《經濟通通訊社１３日專訊》舜宇（０２３８２）於３：１４ｐｍ錄得１手５０﹒５６萬股
交叉盤，每股造１０８﹒９６２元，較上日收市價低２﹒０１％，涉資５５０９﹒１２萬元。
舜宇現價跌１﹒８９％，報１０９﹒１元；成交６２３﹒６４萬股，成交金額６﹒８６億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１５７﹒９７萬元。（ｒｗ）
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13/07/2022 15:15
《大手成交》舜宇一手約５１萬股交叉盤，涉資５５０９萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》舜宇（０２３８２）於３：１４ｐｍ錄得１手５０﹒５６萬股
交叉盤，每股造１０８﹒９６２元，較上日收市價低２﹒０１％，涉資５５０９﹒１２萬元。
舜宇現價跌１﹒８９％，報１０９﹒１元；成交６２３﹒６４萬股，成交金額６﹒８６億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１５７﹒９７萬元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰13/07/2022 14:16 《異動股》石藥等２家公司下午２：１５異動
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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