《異動股》碧桂園挫９％，招行跌２％，多地爛尾樓釀業主集體停貸

《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌９﹒２３％，報３﹒６４元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒２９％。該股成交約６９７４萬股，涉資２﹒６３億

元。招行（０３９６８）跌２﹒５５％，報４５﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

６﹒０５％。

內房資金鏈斷裂的影響持續發酵，多個城市的爛尾預售樓盤業主向政府及銀行發《強制停貸

告知書》，集體拒絕向銀行償還房貸。日前江西景德鎮一處恒大（０３３３３）爛尾樓盤的業主

發公開信，要求項目方須在今年１０月底復工，否則會集體強制停貸，有關損失由所有違規房貸

的銀行、資金監管不力的政府相關單位，還有恒大江西分公司、樓盤項目組等相關利益方共同承

擔。

這篇公開信打響第一槍，引發全國多地爛尾樓業主相繼響應，拒絕向銀行償還房貸，藉此施

壓政府和開發商完成工程。官媒《證券時報》今日發表評論文章關注事件，指「如果這股風潮蔓

延開來」，或對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售和金融系統穩定，建議政府追討轉移走的資金

，引入有實力房企保證交付。

據不完整統計，已有１４個樓盤業主隔空響應發布「強制停貸」公告，涉及４﹒６萬業主，

總房款３４７億元人民幣。涉事樓盤多為出現暴雷或資金問題的民營企業，包括中國恒大、新力

地產（０２１０３）、世茂集團（００８１３）、新城地產（０１０３０）等。

現時，恒生指數報２１０２５，升１８０點或升０﹒８７％，主板成交４５５﹒１１億元。

國企指數報７２４５，升５３點或升０﹒７５％。恒生科技指數報４６２２，升９８點或升

２﹒１７％。

即月期指新報２１０３１，升１９５點，高水６點。即月國指期貨報７２４６，升５７點，

高水１點。即月科指期貨新報４６２５，升１０２點，低水２點。

上證綜合指數報３２８６，升５點或升０﹒１６％，成交２０４５﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２４８７，升４８點或升０﹒３９％，成交２８８０﹒５１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒６４元 跌９﹒２３％

旭輝（００８８４） ２﹒７５元 跌７﹒０９％

萬科（０２２０２） １８﹒４８元 升０﹒１１％

綠城（０３９００） １６﹒７２元 跌０﹒４８％

龍湖（００９６０） ３１﹒９５元 跌２﹒４４％

潤地（０１１０９） ３５﹒７０元 跌０﹒４２％

中海外（００６８８） ２３﹒７０元 跌１﹒２５％

越地（００１２３） ９﹒５２元 跌２﹒４６％

招行（０３９６８） ４５﹒８０元 跌２﹒５５％

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（ｈｃ）

