

中石化（００３８６） ３﹒４７元 無升跌

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（ｈｃ）

