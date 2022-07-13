《異動股》中海油跌近３％失守１００天線，報９﹒５１元

《經濟通通訊社１３日專訊》中海油（００８８３）跌２﹒９６％，報９﹒５１元，跌穿
１００天線（９﹒７４７元），最低價９﹒５元，創１個月新低，最高價９﹒６９元；成交
８０２６﹒４２萬股，成交金額７﹒７１億元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
３﹒３４億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７１５７﹒６７萬元，加權
平均成交價９﹒６０３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１７３６﹒２７萬元
，加權平均成交價９﹒５８４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒８４％。
現時，恒生指數報２０７７５，跌６９點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１４３，跌
４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５４６，升２２點或０﹒５％；主板成交７５８﹒９３
億元。
上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２１％，成交３２９７﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２４８０，升４１點或０﹒３３％，成交２３１２﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒５１０ 變動 －２﹒９６％
最高價 ９﹒６９０ 最低價 ９﹒５００
成交股數 ８０２６﹒４２萬股 成交金額 ７﹒７１億
１０天平均 １０﹒０２６ 歷史波幅％ ３４﹒１８２
２０天平均 １０﹒１５２ 加權平均價 ９﹒６０１
５０天平均 １０﹒２５５ ＲＳＩ１４ ３５﹒３５７
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
３﹒３４億元；暫連跌３日，累計跌幅３﹒８４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） ９﹒５１ －２﹒９６
上石化（００３３８） １﹒２９ －０﹒７７
中石化（００３８６） ３﹒４７ 無升跌
山東墨龍（００５６８） ３﹒０５ ＋２﹒３５
中石油（００８５７） ３﹒５０ －１﹒４１
中化冠德（００９３４） ２﹒５４ －０﹒３９
中煉化（０２３８６） ３﹒５６ －１﹒１１
中海油服（０２８８３） ７﹒１２ －２﹒４７
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１３ －４﹒９３
中海油化（０３９８３） ２﹒１７ ＋２﹒３６
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（ｅｄ）
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