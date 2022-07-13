《異動股》招行跌近５％失守５０天線，報４４﹒７元

《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）跌４﹒８９％，報４４﹒７元，跌穿５０
天線（４６﹒３３元），最低價４４﹒６５元，最高價４７﹒２元；成交１７８６﹒９８萬股，
成交金額８﹒１６億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３６４﹒１７萬元。現時
最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２１０７﹒６４萬元，加權平均成交價４５﹒５５元；
現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７２０５﹒５５萬元，加權平均成交價
４５﹒６１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３１％。
現時，恒生指數報２０９２９，升８４點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７２０６，升
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５９５，升７０點或１﹒５７％；主板成交６１６﹒８３
億元。
上證綜合指數報３２８８，升６點或０﹒２％，成交２６５０﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５２１，升８１點或０﹒６６％，成交１８１８﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４４﹒７００ 變動 －４﹒８９％
最高價 ４７﹒２００ 最低價 ４４﹒６５０
成交股數 １７８６﹒９８萬股 成交金額 ８﹒１６億
１０天平均 ４８﹒４６８ 歷史波幅％ ３０﹒４５２
２０天平均 ４８﹒０３５ 加權平均價 ４５﹒６４７
５０天平均 ４６﹒３３０ ＲＳＩ１４ ３６﹒４７８
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３６４﹒１７萬元；暫
連跌３日，累計跌幅８﹒３１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ４４﹒７０ －４﹒８９
建行（００９３９） ５﹒１０ －０﹒３９
中信銀行（００９９８） ３﹒３４ －０﹒８９
農行（０１２８８） ２﹒６０ －１﹒５２
工行（０１３９８） ４﹒１６ －１﹒４２
郵儲行（０１６５８） ５﹒５４ －２﹒４６
民行（０１９８８） ２﹒６６ 無升跌
中銀（０２３８８） ２８﹒６５ －０﹒５２
交銀（０３３２８） ４﹒７１ －１﹒０５
中行（０３９８８） ２﹒８０ －１﹒０６
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（ｅｄ）
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