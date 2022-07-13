《異動股》國藝娛樂（０８５８１）漲近７８％，報０﹒０４８元

《經濟通通訊社１３日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升７７﹒７８％，報０﹒０４８元，

最高價０﹒０５元，最低價０﹒０２７元；成交４１﹒６萬股，成交金額１﹒４４萬元；主動買

沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２１００元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金

額１８２４元，加權平均成交價０﹒０３８元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額

１２００元，加權平均成交價０﹒０５元。

現時，恒生指數報２０８４７，升２點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１７２，跌

１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５６６，升４２點或０﹒９３％；主板成交

６５５﹒９４億元。

上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２８１７﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２４８６，升４７點或０﹒３８％，成交１９３３﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４８ 變動 ＋７７﹒７８％

最高價 ０﹒０５０ 最低價 ０﹒０２７

成交股數 ４１﹒６萬股 成交金額 １﹒４４萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 ０﹒０８３ 加權平均價 ０﹒０３５

５０天平均 ０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ５７﹒３０６

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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２１００元



（ｅｄ）

