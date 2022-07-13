《異動股》寶龍商業（９９０９）跌逾４％創新低，報４﹒３１元

《經濟通通訊社１３日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌４﹒２２％，報４﹒３１元，最低

價４﹒３１元，創上市新低，最高價４﹒５１元；成交１３８﹒７５萬股，成交金額６１４﹒１

萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５１﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞

銀，金額４２﹒６２萬元，加權平均成交價４﹒４２６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通

，金額２１﹒７６萬元，加權平均成交價４﹒４５６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

１２﹒４％。

現時，恒生指數報２０９０２，升５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１９５，升

３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５８６，升６２點或１﹒３７％；主板成交６３６﹒８３

億元。

上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１４％，成交２７３９﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０７，升６８點或０﹒５５％，成交１８７８﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒３１０ 變動 －４﹒２２％

最高價 ４﹒５１０ 最低價 ４﹒３１０

成交股數 １３８﹒７５萬股 成交金額 ６１４﹒１萬

１０天平均 ４﹒９６０ 歷史波幅％ ６４﹒８５９

２０天平均 ５﹒６０６ 加權平均價 ４﹒４２６

５０天平均 ５﹒９９７ ＲＳＩ１４ ２７﹒１５０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５１﹒６萬元；暫連跌３日

，累計跌幅１２﹒４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶龍商業（０９９０９） ４﹒３１ －４﹒２２

華潤萬象（０１２０９） ３５﹒７５ －２﹒４６

融創服務（０１５１６） ３﹒５５ －１﹒６６

旭輝永升（０１９９５） ６﹒９７ －６﹒０６

中海物業（０２６６９） ８﹒８５ ＋０﹒５７

綠城服務（０２８６９） ８﹒６０ ＋０﹒５８

雅生活（０３３１９） ９﹒８３ －４﹒７５

保利物業（０６０４９） ４９﹒００ －０﹒７１

碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒７５ －５﹒１６

金科服務（０９６６６） １６﹒０４ －４﹒５２

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（ｅｄ）

