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06196 鄭州銀行
即時 按盤價 跌1.380 -0.030 (-2.128%)
大手異動

13/07/2022 14:14

《異動股》鄭州銀行（６１９６）跌逾１％創新低，報１﹒４３元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒３８％，報１﹒４３元，最低
價１﹒４３元，創上市新低，最高價１﹒４５元；成交５３﹒６萬股，成交金額７７﹒２１萬元
；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出６９﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額１５﹒６４萬元，加權平均成交價１﹒４４１元。
　　現時，恒生指數報２０７８８，跌５６點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１４９，跌
４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５４７，升２３點或０﹒５２％；主板成交
７５４﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌７點或０﹒２２％，成交３２８３﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升４１點或０﹒３４％，成交２３０４﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒４３０　變動　　　　－１﹒３８％
　　最高價　　　　１﹒４５０　最低價　　　　１﹒４３０
　　成交股數　　５３﹒６萬股　成交金額　　７７﹒２１萬
　　１０天平均　　１﹒４５９　歷史波幅％　１２﹒２３１
　　２０天平均　　１﹒４６９　加權平均價　　１﹒４４０
　　５０天平均　　１﹒４７９　ＲＳＩ１４　３１﹒８１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出６９﹒６７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鄭州銀行（０６１９６）　　１﹒４３　－１﹒３８
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０８　－０﹒７８
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３２　－１﹒４８
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒６１　－１﹒１４
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１６　－１﹒４２
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒４６　－３﹒８７
　　中銀（０２３８８）　　　２８﹒６５　－０﹒５２
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒７１　－１﹒０５
　　招行（０３９６８）　　　４４﹒１０　－６﹒１７
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７９　－１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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