《異動股》寶新金融（０１２８２）升逾１１％，報０﹒０４元

《經濟通通訊社１３日專訊》寶新金融（０１２８２）升１１﹒１１％，報０﹒０４元，最

高價０﹒０４元，最低價０﹒０３６元；成交８﹒８７億股，成交金額３３３５﹒６８萬元；主

動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１８１４﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛

亞洲證券，金額２５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒０３７元；現時最大淨被動賣出券商為中

國創盈市場服務，金額１１０５﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒０３８元。

現時，恒生指數報２０９８４，升１４０點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７２３１，

升３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９７％；主板成交

５９９﹒０６億元。

上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２５５１﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５４８，升１０９點或０﹒８８％，成交１７４３﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４０ 變動 ＋１１﹒１１％

最高價 ０﹒０４０ 最低價 ０﹒０３６

成交股數 ８﹒８７億股 成交金額 ３３３５﹒６８萬

１０天平均 ０﹒０４２ 歷史波幅％ ３９０﹒８３９

２０天平均 ０﹒０４７ 加權平均價 ０﹒０３８

５０天平均 ０﹒０４３ ＲＳＩ１４ ４５﹒８２７

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股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１８１４﹒９２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶新金融（０１２８２） ０﹒０４０ ＋１１﹒１１

長和（００００１） ５３﹒２００ ＋０﹒３８

太古Ａ（０００１９） ４６﹒８００ ＋１﹒０８

中信（００２６７） ８﹒１５０ ＋０﹒１２

上實（００３６３） １１﹒４２０ 無升跌

汽車新零售（００５２６） ０﹒０３２ ＋１０﹒３４

復星國際（００６５６） ６﹒８８０ －０﹒２９

新創建（００６５９） ７﹒６２０ ＋０﹒６６

華盛國際（０１３２３） ０﹒１４８ ＋０﹒６８

京基金融（０１４６８） ０﹒５７０ －１﹒７２

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（ｅｄ）

