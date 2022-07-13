《異動股》寶新金融（０１２８２）升逾１１％，報０﹒０４元

《經濟通通訊社１３日專訊》寶新金融（０１２８２）升１１﹒１１％，報０﹒０４元，最
高價０﹒０４元，最低價０﹒０３６元；成交８﹒８７億股，成交金額３３３５﹒６８萬元；主
動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１８１４﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額２５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒０３７元；現時最大淨被動賣出券商為中
國創盈市場服務，金額１１０５﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒０３８元。
現時，恒生指數報２０９８４，升１４０點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７２３１，
升３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９７％；主板成交
５９９﹒０６億元。
上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２５５１﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２５４８，升１０９點或０﹒８８％，成交１７４３﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４０ 變動 ＋１１﹒１１％
最高價 ０﹒０４０ 最低價 ０﹒０３６
成交股數 ８﹒８７億股 成交金額 ３３３５﹒６８萬
１０天平均 ０﹒０４２ 歷史波幅％ ３９０﹒８３９
２０天平均 ０﹒０４７ 加權平均價 ０﹒０３８
５０天平均 ０﹒０４３ ＲＳＩ１４ ４５﹒８２７
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股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１８１４﹒９２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶新金融（０１２８２） ０﹒０４０ ＋１１﹒１１
長和（００００１） ５３﹒２００ ＋０﹒３８
太古Ａ（０００１９） ４６﹒８００ ＋１﹒０８
中信（００２６７） ８﹒１５０ ＋０﹒１２
上實（００３６３） １１﹒４２０ 無升跌
汽車新零售（００５２６） ０﹒０３２ ＋１０﹒３４
復星國際（００６５６） ６﹒８８０ －０﹒２９
新創建（００６５９） ７﹒６２０ ＋０﹒６６
華盛國際（０１３２３） ０﹒１４８ ＋０﹒６８
京基金融（０１４６８） ０﹒５７０ －１﹒７２
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（ｅｄ）
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