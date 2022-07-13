《異動股》鄭州銀行（６１９６）跌逾１％創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社１３日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒３８％，報１﹒４３元，最低

價１﹒４３元，創上市新低，最高價１﹒４５元；成交５３﹒６萬股，成交金額７７﹒２１萬元

；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出６９﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額１５﹒６４萬元，加權平均成交價１﹒４４１元。

現時，恒生指數報２０７８８，跌５６點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１４９，跌

４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５４７，升２３點或０﹒５２％；主板成交

７５４﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７４，跌７點或０﹒２２％，成交３２８３﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，升４１點或０﹒３４％，成交２３０４﹒５５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４３０ 變動 －１﹒３８％

最高價 １﹒４５０ 最低價 １﹒４３０

成交股數 ５３﹒６萬股 成交金額 ７７﹒２１萬

１０天平均 １﹒４５９ 歷史波幅％ １２﹒２３１

２０天平均 １﹒４６９ 加權平均價 １﹒４４０

５０天平均 １﹒４７９ ＲＳＩ１４ ３１﹒８１５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出６９﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鄭州銀行（０６１９６） １﹒４３ －１﹒３８

建行（００９３９） ５﹒０８ －０﹒７８

中信銀行（００９９８） ３﹒３２ －１﹒４８

農行（０１２８８） ２﹒６１ －１﹒１４

工行（０１３９８） ４﹒１６ －１﹒４２

郵儲行（０１６５８） ５﹒４６ －３﹒８７

中銀（０２３８８） ２８﹒６５ －０﹒５２

交銀（０３３２８） ４﹒７１ －１﹒０５

招行（０３９６８） ４４﹒１０ －６﹒１７

中行（０３９８８） ２﹒７９ －１﹒４１

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（ｅｄ）

