《異動股》國藝娛樂（０８５８１）升逾倍，報０﹒０５９元

《經濟通通訊社１３日專訊》國藝娛樂（０８５８１）升１１８﹒５２％，報０﹒０５９元
，最高價０﹒０５９元，最低價０﹒０２７元；成交４８﹒８萬股，成交金額１﹒７８萬元；主
動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出４０６８元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際
，金額１８２４元，加權平均成交價０﹒０３８元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，
金額１２００元，加權平均成交價０﹒０５元。
現時，恒生指數報２０８３１，跌１３點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１６９，跌
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５６３，升３９點或０﹒８７％；主板成交
６７３﹒５５億元。
上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交２８８７﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交１９８９﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０５９ 變動 ＋１１８﹒５２％
最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０２７
成交股數 ４８﹒８萬股 成交金額 １﹒７８萬
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 ０﹒０８３ 加權平均價 ０﹒０３６
５０天平均 ０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ６２﹒６９２
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股份狀態：主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出４０６８元
（ｅｄ）
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