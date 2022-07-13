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01177 中國生物製藥
即時 按盤價 跌4.920 -0.280 (-5.385%)
大手異動

13/07/2022 14:09

《異動股》中生製藥跌逾３％失守１０天線，報５﹒０７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中生製藥（０１１７７）跌３﹒０６％，報５﹒０７元，跌穿
１０天線（５﹒１５３元），最低價５﹒０７元，最高價５﹒３元；成交２６１０﹒５２萬股，
成交金額１﹒３４億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５４２﹒６９萬元。現時最
大淨被動買入券商為極訊亞太，金額８１５﹒３９萬元，加權平均成交價５﹒１４５元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額１００３﹒６２萬元，加權平均成交價５﹒１３６元。以現價計
，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２３％。
　　現時，恒生指數報２０８４２，跌１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１７３，跌
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４５６９，升４５點或１﹒０１％；主板成交
７３８﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌１點或０﹒０４％，成交３２１６﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，升６４點或０﹒５２％，成交２２６１﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒０７０　變動　　　　－３﹒０６％
　　最高價　　　　　　　５﹒３００　最低價　　　　５﹒０７０
　　成交股數　　２６１０﹒５２萬股　成交金額　　　１﹒３４億
　　１０天平均　　　　　５﹒１５３　歷史波幅％　４２﹒５９８
　　２０天平均　　　　　４﹒８１８　加權平均價　　５﹒１４４
　　５０天平均　　　　　４﹒３７０　ＲＳＩ１４　６０﹒２９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５４２﹒６９萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒２３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒０７　　－３﹒０６
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒１６　　＋０﹒５８
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒８８　－１６﹒９２
　　信達生物（０１８０１）　　３６﹒５０　　＋１﹒６７
　　平安好醫生（０１８３３）　２２﹒５５　　＋０﹒８９
　　復星醫藥（０２１９６）　　２９﹒９０　　－１﹒６４
　　藥明生物（０２２６９）　　７５﹒３５　　＋０﹒６７
　　海吉亞（０６０７８）　　　４８﹒０５　　＋１﹒１６
　　京東健康（０６６１８）　　６２﹒２５　　＋０﹒４０
　　康方生物（０９９２６）　　２１﹒８５　　＋０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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