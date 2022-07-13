《異動股》世茂服務（００８７３）跌逾３％創新低，報２﹒８元

《經濟通通訊社１３日專訊》世茂服務（００８７３）跌３﹒１１％，報２﹒８元，最低價
２﹒８元，創上市新低，最高價２﹒９５元；成交６５２萬股，成交金額１８６５﹒９６萬元；
主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３５８﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額１２９﹒４９萬元，加權平均成交價２﹒８６３元；現時最大淨被動賣出券商為
麥格理資本，金額９７﹒０８萬元，加權平均成交價２﹒８７１元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅１０﹒５４％。
現時，恒生指數報２０８４０，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１７３，跌
１８點或０﹒２５％；恒生科技指數報４５７１，升４７點或１﹒０４％；主板成交
７３６﹒８１億元。
上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交３２００﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２５１６，升７７點或０﹒６２％，成交２２５０﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒８００ 變動 －３﹒１１％
最高價 ２﹒９５０ 最低價 ２﹒８００
成交股數 ６５２萬股 成交金額 １８６５﹒９６萬
１０天平均 ３﹒２６５ 歷史波幅％ ５９﹒６６９
２０天平均 ３﹒５９２ 加權平均價 ２﹒８６２
５０天平均 ４﹒１６０ ＲＳＩ１４ １０﹒０１２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３５８﹒０３萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１０﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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世茂服務（００８７３） ２﹒８０ －３﹒１１
華潤萬象（０１２０９） ３５﹒７５ －２﹒４６
融創服務（０１５１６） ３﹒５２ －２﹒４９
旭輝永升（０１９９５） ６﹒９６ －６﹒２０
中海物業（０２６６９） ８﹒８４ ＋０﹒４５
綠城服務（０２８６９） ８﹒５３ －０﹒２３
雅生活（０３３１９） ９﹒８０ －５﹒０４
保利物業（０６０４９） ４９﹒０５ －０﹒６１
碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒２５ －７﹒００
金科服務（０９６６６） １６﹒００ －４﹒７６
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（ｅｄ）
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