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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.310 -0.310 (-8.564%)
大手異動

13/07/2022 11:05

《異動股》碧桂園挫９％，招行跌２％，多地爛尾樓釀業主集體停貸

　　《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌９﹒２３％，報３﹒６４元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１９﹒２９％。該股成交約６９７４萬股，涉資２﹒６３億
元。招行（０３９６８）跌２﹒５５％，報４５﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
６﹒０５％。
　　內房資金鏈斷裂的影響持續發酵，多個城市的爛尾預售樓盤業主向政府及銀行發《強制停貸
告知書》，集體拒絕向銀行償還房貸。日前江西景德鎮一處恒大（０３３３３）爛尾樓盤的業主
發公開信，要求項目方須在今年１０月底復工，否則會集體強制停貸，有關損失由所有違規房貸
的銀行、資金監管不力的政府相關單位，還有恒大江西分公司、樓盤項目組等相關利益方共同承
擔。
　　這篇公開信打響第一槍，引發全國多地爛尾樓業主相繼響應，拒絕向銀行償還房貸，藉此施
壓政府和開發商完成工程。官媒《證券時報》今日發表評論文章關注事件，指「如果這股風潮蔓
延開來」，或對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售和金融系統穩定，建議政府追討轉移走的資金
，引入有實力房企保證交付。
　　據不完整統計，已有１４個樓盤業主隔空響應發布「強制停貸」公告，涉及４﹒６萬業主，
總房款３４７億元人民幣。涉事樓盤多為出現暴雷或資金問題的民營企業，包括中國恒大、新力
地產（０２１０３）、世茂集團（００８１３）、新城地產（０１０３０）等。
　　現時，恒生指數報２１０２５，升１８０點或升０﹒８７％，主板成交４５５﹒１１億元。
國企指數報７２４５，升５３點或升０﹒７５％。恒生科技指數報４６２２，升９８點或升
２﹒１７％。
　　即月期指新報２１０３１，升１９５點，高水６點。即月國指期貨報７２４６，升５７點，
高水１點。即月科指期貨新報４６２５，升１０２點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２８６，升５點或升０﹒１６％，成交２０４５﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８７，升４８點或升０﹒３９％，成交２８８０﹒５１億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　３﹒６４元　跌９﹒２３％
　　旭輝（００８８４）　　　２﹒７５元　跌７﹒０９％
　　萬科（０２２０２）　　１８﹒４８元　升０﹒１１％
　　綠城（０３９００）　　１６﹒７２元　跌０﹒４８％
　　龍湖（００９６０）　　３１﹒９５元　跌２﹒４４％
　　潤地（０１１０９）　　３５﹒７０元　跌０﹒４２％
　　中海外（００６８８）　２３﹒７０元　跌１﹒２５％
　　越地（００１２３）　　　９﹒５２元　跌２﹒４６％
　　招行（０３９６８）　　４５﹒８０元　跌２﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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