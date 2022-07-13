《異動股》加科思（０１１６７）跌近２％創新低，報５﹒０２元

《經濟通通訊社１３日專訊》加科思（０１１６７）跌１﹒５７％，報５﹒０２元，最低價
５﹒０２元，創上市新低，最高價５﹒２元；成交６０﹒１２萬股，成交金額３０７﹒７１萬元
；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證
券，金額２１﹒３７萬元，加權平均成交價５﹒１０９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際
證券，金額１１﹒７１萬元，加權平均成交價５﹒１２１元。以現價計，該股暫連跌７日，累計
跌幅１９﹒４２％。
現時，恒生指數報２０８９５，升５０點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１９２，升
不足１點；恒生科技指數報４５８３，升５９點或１﹒３１％；主板成交６３９﹒４１億元。
上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１４％，成交２７５１﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６８點或０﹒５５％，成交１８８７﹒８３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ５﹒０２０ 變動 －１﹒５７％
最高價 ５﹒２００ 最低價 ５﹒０２０
成交股數 ６０﹒１２萬股 成交金額 ３０７﹒７１萬
１０天平均 ５﹒８０１ 歷史波幅％ ４５﹒６９９
２０天平均 ６﹒３１３ 加權平均價 ５﹒１１８
５０天平均 ７﹒０２４ ＲＳＩ１４ ２１﹒４７２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３２萬元；暫連跌７日，累
計跌幅１９﹒４２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加科思（０１１６７） ５﹒０２ －１﹒５７
金斯瑞（０１５４８） ３１﹒６５ ＋５﹒３２
信達生物（０１８０１） ３６﹒８５ ＋２﹒６５
君實生物（０１８７７） ４０﹒７０ －０﹒７３
騰盛博藥（０２１３７） １０﹒７８ －１﹒８２
藥明生物（０２２６９） ７５﹒９０ ＋１﹒４０
百濟神州（０６１６０） １０５﹒９０ ＋２﹒０２
康方生物（０９９２６） ２２﹒１０ ＋１﹒３８
開拓藥業（０９９３９） １６﹒９２ －１﹒４０
榮昌生物（０９９９５） ４４﹒２０ －０﹒４５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動