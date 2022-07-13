《異動股》鄭州銀行（６１９６）跌逾１％創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社１３日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒３８％，報１﹒４３元，最低
價１﹒４３元，創上市新低，最高價１﹒４５元；成交５３﹒６萬股，成交金額７７﹒２１萬元
；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出６９﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額１５﹒６４萬元，加權平均成交價１﹒４４１元。
現時，恒生指數報２０７８８，跌５６點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１４９，跌
４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５４７，升２３點或０﹒５２％；主板成交
７５４﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７４，跌７點或０﹒２２％，成交３２８３﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２４８０，升４１點或０﹒３４％，成交２３０４﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４３０ 變動 －１﹒３８％
最高價 １﹒４５０ 最低價 １﹒４３０
成交股數 ５３﹒６萬股 成交金額 ７７﹒２１萬
１０天平均 １﹒４５９ 歷史波幅％ １２﹒２３１
２０天平均 １﹒４６９ 加權平均價 １﹒４４０
５０天平均 １﹒４７９ ＲＳＩ１４ ３１﹒８１５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出６９﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鄭州銀行（０６１９６） １﹒４３ －１﹒３８
建行（００９３９） ５﹒０８ －０﹒７８
中信銀行（００９９８） ３﹒３２ －１﹒４８
農行（０１２８８） ２﹒６１ －１﹒１４
工行（０１３９８） ４﹒１６ －１﹒４２
郵儲行（０１６５８） ５﹒４６ －３﹒８７
中銀（０２３８８） ２８﹒６５ －０﹒５２
交銀（０３３２８） ４﹒７１ －１﹒０５
招行（０３９６８） ４４﹒１０ －６﹒１７
中行（０３９８８） ２﹒７９ －１﹒４１
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（ｅｄ）
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