《異動股》中海外跌近３％失守２０天線，報２３﹒３元

《經濟通通訊社１３日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒９２％，報２３﹒３元，跌穿

２０天線（２３﹒５５４元），最低價２３﹒２５元，最高價２４﹒３５元；成交

１５７７﹒３２萬股，成交金額３﹒７２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出

４４０８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８５３﹒７萬元，加權

平均成交價２３﹒６５２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１７４５﹒７４萬元

，加權平均成交價２３﹒６４７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４３％。

現時，恒生指數報２０８６３，升１９點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１７２，跌

１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９８％；主板成交

８８７﹒４９億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３﹒３００ 變動 －２﹒９２％

最高價 ２４﹒３５０ 最低價 ２３﹒２５０

成交股數 １５７７﹒３２萬股 成交金額 ３﹒７２億

１０天平均 ２４﹒３８５ 歷史波幅％ ４２﹒９４９

２０天平均 ２３﹒５５４ 加權平均價 ２３﹒５８６

５０天平均 ２２﹒９６１ ＲＳＩ１４ ４８﹒２３９

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４４０８﹒３６萬元；暫

連跌３日，累計跌幅６﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２３﹒３０ －２﹒９２

越地（００１２３） ９﹒７６ 無升跌

合生創展（００７５４） ９﹒６１ －１０﹒３５

旭輝（００８８４） ２﹒５９ －１２﹒５０

龍湖（００９６０） ３１﹒５０ －３﹒８２

新城發展（０１０３０） ２﹒８０ －５﹒０８

潤地（０１１０９） ３５﹒２５ －１﹒６７

碧桂園（０２００７） ３﹒６８ －８﹒２３

萬科（０２２０２） １８﹒１２ －１﹒８４

綠城（０３９００） １６﹒２４ －３﹒３３

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（ｅｄ）

