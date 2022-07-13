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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌15.900 -0.240 (-1.487%)
大手異動

13/07/2022 14:19

《異動股》中芯（００９８１）跌近３％，報１６﹒０４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９１％，報１６﹒０４元，最低價
１６元，創１個月新低，最高價１６﹒７２元；成交１４９９﹒８２萬股，成交金額２﹒４６億
元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７９４１﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商
為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額６３９﹒６４萬元，加權平均成交價
１６﹒５４１元；現時最大淨被動賣出券商為招商證券，金額１５１﹒４４萬元，加權平均成交
價１６﹒６２７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２０７６０，跌８３點或０﹒４％；恒生中國企業指數報７１３８，跌
５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５３８，升１４點或０﹒３２％；主板成交
７７６﹒０７億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌６點或０﹒１９％，成交３３４９﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８２，升４２點或０﹒３４％，成交２３４５﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒０４０　變動　　　　－２﹒９１％
　　最高價　　　　　　１６﹒７２０　最低價　　　１６﹒０００
　　成交股數　　１４９９﹒８２萬股　成交金額　　　２﹒４６億
　　１０天平均　　　　１７﹒３５０　歷史波幅％　３２﹒３２１
　　２０天平均　　　　１７﹒７０９　加權平均價　１６﹒３９６
　　５０天平均　　　　１７﹒１４７　ＲＳＩ１４　３４﹒２８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７９４１﹒０５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅８﹒３４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒０４　　－２﹒９１
　　金蝶（００２６８）　　　　１７﹒７０　　＋０﹒２３
　　中軟國際（００３５４）　　　７﹒３０　　－０﹒４１
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒２０　　－０﹒７７
　　中興（００７６３）　　　　１６﹒７６　　－０﹒８３
　　網龍（００７７７）　　　　１６﹒２４　　＋０﹒２５
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１３　　＋０﹒３２
　　聯想集團（００９９２）　　　７﹒０３　　－０﹒４２
　　百奧家庭（０２１００）　　　０﹒５６　－１６﹒４２
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒９５　　＋２﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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