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03968 招商銀行
即時 按盤價 跌41.350 -0.650 (-1.548%)
大手異動

13/07/2022 13:17

《異動股》招行跌近５％失守５０天線，報４４﹒７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）跌４﹒８９％，報４４﹒７元，跌穿５０
天線（４６﹒３３元），最低價４４﹒６５元，最高價４７﹒２元；成交１７８６﹒９８萬股，
成交金額８﹒１６億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３６４﹒１７萬元。現時
最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２１０７﹒６４萬元，加權平均成交價４５﹒５５元；
現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７２０５﹒５５萬元，加權平均成交價
４５﹒６１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３１％。
　　現時，恒生指數報２０９２９，升８４點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７２０６，升
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５９５，升７０點或１﹒５７％；主板成交６１６﹒８３
億元。
　　上證綜合指數報３２８８，升６點或０﹒２％，成交２６５０﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２１，升８１點或０﹒６６％，成交１８１８﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４４﹒７００　變動　　　　－４﹒８９％
　　最高價　　　　　　４７﹒２００　最低價　　　４４﹒６５０
　　成交股數　　１７８６﹒９８萬股　成交金額　　　８﹒１６億
　　１０天平均　　　　４８﹒４６８　歷史波幅％　３０﹒４５２
　　２０天平均　　　　４８﹒０３５　加權平均價　４５﹒６４７
　　５０天平均　　　　４６﹒３３０　ＲＳＩ１４　３６﹒４７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３６４﹒１７萬元；暫
連跌３日，累計跌幅８﹒３１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４４﹒７０　－４﹒８９
　　建行（００９３９）　　　　５﹒１０　－０﹒３９
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３４　－０﹒８９
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒６０　－１﹒５２
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１６　－１﹒４２
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒５４　－２﹒４６
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒６６　　　無升跌
　　中銀（０２３８８）　　　２８﹒６５　－０﹒５２
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒７１　－１﹒０５
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒８０　－１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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