《異動股》中海外跌近３％失守２０天線，報２３﹒３元

《經濟通通訊社１３日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒９２％，報２３﹒３元，跌穿
２０天線（２３﹒５５４元），最低價２３﹒２５元，最高價２４﹒３５元；成交
１５７７﹒３２萬股，成交金額３﹒７２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
４４０８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８５３﹒７萬元，加權
平均成交價２３﹒６５２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１７４５﹒７４萬元
，加權平均成交價２３﹒６４７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４３％。
現時，恒生指數報２０８６３，升１９點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１７２，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９８％；主板成交
８８７﹒４９億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３﹒３００ 變動 －２﹒９２％
最高價 ２４﹒３５０ 最低價 ２３﹒２５０
成交股數 １５７７﹒３２萬股 成交金額 ３﹒７２億
１０天平均 ２４﹒３８５ 歷史波幅％ ４２﹒９４９
２０天平均 ２３﹒５５４ 加權平均價 ２３﹒５８６
５０天平均 ２２﹒９６１ ＲＳＩ１４ ４８﹒２３９
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４４０８﹒３６萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２３﹒３０ －２﹒９２
越地（００１２３） ９﹒７６ 無升跌
合生創展（００７５４） ９﹒６１ －１０﹒３５
旭輝（００８８４） ２﹒５９ －１２﹒５０
龍湖（００９６０） ３１﹒５０ －３﹒８２
新城發展（０１０３０） ２﹒８０ －５﹒０８
潤地（０１１０９） ３５﹒２５ －１﹒６７
碧桂園（０２００７） ３﹒６８ －８﹒２３
萬科（０２２０２） １８﹒１２ －１﹒８４
綠城（０３９００） １６﹒２４ －３﹒３３
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（ｅｄ）
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