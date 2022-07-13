  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00883 中國海洋石油
即時 按盤價 跌9.320 -0.150 (-1.584%)
大手異動

13/07/2022 14:15

《異動股》中海油跌近３％失守１００天線，報９﹒５１元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中海油（００８８３）跌２﹒９６％，報９﹒５１元，跌穿
１００天線（９﹒７４７元），最低價９﹒５元，創１個月新低，最高價９﹒６９元；成交
８０２６﹒４２萬股，成交金額７﹒７１億元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
３﹒３４億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７１５７﹒６７萬元，加權
平均成交價９﹒６０３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１７３６﹒２７萬元
，加權平均成交價９﹒５８４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒８４％。
　　現時，恒生指數報２０７７５，跌６９點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１４３，跌
４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５４６，升２２點或０﹒５％；主板成交７５８﹒９３
億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２１％，成交３２９７﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升４１點或０﹒３３％，成交２３１２﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　９﹒５１０　變動　　　　－２﹒９６％
　　最高價　　　　　　　９﹒６９０　最低價　　　　９﹒５００
　　成交股數　　８０２６﹒４２萬股　成交金額　　　７﹒７１億
　　１０天平均　　　　１０﹒０２６　歷史波幅％　３４﹒１８２
　　２０天平均　　　　１０﹒１５２　加權平均價　　９﹒６０１
　　５０天平均　　　　１０﹒２５５　ＲＳＩ１４　３５﹒３５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
３﹒３４億元；暫連跌３日，累計跌幅３﹒８４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒５１　－２﹒９６
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２９　－０﹒７７
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒４７　　　無升跌
　　山東墨龍（００５６８）　　　　３﹒０５　＋２﹒３５
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒５０　－１﹒４１
　　中化冠德（００９３４）　　　　２﹒５４　－０﹒３９
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒５６　－１﹒１１
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒１２　－２﹒４７
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒１３　－４﹒９３
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒１７　＋２﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰15/07/2022 09:26  《異動股》中海油高開近１％，料中期純利升１﹒１２至１﹒１８倍

下一篇新聞︰13/07/2022 09:30  《異動股》中海油（８８３）低開逾１％，隔晚油價大挫逾７％

其他大手異動
More

08/07/2022 09:35  《異動股》油價反彈４％重上１００美元水平，三桶油升逾１％

07/07/2022 09:25  《異動股》布油曾失守１００美元關，中石油、中海油低開近２％

06/07/2022 10:25  《異動股》德運控股等３家公司上午１０：２４異動

06/07/2022 09:25  《異動股》油價急挫約９％，中石油、中海油開跌４％墊底藍籌

06/07/2022 09:21  《異動股》百濟神州等６家公司開市競價異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金