《異動股》龍湖（００９６０）跌逾５％，報３１﹒１元

《經濟通通訊社１３日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒０４％，報３１﹒１元，最低價

３１﹒１元，最高價３３﹒５元；成交２７３﹒０５萬股，成交金額８６７３﹒９１萬元；主動

買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９２﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額４７７﹒７１萬元，加權平均成交價３１﹒７８６元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞銀，金額６０１﹒１９萬元，加權平均成交價３１﹒６６２元。

現時，恒生指數報２０８４７，升２點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１７４，跌

１７點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５７０，升４６點或１﹒０４％；主板成交

７３１﹒７６億元。

上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０７％，成交３１６９﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５１７，升７８點或０﹒６３％，成交２２２８﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１﹒１００ 變動 －５﹒０４％

最高價 ３３﹒５００ 最低價 ３１﹒１００

成交股數 ２７３﹒０５萬股 成交金額 ８６７３﹒９１萬

１０天平均 ３４﹒２３３ 歷史波幅％ ４８﹒２１９

２０天平均 ３３﹒３１２ 加權平均價 ３１﹒７６７

５０天平均 ３４﹒９９５ ＲＳＩ１４ ３６﹒７９７

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９２﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ３１﹒１０ －５﹒０４

越地（００１２３） ９﹒６６ －１﹒０２

中海外（００６８８） ２３﹒４０ －２﹒５０

旭輝（００８８４） ２﹒５３ －１４﹒５３

新城發展（０１０３０） ２﹒８０ －５﹒０８

潤地（０１１０９） ３５﹒２５ －１﹒６７

碧桂園（０２００７） ３﹒６４ －９﹒２３

萬科（０２２０２） １８﹒０８ －２﹒０６

綠城（０３９００） １６﹒１８ －３﹒６９

鼎豐（０６８７８） １﹒８４ ＋２﹒２２

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（ｅｄ）

