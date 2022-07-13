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09909 寶龍商業
即時 按盤價 跌4.180 -0.300 (-6.696%)
大手異動

13/07/2022 13:25

《異動股》寶龍商業（９９０９）跌逾４％創新低，報４﹒３１元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌４﹒２２％，報４﹒３１元，最低
價４﹒３１元，創上市新低，最高價４﹒５１元；成交１３８﹒７５萬股，成交金額６１４﹒１
萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５１﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞
銀，金額４２﹒６２萬元，加權平均成交價４﹒４２６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額２１﹒７６萬元，加權平均成交價４﹒４５６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
１２﹒４％。
　　現時，恒生指數報２０９０２，升５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１９５，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５８６，升６２點或１﹒３７％；主板成交６３６﹒８３
億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１４％，成交２７３９﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０７，升６８點或０﹒５５％，成交１８７８﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒３１０　變動　　　　－４﹒２２％
　　最高價　　　　　　４﹒５１０　最低價　　　　４﹒３１０
　　成交股數　　１３８﹒７５萬股　成交金額　　６１４﹒１萬
　　１０天平均　　　　４﹒９６０　歷史波幅％　６４﹒８５９
　　２０天平均　　　　５﹒６０６　加權平均價　　４﹒４２６
　　５０天平均　　　　５﹒９９７　ＲＳＩ１４　２７﹒１５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５１﹒６萬元；暫連跌３日
，累計跌幅１２﹒４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍商業（０９９０９）　　　４﹒３１　－４﹒２２
　　華潤萬象（０１２０９）　　３５﹒７５　－２﹒４６
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒５５　－１﹒６６
　　旭輝永升（０１９９５）　　　６﹒９７　－６﹒０６
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒８５　＋０﹒５７
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６０　＋０﹒５８
　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒８３　－４﹒７５
　　保利物業（０６０４９）　　４９﹒００　－０﹒７１
　　碧桂園服務（０６０９８）　２５﹒７５　－５﹒１６
　　金科服務（０９６６６）　　１６﹒０４　－４﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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07/06/2022 09:31  《異動股》大地等４家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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