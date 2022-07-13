《異動股》世茂服務（００８７３）跌逾３％創新低，報２﹒８元

《經濟通通訊社１３日專訊》世茂服務（００８７３）跌３﹒１１％，報２﹒８元，最低價

２﹒８元，創上市新低，最高價２﹒９５元；成交６５２萬股，成交金額１８６５﹒９６萬元；

主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３５８﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

投資信息，金額１２９﹒４９萬元，加權平均成交價２﹒８６３元；現時最大淨被動賣出券商為

麥格理資本，金額９７﹒０８萬元，加權平均成交價２﹒８７１元。以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅１０﹒５４％。

現時，恒生指數報２０８４０，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１７３，跌

１８點或０﹒２５％；恒生科技指數報４５７１，升４７點或１﹒０４％；主板成交

７３６﹒８１億元。

上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交３２００﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２５１６，升７７點或０﹒６２％，成交２２５０﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８００ 變動 －３﹒１１％

最高價 ２﹒９５０ 最低價 ２﹒８００

成交股數 ６５２萬股 成交金額 １８６５﹒９６萬

１０天平均 ３﹒２６５ 歷史波幅％ ５９﹒６６９

２０天平均 ３﹒５９２ 加權平均價 ２﹒８６２

５０天平均 ４﹒１６０ ＲＳＩ１４ １０﹒０１２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３５８﹒０３萬元；暫連跌

３日，累計跌幅１０﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒８０ －３﹒１１

華潤萬象（０１２０９） ３５﹒７５ －２﹒４６

融創服務（０１５１６） ３﹒５２ －２﹒４９

旭輝永升（０１９９５） ６﹒９６ －６﹒２０

中海物業（０２６６９） ８﹒８４ ＋０﹒４５

綠城服務（０２８６９） ８﹒５３ －０﹒２３

雅生活（０３３１９） ９﹒８０ －５﹒０４

保利物業（０６０４９） ４９﹒０５ －０﹒６１

碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒２５ －７﹒００

金科服務（０９６６６） １６﹒００ －４﹒７６

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（ｅｄ）

