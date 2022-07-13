《經濟通通訊社１３日專訊》潤地（０１１０９）於３：２３ｐｍ錄得１手１００萬股交叉
盤，每股造３５﹒１５元，較上日收市價低１﹒９５％，涉資３５１５萬元。
潤地現價跌１﹒５３％，報３５﹒３元；成交８４４﹒９５萬股，成交金額２﹒９９億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７０２﹒９２萬元。（ｒｗ）
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13/07/2022 15:24
《大手成交》潤地一手１００萬股交叉盤，涉資３５１５萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》潤地（０１１０９）於３：２３ｐｍ錄得１手１００萬股交叉
盤，每股造３５﹒１５元，較上日收市價低１﹒９５％，涉資３５１５萬元。
潤地現價跌１﹒５３％，報３５﹒３元；成交８４４﹒９５萬股，成交金額２﹒９９億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７０２﹒９２萬元。（ｒｗ）
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14/07/2022 10:24 《異動股》潤地（１１０９）跌逾３％失守１００天線，報３４元
11/07/2022 10:21 《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３５﹒８５元
08/07/2022 10:25 《異動股》潤地（０１１０９）升逾３％，報３７﹒１５元
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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