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00754 合生創展集團
即時 按盤價 升10.080 +0.060 (+0.599%)
大手異動

13/07/2022 14:26

《異動股》合生創展（００７５４）挫逾１１％，報９﹒５１元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》合生創展（００７５４）跌１１﹒２９％，報９﹒５１元，最
低價９﹒５１元，創５２周新低，最高價１０﹒９８元；成交３４３﹒３３萬股，成交金額
３４１７﹒５７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６１９﹒１４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額２０５﹒５４萬元，加權平均成交價９﹒８５１元；現時
最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額３８３﹒８７萬元，加權平均成交價９﹒９６６元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒７８％。
　　現時，恒生指數報２０７７６，跌６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１４３，跌
４８點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５４４，升２０點或０﹒４５％；主板成交
７９２﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１７％，成交３４２８﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升４６點或０﹒３７％，成交２３９４﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　９﹒５１０　變動　　　　　－１１﹒２９％
　　最高價　　　　　１０﹒９８０　最低價　　　　　　９﹒５１０
　　成交股數　　３４３﹒３３萬股　成交金額　　３４１７﹒５７萬
　　１０天平均　　　１１﹒１４０　歷史波幅％　　　２９﹒７９８
　　２０天平均　　　１１﹒１８３　加權平均價　　　　９﹒９５４
　　５０天平均　　　１１﹒５２４　ＲＳＩ１４　　　２５﹒５１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６１９﹒１４萬元；暫連
跌３日，累計跌幅１４﹒７８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合生創展（００７５４）　　９﹒５１　－１１﹒２９
　　越地（００１２３）　　　　９﹒７２　　－０﹒４１
　　中海外（００６８８）　　２３﹒３５　　－２﹒７１
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒５１　－１５﹒２０
　　龍湖（００９６０）　　　３１﹒１５　　－４﹒８９
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒７７　　－６﹒１０
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒１５　　－１﹒９５
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒６６　　－８﹒７３
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒０４　　－２﹒２８
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒１６　　－３﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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