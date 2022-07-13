《異動股》中芯（００９８１）跌近３％，報１６﹒０４元

《經濟通通訊社１３日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９１％，報１６﹒０４元，最低價
１６元，創１個月新低，最高價１６﹒７２元；成交１４９９﹒８２萬股，成交金額２﹒４６億
元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７９４１﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商
為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額６３９﹒６４萬元，加權平均成交價
１６﹒５４１元；現時最大淨被動賣出券商為招商證券，金額１５１﹒４４萬元，加權平均成交
價１６﹒６２７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３４％。
現時，恒生指數報２０７６０，跌８３點或０﹒４％；恒生中國企業指數報７１３８，跌
５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５３８，升１４點或０﹒３２％；主板成交
７７６﹒０７億元。
上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒１９％，成交３３４９﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２４８２，升４２點或０﹒３４％，成交２３４５﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒０４０ 變動 －２﹒９１％
最高價 １６﹒７２０ 最低價 １６﹒０００
成交股數 １４９９﹒８２萬股 成交金額 ２﹒４６億
１０天平均 １７﹒３５０ 歷史波幅％ ３２﹒３２１
２０天平均 １７﹒７０９ 加權平均價 １６﹒３９６
５０天平均 １７﹒１４７ ＲＳＩ１４ ３４﹒２８２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７９４１﹒０５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅８﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒０４ －２﹒９１
金蝶（００２６８） １７﹒７０ ＋０﹒２３
中軟國際（００３５４） ７﹒３０ －０﹒４１
騰訊（００７００） ３３５﹒２０ －０﹒７７
中興（００７６３） １６﹒７６ －０﹒８３
網龍（００７７７） １６﹒２４ ＋０﹒２５
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１３ ＋０﹒３２
聯想集團（００９９２） ７﹒０３ －０﹒４２
百奧家庭（０２１００） ０﹒５６ －１６﹒４２
金山軟件（０３８８８） ２７﹒９５ ＋２﹒９５
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（ｅｄ）
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