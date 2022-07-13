《經濟通通訊社１３日專訊》波司登（０３９９８）於２：２３ｐｍ錄得１手４３０萬股交
叉盤，每股造４﹒８１元，較上日收市價低２﹒４３％，涉資２０６８﹒３萬元。
波司登現價跌２﹒２３％，報４﹒８２元；成交３２３６﹒７萬股，成交金額１﹒５５億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３４５６﹒１３萬元。（ｒｗ）
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13/07/2022 14:24
《大手成交》波司登一手４３０萬股交叉盤，涉資２０６８萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》波司登（０３９９８）於２：２３ｐｍ錄得１手４３０萬股交
叉盤，每股造４﹒８１元，較上日收市價低２﹒４３％，涉資２０６８﹒３萬元。
波司登現價跌２﹒２３％，報４﹒８２元；成交３２３６﹒７萬股，成交金額１﹒５５億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３４５６﹒１３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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