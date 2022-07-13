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01282 寶新金融
即時 按盤價 跌0.035 -0.002 (-5.405%)
大手異動

13/07/2022 13:10

《異動股》寶新金融（０１２８２）升逾１１％，報０﹒０４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》寶新金融（０１２８２）升１１﹒１１％，報０﹒０４元，最
高價０﹒０４元，最低價０﹒０３６元；成交８﹒８７億股，成交金額３３３５﹒６８萬元；主
動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１８１４﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額２５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒０３７元；現時最大淨被動賣出券商為中
國創盈市場服務，金額１１０５﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒０３８元。
　　現時，恒生指數報２０９８４，升１４０點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７２３１，
升３９點或０﹒５５％；恒生科技指數報４６１３，升８９點或１﹒９７％；主板成交
５９９﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１１點或０﹒３６％，成交２５５１﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４８，升１０９點或０﹒８８％，成交１７４３﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０４０　變動　　　　　＋１１﹒１１％
　　最高價　　　　０﹒０４０　最低價　　　　　　０﹒０３６
　　成交股數　　８﹒８７億股　成交金額　　３３３５﹒６８萬
　　１０天平均　　０﹒０４２　歷史波幅％　　３９０﹒８３９
　　２０天平均　　０﹒０４７　加權平均價　　　　０﹒０３８
　　５０天平均　　０﹒０４３　ＲＳＩ１４　　　４５﹒８２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１８１４﹒９２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶新金融（０１２８２）　　　０﹒０４０　＋１１﹒１１
　　長和（００００１）　　　　５３﹒２００　　＋０﹒３８
　　太古Ａ（０００１９）　　　４６﹒８００　　＋１﹒０８
　　中信（００２６７）　　　　　８﹒１５０　　＋０﹒１２
　　上實（００３６３）　　　　１１﹒４２０　　　　無升跌
　　汽車新零售（００５２６）　　０﹒０３２　＋１０﹒３４
　　復星國際（００６５６）　　　６﹒８８０　　－０﹒２９
　　新創建（００６５９）　　　　７﹒６２０　　＋０﹒６６
　　華盛國際（０１３２３）　　　０﹒１４８　　＋０﹒６８
　　京基金融（０１４６８）　　　０﹒５７０　　－１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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