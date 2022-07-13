《異動股》建發（１９０８）跌逾８％，先舊後新折讓近８％籌５億

《經濟通通訊社１３日專訊》建發（０１９０８）現價跌８﹒０２％，報１６﹒９８元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒１６％。該股成交約３０８７萬股，涉資５﹒２５億

元。

建發國際昨日透過代理中金公司及興証國際，擬以先舊後後新方式向不少於六名承配人發售

３０００萬股，佔擴大股本約２﹒０２％，每股作價１７元，較昨日收市價每股１８﹒４６元折

讓約７﹒９１％，所得款項淨額５億元，當中約８０％將用作償還貸款，餘下約２０％用作一般

營運營金。

該公司配股完成後，控股股東建發房產持股由６２﹒０３％攤薄至６０﹒７８％。建發房產

分別由廈門建發股份（滬：６００１５３）及廈門市國資委監管下的廈門建發集團擁有

５４﹒６５％及４５﹒３５％權益。

現時，恒生指數報２０９４２，升９７點或升０﹒４７％，主板成交５５﹒２５億元。國企

指數報７２２９，升３７點或升０﹒５２％。恒生科技指數報４５７４，升５０點或升

１﹒１１％。

即月期指新報２０９４２，升１０６點，平水。即月國指期貨報７２３０，升４１點，高水

１點。即月科指期貨新報４５８０，升５７點，低水３點。

上證綜合指數報３２７８，跌２點或跌０﹒０８％，成交１５１﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４６，升７點或升０﹒０６％，成交２６６﹒２３億元人民幣。

（ｈｃ）

