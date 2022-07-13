《異動股》碧桂園挫９％，招行跌２％，多地爛尾樓釀業主集體停貸

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌９﹒２３％，報３﹒６４元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒２９％。該股成交約６９７４萬股，涉資２﹒６３億
元。招行（０３９６８）跌２﹒５５％，報４５﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
６﹒０５％。
內房資金鏈斷裂的影響持續發酵，多個城市的爛尾預售樓盤業主向政府及銀行發《強制停貸
告知書》，集體拒絕向銀行償還房貸。日前江西景德鎮一處恒大（０３３３３）爛尾樓盤的業主
發公開信，要求項目方須在今年１０月底復工，否則會集體強制停貸，有關損失由所有違規房貸
的銀行、資金監管不力的政府相關單位，還有恒大江西分公司、樓盤項目組等相關利益方共同承
擔。
這篇公開信打響第一槍，引發全國多地爛尾樓業主相繼響應，拒絕向銀行償還房貸，藉此施
壓政府和開發商完成工程。官媒《證券時報》今日發表評論文章關注事件，指「如果這股風潮蔓
延開來」，或對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售和金融系統穩定，建議政府追討轉移走的資金
，引入有實力房企保證交付。
據不完整統計，已有１４個樓盤業主隔空響應發布「強制停貸」公告，涉及４﹒６萬業主，
總房款３４７億元人民幣。涉事樓盤多為出現暴雷或資金問題的民營企業，包括中國恒大、新力
地產（０２１０３）、世茂集團（００８１３）、新城地產（０１０３０）等。
現時，恒生指數報２１０２５，升１８０點或升０﹒８７％，主板成交４５５﹒１１億元。
國企指數報７２４５，升５３點或升０﹒７５％。恒生科技指數報４６２２，升９８點或升
２﹒１７％。
即月期指新報２１０３１，升１９５點，高水６點。即月國指期貨報７２４６，升５７點，
高水１點。即月科指期貨新報４６２５，升１０２點，低水２點。
上證綜合指數報３２８６，升５點或升０﹒１６％，成交２０４５﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２４８７，升４８點或升０﹒３９％，成交２８８０﹒５１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園（０２００７） ３﹒６４元 跌９﹒２３％
旭輝（００８８４） ２﹒７５元 跌７﹒０９％
萬科（０２２０２） １８﹒４８元 升０﹒１１％
綠城（０３９００） １６﹒７２元 跌０﹒４８％
龍湖（００９６０） ３１﹒９５元 跌２﹒４４％
潤地（０１１０９） ３５﹒７０元 跌０﹒４２％
中海外（００６８８） ２３﹒７０元 跌１﹒２５％
越地（００１２３） ９﹒５２元 跌２﹒４６％
招行（０３９６８） ４５﹒８０元 跌２﹒５５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動