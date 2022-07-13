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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌236.600 -7.400 (-3.033%)
大手異動

13/07/2022 11:05

《異動股》京東（９６１８）升５％冠藍籌，高盛唱好科技股第三季

　　《經濟通通訊社１３日專訊》京東集團（０９６１８）現價升５﹒０３％，報２４２﹒４元
，該股成交約２３２萬股，涉資５﹒５５億元。
　　高盛下半年看好中國互聯網行業中的本地服務和電子商務公司，預計盈利調整將企穩，從第
三季度開始，盈利成長將出現積極的變化。報告中寫道，依靠「貨幣化、加強新企業投資方面的
紀律以及嚴格的成本控制」，互聯網平台關注重點從用戶數轉向每用戶平均收入，可能推動盈利
成長在未來兩個季度好轉，首選美團、拼多多、京東、騰訊、阿里巴巴、貝殼和滿幫。
　　上午科技股彈勢持續，京東、美團帶動恒指擴大至升超過１７０點；美團（０３６９０）升
３﹒１５％，報１８３﹒６元；阿里（０９９８８）升１﹒１１％，報１０９元；騰訊
（００７００）升０﹒４１％，報３３９﹒２元；網易（０９９９９）升２﹒５７％，報
１３９﹒９元。
　　現時，恒生指數報２１０２１，升１７６點或升０﹒８５％，主板成交４３４﹒２８億元。
國企指數報７２４２，升５０點或升０﹒７０％。恒生科技指數報４６１８，升９４點或升
２﹒０９％。
　　即月期指新報２１０２７，升１９１點，高水６點。即月國指期貨報７２４３，升５４點，
高水１點。即月科指期貨新報４６２３，升１００點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２８６，升５點或升０﹒１６％，成交１９４５﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升４１點或升０﹒３３％，成交２７２６﹒６９億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２４２﹒４０元　升５﹒０３％
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒６０元　升３﹒１５％
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒００元　升１﹒１１％
　　騰訊（００７００）　　　３３９﹒２０元　升０﹒４１％
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒９０元　升２﹒５７％
　　百度（０９８８８）　　　１４４﹒６０元　升１﹒６２％
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒２０元　升２﹒１８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９４﹒６０元　升３﹒８４％
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒４４元　升０﹒４１％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８８元　升１﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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