《異動股》合生創展（００７５４）挫逾１１％，報９﹒５１元

《經濟通通訊社１３日專訊》合生創展（００７５４）跌１１﹒２９％，報９﹒５１元，最

低價９﹒５１元，創５２周新低，最高價１０﹒９８元；成交３４３﹒３３萬股，成交金額

３４１７﹒５７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６１９﹒１４萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額２０５﹒５４萬元，加權平均成交價９﹒８５１元；現時

最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額３８３﹒８７萬元，加權平均成交價９﹒９６６元。

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒７８％。

現時，恒生指數報２０７７６，跌６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１４３，跌

４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５４４，升２０點或０﹒４５％；主板成交

７９２﹒５３億元。

上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１７％，成交３４２８﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升４６點或０﹒３７％，成交２３９４﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒５１０ 變動 －１１﹒２９％

最高價 １０﹒９８０ 最低價 ９﹒５１０

成交股數 ３４３﹒３３萬股 成交金額 ３４１７﹒５７萬

１０天平均 １１﹒１４０ 歷史波幅％ ２９﹒７９８

２０天平均 １１﹒１８３ 加權平均價 ９﹒９５４

５０天平均 １１﹒５２４ ＲＳＩ１４ ２５﹒５１０

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６１９﹒１４萬元；暫連

跌３日，累計跌幅１４﹒７８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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合生創展（００７５４） ９﹒５１ －１１﹒２９

越地（００１２３） ９﹒７２ －０﹒４１

中海外（００６８８） ２３﹒３５ －２﹒７１

旭輝（００８８４） ２﹒５１ －１５﹒２０

龍湖（００９６０） ３１﹒１５ －４﹒８９

新城發展（０１０３０） ２﹒７７ －６﹒１０

潤地（０１１０９） ３５﹒１５ －１﹒９５

碧桂園（０２００７） ３﹒６６ －８﹒７３

萬科（０２２０２） １８﹒０４ －２﹒２８

綠城（０３９００） １６﹒１６ －３﹒８１

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（ｅｄ）

