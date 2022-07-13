《異動股》加科思（０１１６７）跌近２％創新低，報５﹒０２元

《經濟通通訊社１３日專訊》加科思（０１１６７）跌１﹒５７％，報５﹒０２元，最低價

５﹒０２元，創上市新低，最高價５﹒２元；成交６０﹒１２萬股，成交金額３０７﹒７１萬元

；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證

券，金額２１﹒３７萬元，加權平均成交價５﹒１０９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際

證券，金額１１﹒７１萬元，加權平均成交價５﹒１２１元。以現價計，該股暫連跌７日，累計

跌幅１９﹒４２％。

現時，恒生指數報２０８９５，升５０點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１９２，升

不足１點；恒生科技指數報４５８３，升５９點或１﹒３１％；主板成交６３９﹒４１億元。

上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１４％，成交２７５１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６８點或０﹒５５％，成交１８８７﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒０２０ 變動 －１﹒５７％

最高價 ５﹒２００ 最低價 ５﹒０２０

成交股數 ６０﹒１２萬股 成交金額 ３０７﹒７１萬

１０天平均 ５﹒８０１ 歷史波幅％ ４５﹒６９９

２０天平均 ６﹒３１３ 加權平均價 ５﹒１１８

５０天平均 ７﹒０２４ ＲＳＩ１４ ２１﹒４７２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３２萬元；暫連跌７日，累

計跌幅１９﹒４２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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加科思（０１１６７） ５﹒０２ －１﹒５７

金斯瑞（０１５４８） ３１﹒６５ ＋５﹒３２

信達生物（０１８０１） ３６﹒８５ ＋２﹒６５

君實生物（０１８７７） ４０﹒７０ －０﹒７３

騰盛博藥（０２１３７） １０﹒７８ －１﹒８２

藥明生物（０２２６９） ７５﹒９０ ＋１﹒４０

百濟神州（０６１６０） １０５﹒９０ ＋２﹒０２

康方生物（０９９２６） ２２﹒１０ ＋１﹒３８

開拓藥業（０９９３９） １６﹒９２ －１﹒４０

榮昌生物（０９９９５） ４４﹒２０ －０﹒４５

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（ｅｄ）

