《異動股》中基長壽漲逾２７％突破５０天線，報０﹒０７元

《經濟通通訊社１３日專訊》中基長壽（００７６７）升２７﹒２７％，報０﹒０７元，升
穿５０天線（０﹒０５７元），最高價０﹒０７２元，最低價０﹒０５５元；成交９６６９萬股
，成交金額６４９﹒９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７９﹒８５萬元。現
時最大淨被動買入券商為上銀證券，金額３３﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒０６８元；現時
最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１４﹒６２萬元，加權平均成交價０﹒０６６元。
現時，恒生指數報２０８５６，升１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１７７，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７２，升４８點或１﹒０８％；主板成交
７００﹒５３億元。
上證綜合指數報３２８４，升３點或０﹒１１％，成交３０１７﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２５２２，升８３點或０﹒６７％，成交２１０４﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７０ 變動 ＋２７﹒２７％
最高價 ０﹒０７２ 最低價 ０﹒０５５
成交股數 ９６６９萬股 成交金額 ６４９﹒９萬
１０天平均 ０﹒０５７ 歷史波幅％ １５２﹒２６６
２０天平均 ０﹒０５８ 加權平均價 ０﹒０６７
５０天平均 ０﹒０５７ ＲＳＩ１４ ６２﹒４６７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７９﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中基長壽（００７６７） ０﹒０７０ ＋２７﹒２７
新鴻基公司（０００８６） ３﹒６５０ ＋０﹒５５
山高金融（００４１２） ０﹒８２０ 無升跌
長盈（００６８９） ０﹒０５４ ＋３﹒８５
友聯租賃（０１５６３） ４﹒０５０ －２﹒６４
遠東宏信（０３３６０） ６﹒３９０ ＋０﹒９５
中國船舶（０３８７７） １﹒２７０ －２﹒３１
盛業（０６０６９） ５﹒８７０ －０﹒８４
鼎豐（０６８７８） １﹒８３０ ＋１﹒６７
紫元元（０８２２３） ２﹒０００ 無升跌
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（ｅｄ）
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