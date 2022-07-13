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01908 建發國際集團
即時 按盤價 跌17.820 -0.080 (-0.447%)
大手異動

13/07/2022 09:33

《異動股》建發（１９０８）跌逾８％，先舊後新折讓近８％籌５億

　　《經濟通通訊社１３日專訊》建發（０１９０８）現價跌８﹒０２％，報１６﹒９８元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒１６％。該股成交約３０８７萬股，涉資５﹒２５億
元。
　　建發國際昨日透過代理中金公司及興証國際，擬以先舊後後新方式向不少於六名承配人發售
３０００萬股，佔擴大股本約２﹒０２％，每股作價１７元，較昨日收市價每股１８﹒４６元折
讓約７﹒９１％，所得款項淨額５億元，當中約８０％將用作償還貸款，餘下約２０％用作一般
營運營金。
　　該公司配股完成後，控股股東建發房產持股由６２﹒０３％攤薄至６０﹒７８％。建發房產
分別由廈門建發股份（滬：６００１５３）及廈門市國資委監管下的廈門建發集團擁有
５４﹒６５％及４５﹒３５％權益。
　　現時，恒生指數報２０９４２，升９７點或升０﹒４７％，主板成交５５﹒２５億元。國企
指數報７２２９，升３７點或升０﹒５２％。恒生科技指數報４５７４，升５０點或升
１﹒１１％。
　　即月期指新報２０９４２，升１０６點，平水。即月國指期貨報７２３０，升４１點，高水
１點。即月科指期貨新報４５８０，升５７點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２７８，跌２點或跌０﹒０８％，成交１５１﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４６，升７點或升０﹒０６％，成交２６６﹒２３億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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