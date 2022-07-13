《異動股》中海油跌近３％失守１００天線，報９﹒５１元

《經濟通通訊社１３日專訊》中海油（００８８３）跌２﹒９６％，報９﹒５１元，跌穿

１００天線（９﹒７４７元），最低價９﹒５元，創１個月新低，最高價９﹒６９元；成交

８０２６﹒４２萬股，成交金額７﹒７１億元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

３﹒３４億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７１５７﹒６７萬元，加權

平均成交價９﹒６０３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１７３６﹒２７萬元

，加權平均成交價９﹒５８４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒８４％。

現時，恒生指數報２０７７５，跌６９點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１４３，跌

４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５４６，升２２點或０﹒５％；主板成交７５８﹒９３

億元。

上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２１％，成交３２９７﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，升４１點或０﹒３３％，成交２３１２﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒５１０ 變動 －２﹒９６％

最高價 ９﹒６９０ 最低價 ９﹒５００

成交股數 ８０２６﹒４２萬股 成交金額 ７﹒７１億

１０天平均 １０﹒０２６ 歷史波幅％ ３４﹒１８２

２０天平均 １０﹒１５２ 加權平均價 ９﹒６０１

５０天平均 １０﹒２５５ ＲＳＩ１４ ３５﹒３５７

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

３﹒３４億元；暫連跌３日，累計跌幅３﹒８４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒５１ －２﹒９６

上石化（００３３８） １﹒２９ －０﹒７７

中石化（００３８６） ３﹒４７ 無升跌

山東墨龍（００５６８） ３﹒０５ ＋２﹒３５

中石油（００８５７） ３﹒５０ －１﹒４１

中化冠德（００９３４） ２﹒５４ －０﹒３９

中煉化（０２３８６） ３﹒５６ －１﹒１１

中海油服（０２８８３） ７﹒１２ －２﹒４７

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１３ －４﹒９３

中海油化（０３９８３） ２﹒１７ ＋２﹒３６

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（ｅｄ）

