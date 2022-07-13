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01167 加科思－Ｂ
即時 按盤價 跌4.930 -0.220 (-4.272%)
大手異動

13/07/2022 13:26

《異動股》加科思（０１１６７）跌近２％創新低，報５﹒０２元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》加科思（０１１６７）跌１﹒５７％，報５﹒０２元，最低價
５﹒０２元，創上市新低，最高價５﹒２元；成交６０﹒１２萬股，成交金額３０７﹒７１萬元
；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證
券，金額２１﹒３７萬元，加權平均成交價５﹒１０９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際
證券，金額１１﹒７１萬元，加權平均成交價５﹒１２１元。以現價計，該股暫連跌７日，累計
跌幅１９﹒４２％。
　　現時，恒生指數報２０８９５，升５０點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１９２，升
不足１點；恒生科技指數報４５８３，升５９點或１﹒３１％；主板成交６３９﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１４％，成交２７５１﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升６８點或０﹒５５％，成交１８８７﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒０２０　變動　　　　　－１﹒５７％
　　最高價　　　　　５﹒２００　最低價　　　　　５﹒０２０
　　成交股數　　６０﹒１２萬股　成交金額　　３０７﹒７１萬
　　１０天平均　　　５﹒８０１　歷史波幅％　　４５﹒６９９
　　２０天平均　　　６﹒３１３　加權平均價　　　５﹒１１８
　　５０天平均　　　７﹒０２４　ＲＳＩ１４　　２１﹒４７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３２萬元；暫連跌７日，累
計跌幅１９﹒４２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加科思（０１１６７）　　　　５﹒０２　－１﹒５７
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３１﹒６５　＋５﹒３２
　　信達生物（０１８０１）　　３６﹒８５　＋２﹒６５
　　君實生物（０１８７７）　　４０﹒７０　－０﹒７３
　　騰盛博藥（０２１３７）　　１０﹒７８　－１﹒８２
　　藥明生物（０２２６９）　　７５﹒９０　＋１﹒４０
　　百濟神州（０６１６０）　１０５﹒９０　＋２﹒０２
　　康方生物（０９９２６）　　２２﹒１０　＋１﹒３８
　　開拓藥業（０９９３９）　　１６﹒９２　－１﹒４０
　　榮昌生物（０９９９５）　　４４﹒２０　－０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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