《異動股》招行跌近５％失守５０天線，報４４﹒７元

《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）跌４﹒８９％，報４４﹒７元，跌穿５０

天線（４６﹒３３元），最低價４４﹒６５元，最高價４７﹒２元；成交１７８６﹒９８萬股，

成交金額８﹒１６億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３６４﹒１７萬元。現時

最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２１０７﹒６４萬元，加權平均成交價４５﹒５５元；

現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７２０５﹒５５萬元，加權平均成交價

４５﹒６１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３１％。

現時，恒生指數報２０９２９，升８４點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７２０６，升

１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５９５，升７０點或１﹒５７％；主板成交６１６﹒８３

億元。

上證綜合指數報３２８８，升６點或０﹒２％，成交２６５０﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５２１，升８１點或０﹒６６％，成交１８１８﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ４４﹒７００ 變動 －４﹒８９％

最高價 ４７﹒２００ 最低價 ４４﹒６５０

成交股數 １７８６﹒９８萬股 成交金額 ８﹒１６億

１０天平均 ４８﹒４６８ 歷史波幅％ ３０﹒４５２

２０天平均 ４８﹒０３５ 加權平均價 ４５﹒６４７

５０天平均 ４６﹒３３０ ＲＳＩ１４ ３６﹒４７８

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３６４﹒１７萬元；暫

連跌３日，累計跌幅８﹒３１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４４﹒７０ －４﹒８９

建行（００９３９） ５﹒１０ －０﹒３９

中信銀行（００９９８） ３﹒３４ －０﹒８９

農行（０１２８８） ２﹒６０ －１﹒５２

工行（０１３９８） ４﹒１６ －１﹒４２

郵儲行（０１６５８） ５﹒５４ －２﹒４６

民行（０１９８８） ２﹒６６ 無升跌

中銀（０２３８８） ２８﹒６５ －０﹒５２

交銀（０３３２８） ４﹒７１ －１﹒０５

中行（０３９８８） ２﹒８０ －１﹒０６

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（ｅｄ）

