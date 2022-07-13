《異動股》佳華百貨升近５１％突破１００天線，報０﹒１０７元

《經濟通通訊社１３日專訊》佳華百貨（００６０２）升５０﹒７％，報０﹒１０７元，升
穿１００天線（０﹒１０２元），最高價０﹒１０７元，創１個月新高，最低價０﹒０７元；成
交２０﹒７５萬股，成交金額１﹒４７萬元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３６７﹒５元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３５８７﹒５元，加權平均
成交價０﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為永豐金證券，金額６８２５元，加權平均成交價
０﹒０７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５２﹒８６％。
現時，恒生指數報２０８７７，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７１７９，跌
１２點或０﹒１７％；恒生科技指數報４５７２，升４８點或１﹒０７％；主板成交
８７７﹒７５億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１０７ 變動 ＋５０﹒７０％
最高價 ０﹒１０７ 最低價 ０﹒０７０
成交股數 ２０﹒７５萬股 成交金額 １﹒４７萬
１０天平均 ０﹒０８２ 歷史波幅％ １７７﹒１１０
２０天平均 ０﹒０７３ 加權平均價 ０﹒０７１
５０天平均 ０﹒０７２ ＲＳＩ１４ ６９﹒０２４
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
３６７﹒５元；暫連升２日，累計升幅５２﹒８６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳華百貨（００６０２） ０﹒１０７ ＋５０﹒７０
恒基發展（０００９７） ０﹒３４０ ＋１﹒４９
先施（００２４４） ０﹒３１５ －３﹒０８
歲寶百貨（００３１２） ０﹒１１９ －１﹒６５
新百貨（００８２５） １﹒１６０ ＋０﹒８７
利福（０１２１２） ２﹒８４０ －１﹒０５
利福中國（０２１３６） ０﹒７６０ －２﹒５６
百盛（０３３６８） ０﹒１５１ －０﹒６６
高鑫零售（０６８０８） ２﹒４００ ＋０﹒４２
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（ｅｄ）
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