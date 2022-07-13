《異動股》中生製藥跌逾３％失守１０天線，報５﹒０７元

《經濟通通訊社１３日專訊》中生製藥（０１１７７）跌３﹒０６％，報５﹒０７元，跌穿

１０天線（５﹒１５３元），最低價５﹒０７元，最高價５﹒３元；成交２６１０﹒５２萬股，

成交金額１﹒３４億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５４２﹒６９萬元。現時最

大淨被動買入券商為極訊亞太，金額８１５﹒３９萬元，加權平均成交價５﹒１４５元；現時最

大淨被動賣出券商為美銀，金額１００３﹒６２萬元，加權平均成交價５﹒１３６元。以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２３％。

現時，恒生指數報２０８４２，跌１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１７３，跌

１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４５６９，升４５點或１﹒０１％；主板成交

７３８﹒４１億元。

上證綜合指數報３２８０，跌１點或０﹒０４％，成交３２１６﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，升６４點或０﹒５２％，成交２２６１﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒０７０ 變動 －３﹒０６％

最高價 ５﹒３００ 最低價 ５﹒０７０

成交股數 ２６１０﹒５２萬股 成交金額 １﹒３４億

１０天平均 ５﹒１５３ 歷史波幅％ ４２﹒５９８

２０天平均 ４﹒８１８ 加權平均價 ５﹒１４４

５０天平均 ４﹒３７０ ＲＳＩ１４ ６０﹒２９８

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出５４２﹒６９萬元；暫連

跌２日，累計跌幅５﹒２３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中生製藥（０１１７７） ５﹒０７ －３﹒０６

阿里健康（００２４１） ５﹒１６ ＋０﹒５８

中國中藥（００５７０） ３﹒８８ －１６﹒９２

信達生物（０１８０１） ３６﹒５０ ＋１﹒６７

平安好醫生（０１８３３） ２２﹒５５ ＋０﹒８９

復星醫藥（０２１９６） ２９﹒９０ －１﹒６４

藥明生物（０２２６９） ７５﹒３５ ＋０﹒６７

海吉亞（０６０７８） ４８﹒０５ ＋１﹒１６

京東健康（０６６１８） ６２﹒２５ ＋０﹒４０

康方生物（０９９２６） ２１﹒８５ ＋０﹒２３

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（ｅｄ）

