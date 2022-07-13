《異動股》龍湖（００９６０）跌逾５％，報３１﹒１元

《經濟通通訊社１３日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒０４％，報３１﹒１元，最低價
３１﹒１元，最高價３３﹒５元；成交２７３﹒０５萬股，成交金額８６７３﹒９１萬元；主動
買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９２﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額４７７﹒７１萬元，加權平均成交價３１﹒７８６元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額６０１﹒１９萬元，加權平均成交價３１﹒６６２元。
現時，恒生指數報２０８４７，升２點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１７４，跌
１７點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５７０，升４６點或１﹒０４％；主板成交
７３１﹒７６億元。
上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０７％，成交３１６９﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，升７８點或０﹒６３％，成交２２２８﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１﹒１００ 變動 －５﹒０４％
最高價 ３３﹒５００ 最低價 ３１﹒１００
成交股數 ２７３﹒０５萬股 成交金額 ８６７３﹒９１萬
１０天平均 ３４﹒２３３ 歷史波幅％ ４８﹒２１９
２０天平均 ３３﹒３１２ 加權平均價 ３１﹒７６７
５０天平均 ３４﹒９９５ ＲＳＩ１４ ３６﹒７９７
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９２﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ３１﹒１０ －５﹒０４
越地（００１２３） ９﹒６６ －１﹒０２
中海外（００６８８） ２３﹒４０ －２﹒５０
旭輝（００８８４） ２﹒５３ －１４﹒５３
新城發展（０１０３０） ２﹒８０ －５﹒０８
潤地（０１１０９） ３５﹒２５ －１﹒６７
碧桂園（０２００７） ３﹒６４ －９﹒２３
萬科（０２２０２） １８﹒０８ －２﹒０６
綠城（０３９００） １６﹒１８ －３﹒６９
鼎豐（０６８７８） １﹒８４ ＋２﹒２２
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（ｅｄ）
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