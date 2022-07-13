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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌22.200 -0.900 (-3.896%)
大手異動

13/07/2022 15:11

《異動股》中海外跌近３％失守２０天線，報２３﹒３元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒９２％，報２３﹒３元，跌穿
２０天線（２３﹒５５４元），最低價２３﹒２５元，最高價２４﹒３５元；成交
１５７７﹒３２萬股，成交金額３﹒７２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
４４０８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８５３﹒７萬元，加權
平均成交價２３﹒６５２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１７４５﹒７４萬元
，加權平均成交價２３﹒６４７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０８６３，升１９點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１７２，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４５６８，升４４點或０﹒９８％；主板成交
８８７﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２３﹒３００　變動　　　　－２﹒９２％
　　最高價　　　　　　２４﹒３５０　最低價　　　２３﹒２５０
　　成交股數　　１５７７﹒３２萬股　成交金額　　　３﹒７２億
　　１０天平均　　　　２４﹒３８５　歷史波幅％　４２﹒９４９
　　２０天平均　　　　２３﹒５５４　加權平均價　２３﹒５８６
　　５０天平均　　　　２２﹒９６１　ＲＳＩ１４　４８﹒２３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４４０８﹒３６萬元；暫
連跌３日，累計跌幅６﹒４３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　２３﹒３０　　－２﹒９２
　　越地（００１２３）　　　　９﹒７６　　　　無升跌
　　合生創展（００７５４）　　９﹒６１　－１０﹒３５
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒５９　－１２﹒５０
　　龍湖（００９６０）　　　３１﹒５０　　－３﹒８２
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒８０　　－５﹒０８
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒２５　　－１﹒６７
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒６８　　－８﹒２３
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒１２　　－１﹒８４
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒２４　　－３﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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