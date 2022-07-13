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00767 中基長壽科學
即時 按盤價 跌0.063 -0.005 (-7.353%)
大手異動

13/07/2022 13:51

《異動股》中基長壽漲逾２７％突破５０天線，報０﹒０７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中基長壽（００７６７）升２７﹒２７％，報０﹒０７元，升
穿５０天線（０﹒０５７元），最高價０﹒０７２元，最低價０﹒０５５元；成交９６６９萬股
，成交金額６４９﹒９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７９﹒８５萬元。現
時最大淨被動買入券商為上銀證券，金額３３﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒０６８元；現時
最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１４﹒６２萬元，加權平均成交價０﹒０６６元。
　　現時，恒生指數報２０８５６，升１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１７７，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７２，升４８點或１﹒０８％；主板成交
７００﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升３點或０﹒１１％，成交３０１７﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２２，升８３點或０﹒６７％，成交２１０４﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０７０　變動　　　　＋２７﹒２７％
　　最高價　　　　０﹒０７２　最低價　　　　　０﹒０５５
　　成交股數　　９６６９萬股　成交金額　　　６４９﹒９萬
　　１０天平均　　０﹒０５７　歷史波幅％　１５２﹒２６６
　　２０天平均　　０﹒０５８　加權平均價　　　０﹒０６７
　　５０天平均　　０﹒０５７　ＲＳＩ１４　　６２﹒４６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７９﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中基長壽（００７６７）　　０﹒０７０　＋２７﹒２７
　　新鴻基公司（０００８６）　３﹒６５０　　＋０﹒５５
　　山高金融（００４１２）　　０﹒８２０　　　　無升跌
　　長盈（００６８９）　　　　０﹒０５４　　＋３﹒８５
　　友聯租賃（０１５６３）　　４﹒０５０　　－２﹒６４
　　遠東宏信（０３３６０）　　６﹒３９０　　＋０﹒９５
　　中國船舶（０３８７７）　　１﹒２７０　　－２﹒３１
　　盛業（０６０６９）　　　　５﹒８７０　　－０﹒８４
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒８３０　　＋１﹒６７
　　紫元元（０８２２３）　　　２﹒０００　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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