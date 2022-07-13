《異動股》中基長壽漲逾２７％突破５０天線，報０﹒０７元

《經濟通通訊社１３日專訊》中基長壽（００７６７）升２７﹒２７％，報０﹒０７元，升

穿５０天線（０﹒０５７元），最高價０﹒０７２元，最低價０﹒０５５元；成交９６６９萬股

，成交金額６４９﹒９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７９﹒８５萬元。現

時最大淨被動買入券商為上銀證券，金額３３﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒０６８元；現時

最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１４﹒６２萬元，加權平均成交價０﹒０６６元。

現時，恒生指數報２０８５６，升１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１７７，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７２，升４８點或１﹒０８％；主板成交

７００﹒５３億元。

上證綜合指數報３２８４，升３點或０﹒１１％，成交３０１７﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２５２２，升８３點或０﹒６７％，成交２１０４﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７０ 變動 ＋２７﹒２７％

最高價 ０﹒０７２ 最低價 ０﹒０５５

成交股數 ９６６９萬股 成交金額 ６４９﹒９萬

１０天平均 ０﹒０５７ 歷史波幅％ １５２﹒２６６

２０天平均 ０﹒０５８ 加權平均價 ０﹒０６７

５０天平均 ０﹒０５７ ＲＳＩ１４ ６２﹒４６７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２７９﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中基長壽（００７６７） ０﹒０７０ ＋２７﹒２７

新鴻基公司（０００８６） ３﹒６５０ ＋０﹒５５

山高金融（００４１２） ０﹒８２０ 無升跌

長盈（００６８９） ０﹒０５４ ＋３﹒８５

友聯租賃（０１５６３） ４﹒０５０ －２﹒６４

遠東宏信（０３３６０） ６﹒３９０ ＋０﹒９５

中國船舶（０３８７７） １﹒２７０ －２﹒３１

盛業（０６０６９） ５﹒８７０ －０﹒８４

鼎豐（０６８７８） １﹒８３０ ＋１﹒６７

紫元元（０８２２３） ２﹒０００ 無升跌

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（ｅｄ）

