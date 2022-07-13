《異動股》京東（９６１８）升５％冠藍籌，高盛唱好科技股第三季

《經濟通通訊社１３日專訊》京東集團（０９６１８）現價升５﹒０３％，報２４２﹒４元

，該股成交約２３２萬股，涉資５﹒５５億元。

高盛下半年看好中國互聯網行業中的本地服務和電子商務公司，預計盈利調整將企穩，從第

三季度開始，盈利成長將出現積極的變化。報告中寫道，依靠「貨幣化、加強新企業投資方面的

紀律以及嚴格的成本控制」，互聯網平台關注重點從用戶數轉向每用戶平均收入，可能推動盈利

成長在未來兩個季度好轉，首選美團、拼多多、京東、騰訊、阿里巴巴、貝殼和滿幫。

上午科技股彈勢持續，京東、美團帶動恒指擴大至升超過１７０點；美團（０３６９０）升

３﹒１５％，報１８３﹒６元；阿里（０９９８８）升１﹒１１％，報１０９元；騰訊

（００７００）升０﹒４１％，報３３９﹒２元；網易（０９９９９）升２﹒５７％，報

１３９﹒９元。

現時，恒生指數報２１０２１，升１７６點或升０﹒８５％，主板成交４３４﹒２８億元。

國企指數報７２４２，升５０點或升０﹒７０％。恒生科技指數報４６１８，升９４點或升

２﹒０９％。

即月期指新報２１０２７，升１９１點，高水６點。即月國指期貨報７２４３，升５４點，

高水１點。即月科指期貨新報４６２３，升１００點，高水１點。

上證綜合指數報３２８６，升５點或升０﹒１６％，成交１９４５﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，升４１點或升０﹒３３％，成交２７２６﹒６９億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４２﹒４０元 升５﹒０３％

美團（０３６９０） １８３﹒６０元 升３﹒１５％

阿里（０９９８８） １０９﹒００元 升１﹒１１％

騰訊（００７００） ３３９﹒２０元 升０﹒４１％

網易（０９９９９） １３９﹒９０元 升２﹒５７％

百度（０９８８８） １４４﹒６０元 升１﹒６２％

快手（０１０２４） ８２﹒２０元 升２﹒１８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９４﹒６０元 升３﹒８４％

商湯（０００２０） ２﹒４４元 升０﹒４１％

小米（０１８１０） １２﹒８８元 升１﹒５８％

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（ｈｃ）

