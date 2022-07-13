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08581 智傲控股股權
即時 按盤價 不變0.053 0.000 (0.000%)
大手異動

13/07/2022 13:32

《異動股》國藝娛樂（０８５８１）漲近７８％，報０﹒０４８元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升７７﹒７８％，報０﹒０４８元，
最高價０﹒０５元，最低價０﹒０２７元；成交４１﹒６萬股，成交金額１﹒４４萬元；主動買
沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２１００元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金
額１８２４元，加權平均成交價０﹒０３８元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額
１２００元，加權平均成交價０﹒０５元。
　　現時，恒生指數報２０８４７，升２點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１７２，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５６６，升４２點或０﹒９３％；主板成交
６５５﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２８１７﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８６，升４７點或０﹒３８％，成交１９３３﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０４８　變動　　　　＋７７﹒７８％
　　最高價　　　　０﹒０５０　最低價　　　　　０﹒０２７
　　成交股數　　４１﹒６萬股　成交金額　　　　１﹒４４萬
　　１０天平均　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　　０﹒０８３　加權平均價　　　０﹒０３５
　　５０天平均　　０﹒１１２　ＲＳＩ１４　　５７﹒３０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２１００元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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