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09666 金科服務
即時 按盤價 跌15.020 -0.540 (-3.470%)
大手異動

13/07/2022 13:29

《異動股》金科服務（０９６６６）跌近５％創新低，報１６元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》金科服務（０９６６６）跌４﹒７６％，報１６元，最低價
１５﹒９８元，創上市新低，最高價１７元；成交３７６﹒１２萬股，成交金額６０９６﹒７３
萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９７﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額４２４﹒７萬元，加權平均成交價１６﹒２元；現時最大淨被動賣出
券商為法國巴黎證券，金額４６５﹒６１萬元，加權平均成交價１６﹒２２元。以現價計，該股
暫連跌３日，累計跌幅１４﹒４４％。
　　現時，恒生指數報２０９０４，升５９點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１９５，升
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５８４，升６０點或１﹒３３％；主板成交６４４﹒６３
億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升５點或０﹒１６％，成交２７７８﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１１，升７１點或０﹒５８％，成交１９０７﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒０００　變動　　　　　　－４﹒７６％
　　最高價　　　　　１７﹒０００　最低價　　　　　１５﹒９８０
　　成交股數　　３７６﹒１２萬股　成交金額　　６０９６﹒７３萬
　　１０天平均　　　１８﹒６８６　歷史波幅％　　　７０﹒６１２
　　２０天平均　　　１９﹒３０１　加權平均價　　　１６﹒２１０
　　５０天平均　　　１９﹒７３１　ＲＳＩ１４　　　３３﹒４２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２９７﹒６９萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１４﹒４４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金科服務（０９６６６）　　１６﹒００　－４﹒７６
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒８４　－１﹒７３
　　華潤萬象（０１２０９）　　３５﹒８０　－２﹒３２
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒５４　－１﹒９４
　　旭輝永升（０１９９５）　　　６﹒９７　－６﹒０６
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒８６　＋０﹒６８
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６０　＋０﹒５８
　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒８５　－４﹒５５
　　保利物業（０６０４９）　　４９﹒００　－０﹒７１
　　碧桂園服務（０６０９８）　２５﹒７０　－５﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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