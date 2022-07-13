《異動股》金科服務（０９６６６）跌近５％創新低，報１６元

《經濟通通訊社１３日專訊》金科服務（０９６６６）跌４﹒７６％，報１６元，最低價
１５﹒９８元，創上市新低，最高價１７元；成交３７６﹒１２萬股，成交金額６０９６﹒７３
萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９７﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額４２４﹒７萬元，加權平均成交價１６﹒２元；現時最大淨被動賣出
券商為法國巴黎證券，金額４６５﹒６１萬元，加權平均成交價１６﹒２２元。以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅１４﹒４４％。
現時，恒生指數報２０９０４，升５９點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１９５，升
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５８４，升６０點或１﹒３３％；主板成交６４４﹒６３
億元。
上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２７７８﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１２５１１，升７１點或０﹒５８％，成交１９０７﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒０００ 變動 －４﹒７６％
最高價 １７﹒０００ 最低價 １５﹒９８０
成交股數 ３７６﹒１２萬股 成交金額 ６０９６﹒７３萬
１０天平均 １８﹒６８６ 歷史波幅％ ７０﹒６１２
２０天平均 １９﹒３０１ 加權平均價 １６﹒２１０
５０天平均 １９﹒７３１ ＲＳＩ１４ ３３﹒４２６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９７﹒６９萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１４﹒４４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金科服務（０９６６６） １６﹒００ －４﹒７６
世茂服務（００８７３） ２﹒８４ －１﹒７３
華潤萬象（０１２０９） ３５﹒８０ －２﹒３２
融創服務（０１５１６） ３﹒５４ －１﹒９４
旭輝永升（０１９９５） ６﹒９７ －６﹒０６
中海物業（０２６６９） ８﹒８６ ＋０﹒６８
綠城服務（０２８６９） ８﹒６０ ＋０﹒５８
雅生活（０３３１９） ９﹒８５ －４﹒５５
保利物業（０６０４９） ４９﹒００ －０﹒７１
碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒７０ －５﹒３４
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（ｅｄ）
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