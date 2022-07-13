《異動股》中芯（００９８１）跌近３％，報１６﹒０４元

《經濟通通訊社１３日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９１％，報１６﹒０４元，最低價

１６元，創１個月新低，最高價１６﹒７２元；成交１４９９﹒８２萬股，成交金額２﹒４６億

元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７９４１﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商

為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額６３９﹒６４萬元，加權平均成交價

１６﹒５４１元；現時最大淨被動賣出券商為招商證券，金額１５１﹒４４萬元，加權平均成交

價１６﹒６２７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３４％。

現時，恒生指數報２０７６０，跌８３點或０﹒４％；恒生中國企業指數報７１３８，跌

５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５３８，升１４點或０﹒３２％；主板成交

７７６﹒０７億元。

上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒１９％，成交３３４９﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２４８２，升４２點或０﹒３４％，成交２３４５﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒０４０ 變動 －２﹒９１％

最高價 １６﹒７２０ 最低價 １６﹒０００

成交股數 １４９９﹒８２萬股 成交金額 ２﹒４６億

１０天平均 １７﹒３５０ 歷史波幅％ ３２﹒３２１

２０天平均 １７﹒７０９ 加權平均價 １６﹒３９６

５０天平均 １７﹒１４７ ＲＳＩ１４ ３４﹒２８２

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７９４１﹒０５萬元；暫

連跌３日，累計跌幅８﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒０４ －２﹒９１

金蝶（００２６８） １７﹒７０ ＋０﹒２３

中軟國際（００３５４） ７﹒３０ －０﹒４１

騰訊（００７００） ３３５﹒２０ －０﹒７７

中興（００７６３） １６﹒７６ －０﹒８３

網龍（００７７７） １６﹒２４ ＋０﹒２５

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１３ ＋０﹒３２

聯想集團（００９９２） ７﹒０３ －０﹒４２

百奧家庭（０２１００） ０﹒５６ －１６﹒４２

金山軟件（０３８８８） ２７﹒９５ ＋２﹒９５

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（ｅｄ）

