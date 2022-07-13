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00602 佳華百貨控股
即時 按盤價 跌0.086 -0.003 (-3.371%)
大手異動

13/07/2022 15:06

《異動股》佳華百貨升近５１％突破１００天線，報０﹒１０７元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》佳華百貨（００６０２）升５０﹒７％，報０﹒１０７元，升
穿１００天線（０﹒１０２元），最高價０﹒１０７元，創１個月新高，最低價０﹒０７元；成
交２０﹒７５萬股，成交金額１﹒４７萬元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３６７﹒５元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３５８７﹒５元，加權平均
成交價０﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為永豐金證券，金額６８２５元，加權平均成交價
０﹒０７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５２﹒８６％。
　　現時，恒生指數報２０８７７，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７１７９，跌
１２點或０﹒１７％；恒生科技指數報４５７２，升４８點或１﹒０７％；主板成交
８７７﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１０７　變動　　　　＋５０﹒７０％
　　最高價　　　　　０﹒１０７　最低價　　　　　０﹒０７０
　　成交股數　　２０﹒７５萬股　成交金額　　　　１﹒４７萬
　　１０天平均　　　０﹒０８２　歷史波幅％　１７７﹒１１０
　　２０天平均　　　０﹒０７３　加權平均價　　　０﹒０７１
　　５０天平均　　　０﹒０７２　ＲＳＩ１４　　６９﹒０２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３６７﹒５元；暫連升２日，累計升幅５２﹒８６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳華百貨（００６０２）　０﹒１０７　＋５０﹒７０
　　恒基發展（０００９７）　０﹒３４０　　＋１﹒４９
　　先施（００２４４）　　　０﹒３１５　　－３﹒０８
　　歲寶百貨（００３１２）　０﹒１１９　　－１﹒６５
　　新百貨（００８２５）　　１﹒１６０　　＋０﹒８７
　　利福（０１２１２）　　　２﹒８４０　　－１﹒０５
　　利福中國（０２１３６）　０﹒７６０　　－２﹒５６
　　百盛（０３３６８）　　　０﹒１５１　　－０﹒６６
　　高鑫零售（０６８０８）　２﹒４００　　＋０﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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