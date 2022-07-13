《異動股》合生創展（００７５４）挫逾１１％，報９﹒５１元

《經濟通通訊社１３日專訊》合生創展（００７５４）跌１１﹒２９％，報９﹒５１元，最
低價９﹒５１元，創５２周新低，最高價１０﹒９８元；成交３４３﹒３３萬股，成交金額
３４１７﹒５７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６１９﹒１４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額２０５﹒５４萬元，加權平均成交價９﹒８５１元；現時
最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額３８３﹒８７萬元，加權平均成交價９﹒９６６元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒７８％。
現時，恒生指數報２０７７６，跌６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１４３，跌
４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５４４，升２０點或０﹒４５％；主板成交
７９２﹒５３億元。
上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１７％，成交３４２８﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升４６點或０﹒３７％，成交２３９４﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒５１０ 變動 －１１﹒２９％
最高價 １０﹒９８０ 最低價 ９﹒５１０
成交股數 ３４３﹒３３萬股 成交金額 ３４１７﹒５７萬
１０天平均 １１﹒１４０ 歷史波幅％ ２９﹒７９８
２０天平均 １１﹒１８３ 加權平均價 ９﹒９５４
５０天平均 １１﹒５２４ ＲＳＩ１４ ２５﹒５１０
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６１９﹒１４萬元；暫連
跌３日，累計跌幅１４﹒７８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合生創展（００７５４） ９﹒５１ －１１﹒２９
越地（００１２３） ９﹒７２ －０﹒４１
中海外（００６８８） ２３﹒３５ －２﹒７１
旭輝（００８８４） ２﹒５１ －１５﹒２０
龍湖（００９６０） ３１﹒１５ －４﹒８９
新城發展（０１０３０） ２﹒７７ －６﹒１０
潤地（０１１０９） ３５﹒１５ －１﹒９５
碧桂園（０２００７） ３﹒６６ －８﹒７３
萬科（０２２０２） １８﹒０４ －２﹒２８
綠城（０３９００） １６﹒１６ －３﹒８１
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（ｅｄ）
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